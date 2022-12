Veto-ul Austriei asupra aderării la Schengen a României și Bulgariei și problemele interne ale partidului austriac de guvernământ

„Îngrijorată” de slăbirea granițelor de est ale UE, Austria a blocat aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen.

„Nu ratați niciodată ocazia de a folosi politica externă ca sprijin pentru rezolvarea problemelor interne. Aceasta este mantra aparent îmbrățișată de guvernul austriac, care se opune aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, în timp ce o aprobă pe cea a Croației,” arată Marcus How într-o analiză realizată în numele IntelliNews, un serviciu de consultanță de business intelligence și risc politic cu sediul în Viena.

Necazuri acasă

Situația a fost declanșată de criza în care era adâncit guvernul cancelarului Karl Nehammer. În 2019, Partidul Popular de centru-dreapta (ÖVP) – condus atunci de Sebastian Kurz – a câștigat o victorie decisivă în alegerile anticipate convocate în urma scandalului Ibiza. În loc să reintre în coaliție cu partenerul său dezamăgit, Partidul Libertății, de extremă dreaptă (FPÖ), ÖVP a optat în schimb să se asocieze cu Verzii.

A reieșit că alegerile din 2019 au fost un punct culminant pentru ÖVP, ai cărui funcționari superiori au fost implicați în diversele investigații de corupție care au rezultat în urma scandalului Ibiza. Printre aceștia s-a numărat și Kurz, care nu a avut de ales decât să demisioneze din funcția de cancelar în octombrie 2021, înainte de a părăsi cu totul politica două luni mai târziu.

Karl Nehammer, care anterior fusese ministru de interne, a devenit, în consecință, cancelar și lider al ÖVP. De atunci, poziția ÖVP pe scena politică internă s-a înrăutățit. Nehammer este o figură mai conciliantă decât Kurz, dar el este mai puțin un lider al partidului său conflictual decât un președinte care jonglează cu interesele diferiților guvernatori regionali. Între timp, scandalurile de corupție au crescut, întărind percepția că ÖVP este putred structural într-un mod pe care Nehammer fie nu vrea, fie nu îl poate aborda.

Luat împreună cu gestionarea proastă dezastruoasă a pandemiei de coronavirus (COVID-19), penuria de energie și inflația ridicată, ÖVP își pierde credibilitatea masiv. Sondajele sugerează că, în cazul unor alegeri, cota de vot a partidului va scădea de la 37,5% la 20%.

Între timp, problema migrației ilegale a reintrat în ochii publicului, peste 100.000 de migranți depunând cereri de azil în Austria până acum în 2022 – iar 75.000 dintre ei au rămas în țară. Acest aflux de migranți este mai mare chiar și decât la apogeul crizei migranților din 2015. Simțind că FPÖ va exploata flancul drept expus al ÖVP, Nehammer a urcat pe val cu un truc pe care Kurz îl folosise cu un efect extrem de mare în 2017.

Momentul nu este o coincidență, întrucât alegerile de stat vor avea loc în Austria Inferioară la sfârșitul lunii ianuarie. Austria Inferioară este cel mai important bastion al ÖVP, iar filiala sa regională de partid este cea mai puternică facțiune a sa. Partidul se așteaptă deja să-și piardă ultima majoritate absolută în camerele legislative ale ale statului austriac; dar dacă Nehammer, a cărui autoritate contestată obține un rezultat mai rău decât se aștepta, el va plăti un preț scump.

Standarde duble

Când președinția cehă a Consiliului UE a pus în mod neașteptat aderarea la Schengen pentru Croația, România și Bulgaria pe ordinea de zi, guvernul austriac s-a aflat între ciocan și nicovală din perspectivă internă.

ÖVP a decis să profite însă de ocazie. Nehammer și succesorul său în calitate de ministru de interne, Gerald Karner, au anunțat că Austria va pune veto asupra propunerii pentru toate cele trei state membre, argumentând că numărul cererilor de azil indică faptul că la frontiere controalele lor nu funcționează corespunzător. Modul în care a fost făcut anunțul a fost deosebit de provocator, deoarece a fost făcut prin intermediul mass-media – o practică favorită a lui Kurz – mai degrabă decât să fie anunțat la nivelul UE sau bilateral.

Dar Nehammer și-a schimbat ulterior foarte repede atitudinea, spunând că Austria va sprijini aderarea Croației la Schengen, deoarece guvernul era mulțumit că la frontierele sale externe controalele funcționează corect. Probabil că nu a fost o coincidență faptul că înainte cu câteva zile înainte, Nehammer a călătorit cu premierul bavarez Markus Söder la terminalul GNL de pe insula Krk, unde s-au întâlnit cu prim-ministrul croat Andrej Plenkovic. Nehammer și Söder au primit asigurări de la Plenkovic că o conductă de gaze controlată de statul croat, Adria, va fi extinsă pentru a deservi piețele austriece și, respectiv, bavareze, reducând astfel dependența lor de gazul rusesc.

În plus, potrivit unei surse care a vorbit sub condiția anonimatului, părțile interesate croate au amenințat că vor bloca viitoarele investiții austriece în infrastructura majoră din țară, determinând Camera de Comerț a Austriei (WKO) să facă lobby guvernului pentru a schimba cursul. De asemenea, nu a stricat faptul că Uniunea Democrată Croată (HDZ), aflată la guvernare, are legături extinse cu ÖVP, cu care împărtășește calitatea de membru al Partidului Popular European (PPE).

