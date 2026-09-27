 Actualizare ANM. Cod galben de ceață și intensificări ale vântului în Moldova. Zonele vizate | adevarul.ro
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Actualizare ANM. Cod galben de ceață și intensificări ale vântului în Moldova. Zonele vizate

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ANM a emis duminică o avertizare cod galben de ceață pentru localități din județele Suceava și Neamț. În același timp, meteorologii anunță intensificări ale vântului în sudul Moldovei, Dobrogeaşi în cea mai mare parte a Munteniei.

Ceaţa îngreunează traficul în mai multe localităţi din nordul Moldovei.
Ceaţa îngreunează traficul în mai multe localităţi din nordul Moldovei. Foto: Pixabay

Ceața reduce vizibilitatea în mai multe localități din nordul Moldovei, unde Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 27 septembrie, o avertizare cod galben valabilă până la ora 12.00.

În județul Suceava sunt vizate localitățile Vatra Dornei, Broșteni, Frasin, Vama, Șaru Dornei, Frumosu, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Poiana Stampei, Cârlibaba, Coșna și Ciocănești. În județul Neamț, avertizarea este valabilă pentru localităţile Borca, Poiana Teiului și Farcașa.

Meteorologii avertizează că ceața va fi densă și va reduce vizibilitatea în trafic, local la mai puțin de 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Pe lângă ceață, sunt prognozate intensificări temporare ale vântului în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde vântul va atinge în general viteze de 45-55 km/h.

În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor fi mai puternice și pot ajunge la 55-75 km/h.

Șoferii care circulă prin zonele afectate de ceață sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță mai mare între mașini.

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