Donald Trump a vorbit la telefon cu Putin, la scurt timp după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței liderului de la Kremlin

Donald Trump a avut o nouă convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, la scurt timp după ce Moscova a acuzat Ucraina de un presupus atac asupra reședinței președintelui rus.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut luni, 29 decembrie, o convorbire telefonică cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la scurt timp după ce autoritățile de la Moscova au acuzat Ucraina că ar fi încercat să atace reședința liderului de la Kremlin din regiunea Novgorod.

Discuția a fost confirmată de Casa Albă și reprezintă al doilea contact direct dintre cei doi lideri în decurs de două zile.

Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Karoline Leavitt, printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care conversația a fost descrisă drept una favorabilă.

„Președintele Trump a avut o convorbire telefonică pozitivă cu președintele Putin despre Ucraina”, se arată în mesajul transmis de Casa Albă, fără a fi oferite detalii suplimentare despre conținutul discuției.

Prima convorbire telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc înaintea întâlnirii dintre președintele american și liderul ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată pe 28 decembrie, la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, în Florida.

De la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că este planificată o nouă discuție telefonică între cei doi lideri, într-un interval apropiat.

„În curând. Vă vom informa”, a spus acesta, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor ruși, potrivit Digi24.

Totodată, Dmitri Peskov a precizat că autoritățile ruse vor evalua întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump doar după ce va avea loc o nouă discuție între președinții Federației Ruse și ai Statelor Unite.

Convorbirea dintre Trump și Putin a avut loc într-un context tensionat, la scurt timp după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că Ucraina ar fi încercat să atace reședința președintelui rus din regiunea Novgorod, acuzație respinsă categoric de Kiev.

„Sunt minciuni rusești. Această presupusă poveste despre «atacul asupra reședinței» este o invenție menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei”, a declarat Volodimir Zelenski, reacționând la afirmațiile Moscovei.