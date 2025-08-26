Fenomen sinistru de escrocherie. Cum câștigă rusoaicele de pe urma soldaților uciși în Ucraina: „Arătăm ca o pereche fericită”

Un fenomen sinistru de escrocherie, în care femei se căsătoresc fictiv cu militari pentru a le încasa compensațiile la moartea acestora, a determinat autoritățile ruse să ia măsuri.

Zeci de femei din Rusia au găsit o metodă cinică de a face bani din războiul din Ucraina: se căsătoresc fictiv cu soldați trimiși pe front, iar după ce aceștia mor în luptă, încasează despăgubiri de până la 85.000 de euro. Fenomenul, care a luat amploare în ultimii ani, a ajuns să fie dezbătut și în Duma de Stat, unde se pregătește o lege specială pentru a-l opri.

Într-un filmuleț publicat de presa rusă, o femeie explică fără rețineri modul în care își asigură câștigurile: „El se duce pe front, eu gata înscriu copiii pe numele lui. Arătăm ca o pereche fericită. Primesc o plată de cinci milioane, plus calculați: bani, ajutoare pentru școală și grădiniță, alocație lunară pentru soția unui soldat. O să trăim bine și la mare o să ne ducem”.

Schema e simplă: femeile se căsătoresc rapid cu militari răniți sau pe cale să fie trimiși pe front, știind că mulți dintre ei nu se mai întorc în viață. După moartea soldatului, soțiile primesc o compensație între cinci și opt milioane de ruble (aproximativ 85.000 de euro), iar dacă există și copii, statul plătește ajutoare suplimentare.

„Apoi, el o să fie ucis acolo. Nu știu dacă vom cumpăra casă”, spune aceeași femeie în înregistrare.

„Soție” de cinci ori în doi ani

În Buriatia, o asistentă medicală s-a căsătorit de cinci ori cu soldați răniți pe front. Toți bărbații au murit, iar femeia a încasat sumele oferite de stat pentru familiile militarilor căzuți.

„La spitalul militar vine multă lume pentru a ajuta la îngrijirea celor răniți sau chiar să facă curățenie. Ea înțelegea că iată acestui militar nu i-a rămas mult timp, îi cunoștea pe toți, și îl convingea să se căsătorească cu ea. E suficient să ai grijă normal de soldat. Să-i acorzi un pic mai multă atenție și e clar că atunci când logica nu mai funcționează, orice bărbat o credea și îi pierdea mințile”, a explicat voluntarul militar Roman Alehin, potrivit TV8.

Rețea de escrocherie cu militari vulnerabili

Un caz și mai grav a fost descoperit în regiunea Primorie. Acolo, un subofițer, soția lui (sergentă), împreună cu un contabil militar, au pus la punct o rețea prin care recrutau soldați fără rude apropiate. Bărbații erau convinși să se căsătorească fictiv, iar apoi, după ce mureau pe front, escrocii obțineau pe numele lor apartamente și despăgubiri de milioane de ruble.

O lege greu de aplicat

În fața scandalului, Duma de Stat a anunțat un proiect de lege menit să limiteze fenomenul. Totuși, specialiștii pun la îndoială eficiența acesteia, pentru că este aproape imposibil de demonstrat caracterul fictiv al unei căsătorii.

Un exemplu elocvent vine din Hakasia, unde o mamă a încercat să dovedească în instanță că mariajul fiului său era fals. Judecătorul a respins însă argumentele și a recunoscut căsătoria ca fiind validă.