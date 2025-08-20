O italiancă a încasat pensia mamei 10 ani după moartea bătrânei. Câți bani a strâns și cum a ieșit la iveală escrocheria

Timp de un deceniu, o femeie în vârstă de 66 de ani, din Ravenna, Italia, a continuat să încaseze lunar pensia mamei sale moarte în 2015. În toți acești ani, escroaca a reușit să păcălească autoritățile că bătrâna este încă în viață, deși trupul defunctei fusese repatriat în Maroc, ţara sa natală, imediat după deces.

Poliția Financiară din Ravenna a descoperit că fiica a orchestrat o înșelătorie sofisticată, încasând, timp de zece ani, pensia mamei sale decedate, potrivit huffingtonpost.it.

Escrocheria a ieșit la iveală grație sesizării unor funcționari suspicioși, iar fiicei i-au fost puse sub sechestru suma de 120.000 de euro și un Mercedes.

Cum a reușit femeia să fenteze autoritățile italiene timp de zece ani

Înșelătoria a început în 2015, când mama suspectei, de origine marocană, a murit în Italia. Fiica, rezidentă în Ravenna, a organizat repatrierea corpului bătrânei în Maroc pentru înmormântare, fără să comunice decesul autorităților italiene.

„Omisiunea” i-a permis să continue să încaseze lunar pensia mamei sale, care ajungea într-un cont bancar comun.

Pentru a perpetua frauda, femeia nu s-a limitat la a păstra secretul cu privire la moartea bătrânei, ci a și falsificat certificate care atestau că mama ei era încă în viață.

Schema aplicată i-a permis să acumuleze, în decursul unui deceniu, o avere ilicită de 120.000 de euro.

Răsturnarea de situație s-a produs când funcționarii statului au început să aibă suspiciuni, după ce au observat că pensionara, care înainte de deces se prezenta personal la ghișee, nu mai fusese văzută de zece ani, în timp ce fiica ei continua să se ocupe în mod regulat de formalități.

Verificările efectuate de Guardia di Finanza au scos la iveală înșelăciunea, iar fiica a fost acuzată de fraudă agravată în detrimentul statului.

Un caz similar a ieșit la iveală în urmă cu câțiva ani, în Portugalia, unde un bărbat a „omis” să declare decesul mamei sale în 1995, iar acest lucru i-a adus, în decursul anilor, peste 160.000 de euro. El a fost trimis în judecată pentru fraudarea fondului naţional de pensii, potrivit leparisien.fr.

În 2022, o româncă de 56 de ani a fost condamnată la închisoare cu executare pentru profanare de cadavre, după ce și-a ascuns mama moartă în pădure ca să îi poată încasa pensia în continuare.