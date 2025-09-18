Escrocherie online: un tânăr din Suceava a lăsat fără 4.000 de euro un vânzător din Gorj

Un tânăr de 23 de ani, originar din Suceava, a fost reținut de polițiștii gorjeni după ce a păcălit un bărbat din Rovinari printr-o înșelătorie pe internet. Individul a obținut datele unui card bancar și le-a folosit pentru a efectua nouă tranzacții frauduloase, în valoare totală de aproximativ 21.000 de lei (peste 4.000 de euro).

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 28 octombrie 2024. Victima, un tânăr de 22 de ani din Rovinari, postase un anunț pentru vânzarea unui motocultor pe o platformă online. Escrocul s-a arătat interesat de achiziție și, sub pretextul că îi va transfera contravaloarea produsului, l-a determinat pe vânzător să introducă datele cardului bancar al mamei sale pe un link pus la dispoziție.

Odată intrat în posesia acestor informații, suspectul a efectuat nouă operațiuni financiare neautorizate, în urma cărora a retras sau transferat suma de 21.000 de lei.

Reținerea suspectului

„La data de 17 septembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj un tânăr, de 23 de ani, care locuiește fără forme legale în municipiul Suceava, județul Suceava, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (nouă acte materiale) și fals informatic (nouă acte materiale)”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, citat de AS în Gorj.

Ancheta continuă

Autoritățile au anunțat că cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a activității infracționale și luarea măsurilor legale în acest caz.