Director de spital care anunță că renunță la produsele și serviciile din Austria. „Păcat, e o țară civilizată”

Directorul Spitalului Buhuși, Bacău, Constantin Poiana, crede că este un gest de normalitate după ce votul Austriei a blocat aderarea României la spațiul Schengen.

Constantin Poiana, a anunțat pe Facebook că nu va mai consuma produse din Austria și va renunța la serviciile din această țară.

„O fac pentru că știu că am fost nedreptățiți, o fac pentru că așa consider că este normal. Nu este vorba de răzbunare, departe de mine acest gând, dar de astăzi inainte, NU voi mai alimenta de la stațiile OMV,. Și fac suficienți kilometri pe an!

De astăzi, NU voi mai cumpăra produse fabricate in Austria, deși cumpăram până acum! De astăzi, NU voi mai consuma cafea boabe Julius Meinl, cu toate că era o cafea bună! NU voi călători in Austria până când această țară nu va da un vot favorabil României. Și chiar aveam de gând să o fac împreună cu mai mulți prieteni!

NU voi folosi, începând de astăzi, servicii bancare la băncile austriece de la noi și nici NU voi cumpăra asigurări auto sau de locuințe de la firmele austriece! Pe scurt, voi fi, de astăzi înainte, foarte vigilent când voi auzi cuvântul Austria!

Păcat, este o țară civilizată, cu o cultură și personalități pe care le respect, dar mai mult respect această țară, țara mea, România!”, a postat Constantin Poiana pe rețeaua de socializare.

„Hai să facem Austria să ne respecte”

Mii de români au adoptat o poziție similară după ce Austria a blocat aderarea României la spațiul Schengen. Unii cred însă că votul negativ pentru admiterea în Schengen este și o oportunitate pentru România de a demonstra cu adevărat ceea ce poate.

„Spectacol în Austria cu politicienii mioritici ajunși acolo. Plânsete și vaiete. Atâția ani n-am auzit nimic. Azi se zvârcolesc de durere... Nu, nu e nimic întâmplător. Culegem roadele incompetenței majorității mesagerilor României în Europa, de mai mulți ani.. Pentru că nu trebuia să cerem nimic. Nu noi trebuia să cerem Schengen, ci Europa trebuia să ne invite, onorabil. Și să ne mulțumească.

Chem românii să rămână demni și să dea cu flit acelor grupuri, acelor politicieni din acele țări din Vest care n-au respect pentru noi și pentru valorile țării, pentru România. Măcar să rămânem cu capul sus. Le-am oferit cam tot. Și specialiști de top, și doctori, și profesori, și cercetători, și...., și resurse naturale, și terenuri și păduri, și industrie, cam tot.

Ne lipsește organizarea și disciplina. Dar nu trebuie să jignim, să fim violenți, să ne comportăm haiducește cu "această umilință", cu o țară sau alta. Austria (a se citi mediul politic) se comportă așa pentru că le-am oferit această șansă.

Reacția noastră e una singură. Să trecem la treabă, aici, în țară. Să trecem la treabă oriunde ne aflăm și cu gândul la semenii din țară și să ne apărăm șansele cu tărie. Cu tricolorul sus! Picătură cu picătură.

Români, treceți acasă și hai să facem Austria și alte țări să ne respecte. Ne vor respecta când vom fi puternici. Avem încă resurse mari și cu inteligență le putem transforma în VALOARE. Nu văd o tragedie. Dar văd o oportunitate să ne resuscităm!”, a scris Silviu Gurlui, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Fizică din Iaşi, pe pagina personală de Facebook.