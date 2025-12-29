Trafic feroviar oprit în Bistrița-Năsăud, după ce o femeie a murit lovită de tren. Două garnituri înregistrează întârzieri

Un accident feroviar mortal în județul Bistrița-Năsăud a dus la blocarea traficului și întârzieri ale unor trenuri.

Traficul feroviar pe secția Lunca Ilvei – Ilva Mare, din județul Bistrița-Năsăud, a fost oprit în cursul serii de luni, 29 decembrie, în urma unui accident în care o femeie și-a pierdut viața, a anunţat printr-un comunicat Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Două trenuri de persoane care circulau pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași au înregistrat întârzieri semnificative ca urmare a incidentului.

„În urma verificărilor efectuate la fața locului de către reprezentanții Poliției Transporturi Feroviare Ilva Mică, s-a confirmat prezența unei persoane de sex feminin, străină de activitatea feroviară, decedată, la kilometrul feroviar 26+990”, se arată în comunicatul oficial al CFR.

În urma accidentului, trenul IR 1831, operat de CFR Călători, a fost oprit în stația Ilva Mare la ora 17:44, iar trenul R 10535, aparținând Interregional Călători, nu a putut părăsi stația Lunca Ilvei la ora 17:29.

Compania precizează că reluarea circulației feroviare va avea loc numai după finalizarea cercetărilor la fața locului.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a transmis că incidentul a fost sesizat de impiegatul de mișcare din stația Lunca Ilvei.

„În această după-amiază, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Ilva Mică au fost sesizați de către impiegatul de mișcare din stația CF Lunca Ilvei cu privire la faptul că o femeie a fost găsită în stare de inconștiență în gabaritul căii ferate. La locul evenimentului, polițiștii au constatat că o femeie de 59 de ani, din Ilva Mare, care prezenta leziuni traumatice produse cel mai probabil ca urmare a unui accident feroviar, era decedată”, a precizat IPJ Bistrița-Năsăud.

Ca urmare a tragediei, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă și au dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.