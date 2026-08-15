Județul Caraș-Severin se confruntă cu o situație critică, după ce incendiile de vegetație și de pădure au afectat, în total, peste 300 de hectare. Pompierii militari, lucrătorii silvici și echipajele aeriene intervin în mai multe zone pentru limitarea și stingerea focarelor.

Cea mai dificilă intervenție are loc în zona Băile Herculane – Domogled, în interiorul Parcului Național Domogled – Valea Cernei, unde flăcările au cuprins aproximativ 25 de hectare de litieră și fond forestier.

Din cauza terenului accidentat, la intervenție au fost trimise două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație. Unul dintre aparate a aterizat pe stadionul din Herculane, pentru coordonarea operațiunilor.

Sprijinul aerian a fost intens: până sâmbătă seară, unul dintre elicoptere efectuase 51 de aruncări de apă, iar cel de-al doilea 46 de aruncări.

La sol intervin patru militari ai Detașamentului Caransebeș, cu o autospecială ASAS, alături de șapte lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane.

Un alt incendiu important este în localitatea Măru, unde flăcările au afectat aproximativ 100 de hectare. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au creat un perimetru de siguranță pentru protejarea locuințelor din apropiere.

La intervenție participă patru militari din Caransebeș, cu o autospecială APIC.

Un alt focar este în Pârvova, UAT Lăpușnicel, unde incendiul a afectat aproximativ 60 de hectare. Pentru stingerea flăcărilor acționează șapte militari de la Garda de Intervenție Bozovici și patru pădurari de la Ocolul Silvic Mehadia.

În cartierul Secu din Reșița, pompierii au localizat incendiul după ce acesta a afectat aproximativ 55 de hectare de vegetație uscată și litieră de pădure.

Șase militari de la Detașamentul Reșița supraveghează zona, unde încă sunt degajări de fum provocate de vegetația uscată și copacii doborâți. Pompierii au creat un perimetru de protecție pentru prevenirea reaprinderii.

La Rusca Montană, situația este singura considerată complet rezolvată. Incendiul, care a afectat în total aproximativ 62 de hectare, a fost lichidat definitiv de cei patru militari ai Detașamentului Caransebeș.

Autoritățile monitorizează în continuare toate focarele active din județ și mențin alerta, în condițiile în care incendiile au afectat deja sute de hectare de pădure și vegetație forestieră.