 Incendiu urmat de explozie pe DN5, în Giurgiu. Un TIR încărcat cu bomboane a ars aproape în totalitate | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Incendiu urmat de explozie pe DN5, în Giurgiu. Un TIR încărcat cu bomboane a ars aproape în totalitate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un TIR încărcat cu bomboane a fost cuprins de flăcări în noaptea de sâmbătă spre duminică pe DN5 București–Giurgiu, în localitatea Daia, pe sensul de mers către Giurgiu. Incendiul a fost urmat de o explozie, însă, din fericire, nu au rezultat victime.

La sosirea echipajelor de intervenție, vehiculul ardea generalizat. În timpul incendiului s-a produs și o explozie la nivelul rezervorului autotrenului, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu.

Flăcările s-au manifestat violent și au afectat capul tractor, remorca și aproximativ 80% din încărcătura transportată, relatează incomod-media.ro, care a publicat și magini de la locul incendiului.

Pompierii au reușint să împiedice propagarea focului în zonă.

„Cauza probabilă de producere a focului a fost efectul termic”, precizează ISU Giurgiu..

TIR-ul a ars în totalitate. FOTO captură video Incomod Media
TIR-ul a ars în totalitate. FOTO captură video Incomod Media

Pentru eliberarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță, autoritățile au solicitat sprijinul Secției de Drumuri Naționale Giurgiu și al unui operator economic. Cu ajutorul utilajelor, încărcătura împrăștiată pe șosea a putut fi îndepărtată.

Incidentul a provocat perturbări temporare ale traficului pe una dintre cele mai circulate rute care leagă Capitala de sudul țării.

Amintim că, în urmă cu o săptămână, un accident grav a avut loc pe DN 58, în Berzovia. Un autoturism și un autotren au luat foc după impact. Șoferul mașinii a murit, în timp ce șoferul autotrenului primește îngrijiri medicale la fața locului.

În noiembrie anul trecut, un TIR încărcat cu nitrocalcar a luat foc pe Autostrada A2, în dreptul stației de taxare de la Feteşti, blocând circulația pe sensul de mers spre București.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
digi24.ro
image
Fetiță de 11 ani și tatăl ei, salvați în ultima clipă la Eforie, după ce au intrat în mare deși era steagul roșu arborat
stirileprotv.ro
image
Noul slogan al lui Bolojan: „La anul va fi mai bine”. În plină criză a energiei, cu economia în scădere și cu inflație record, premierul demis nu oferă soluții concrete, dar promite că toate problemele se vor rezolva. Nu acum, la anul
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo, noul punct cheie de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Copilăria în umbra certurilor dintre părinți, sursă de inspirație pentru o piesă rock. Dorin Dancu, solistul trupei Îngeri și Corbi: „Violența domestică se poate transmite ca o infecție pentru următoarea generație”
libertatea.ro
image
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
Mihai Lixandru, umilit de Joao Felix! Cristiano Ronaldo a văzut totul și nu s-a putut abține
digisport.ro
image
Tragedie în Ungaria: 12 oameni au murit după ce un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat într-un șanț
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Sunt anunţate vijelii și grindină, iar temperaturile scad cu peste 10°C
observatornews.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
cancan.ro
image
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Poți parca mașina în fața propriei porți? Situația în care proprietarul poate fi amendat chiar dacă locuiește acolo
playtech.ro
image
Sigla lui Dinamo, motiv de scandal în direct Andrei Nicolescu vs Dănuț Lupu: „E o minciună care inflamează spiritele!” / „Ceartă-te cu domnul Badea!”
fanatik.ro
image
Câți bani îți trebuie pentru o pensie confortabilă în România. Țara noastră, printre statele în care poți trăi bine cu bani mai puțini
ziare.com
image
România s-a calificat la Campionatul Mondial din 2027
digisport.ro
image
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026
click.ro
image
Nicușor Dan, apariție surpriză la Făgăraș. Ținuta în care a fost surprins președintele
click.ro
image
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”
image
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026

OK! Magazine

image
Destine în oglindă, iubiri interzise la Palat. Regele Charles și Prințul William o au în comun cea mai bârfită femeie din regat