Guvernul austriac a recunoscut că Croația a fost folosită de migranți pentru a intra ilegal în spațiul Schengen, după ce au trecut prin Serbia și Bosnia-Herțegovina. Într-adevăr, resortisanții din diferite țări terțe care nu beneficiază de acces fără viză în UE – precum India și Tunisia – pot zbura în Serbia fără a avea nevoie de viză. Cu toate acestea, președintele sârb Aleksandar Vucic a fost de acord să renunțe la regimul fără vize pentru multe dintre aceste țări, inclusiv India, în viitorul apropiat. Astfel, Nehammer s-a trezit capabil să se răzgândească asupra amenințării sale cu veto.

Ulterior, ÖVP și-a direcționat atenția către România și Bulgaria. Ministerul de Interne (BMI) a susținut că nu a fost mulțumit că ar fi fost adecvate controalele lor la frontierele externe, în ciuda evaluărilor efectuate de Frontex conform cărora acestea îndeplinesc criteriile tehnice. BMI a citat propriul studiu care a constatat că dintre cetățenii care au intrat ilegal în Austria în 2022, 40% au venit prin Serbia, alți 40% prin Ungaria, prin România și Bulgaria, iar 20% au venit pe alte rute. Acest lucru este însă contrazis de datele Frontex, dar BMI a susținut că cifrele sale sunt mai fiabile, având în vedere că se bazează pe cartografierea datelor în mișcare, precum și pe interviuri cu solicitanții de azil. În același timp, studiul nu este disponibil publicului.

WKO, îngrijorat de interesele de afaceri austriece din România și Bulgaria, a făcut lobby puternic împotriva veto-ului, dar fără succes. Europarlamentarul român Eugen Tomac a susținut că încercările de a face lobby la Nehammer prin intermediul PPE au fost la fel de inutile: a respins „orice argument rațional” și „a renunțat la orice propunere făcută de Comisia Europeană, a negat fiecare raport și orice statistică”. Speranța că ÖVP va renunța pur și simplu la această atitudine și i-ar imita pe olandezi în acceptarea unor asigurări simbolice privind controalele la frontieră și corupția s-au dovedit a fi zadarnice.

Teoretic, opoziția ÖVP nu este categorică. Cancelaria a declarat că va sprijini aderarea României și Bulgariei la Schengen odată ce va fi mulțumită de controalele lor la frontierele externe, sugerând că este doar o chestiune de timp până când propunerea poate fi depusă din nou. Totuși, sursele austriece din România și Bulgaria, care vorbeau sub condiția anonimatului, au fost foarte pesimiste că va fi atât de ușor – și că intransigența guvernului ar aduce prejudicii de durată intereselor austriece din acele țări.

Furia este deja palpabilă, ministrul român de interne exprimându-și neîncrederea, având în vedere că deja Karner îi promisese sprijin pentru aderarea la Schengen încă din februarie. Între timp, președintele Asociației Române pentru energie curată și combatere a schimbărilor climatice cere Austriei să plătească 200 de milioane de euro pe lună drept compensație pentru costul de a rămâne în afara spațiului Schengen.

Influența regională austriacă în declin?

Întreaga afacere ar putea fi luată în râs ca pe o comedie a erorilor dacă guvernul nu ar ține ostatici 26 de milioane de cetățeni ai UE, risipind inutil puterea pe care Austria a acumulat-o în Europa Central-Estică și de Sud-Est (CESEE).

Într-adevăr, înainte – dar mai ales după – 1989, Austria a fost unul dintre statele care a susținut cel mai mult integrarea regiunii în UE. Austria nu era deloc altruistă în motivele sale; au existat avantaje masive la această strategie. Investitorii austrieci au găsit noi piețe profitabile, în care au avut avantajul primilor intrați în timp ce economia sa a fost capabilă să obțină forță de muncă ieftină. Viena a reușit să reînvie și să-și reinventeze statutul de capitală de facto a regiunii.

Cu toate acestea, a fost un aliat ferm al statelor din regiune, chiar dacă instituția politică a supraestimat adesea amploarea influenței sale geopolitice. Totuși, ÖVP – beneficiind de toleranța Verzilor, precum și de a opoziției social-democrate (SPÖ) – torpilează această reputație, purtându-se într-un astfel de mod.

În plus, acceptând unele state membre în timp ce pe altele le „torpilează”, se arată ca fiind un mod cinic de lucru și care provoacă neîncredere. Nehammer era pregătit să renunțe la opoziția sa față de aderarea croaților la Schengen odată ce Zagrebul a răspuns prin metoda „morcovului și a bățului”.

ÖVP continuă să-l curteze pe premierul ungar Viktor Orban, ținând trei întâlniri majore cu acesta doar în 2022, deși țara este cea mai slabă verigă a lanțului migrației. Guvernul Orban nu numai că a făcut practic imposibil pentru solicitanții de azil să depună cereri, dar le-a trimis și către Austria. Acest lucru nu a trecut neobservat la București sau Sofia.

Un delegat austriac cu care am vorbit, mi-a spus off the record că decizia este în întregime „politică” și că asta ar îngreuna inutil viața firmelor austriece, în special în România, care este una dintre cele mai mari destinații din UE pentru investitorii austrieci. Guvernul austriac nu a torpilat doar aderarea a doi aliați la spațiul Schengen, ci și propriile sale interese economice. Acest lucru este, de asemenea, de rău augur pentru Balcanii de Vest, unde Viena continuă să dețină o influență substanțială, chiar dacă a scăzut în parte.

Această strategie confuză ilustrează măsura în care ÖVP se confruntă cu moartea clinică. Această situație s-a accelerat sub Sebastian Kurz, dar, împreună cu cea a SPÖ, a început acum aproximativ două decenii. Figurile importante ale partidului s-au pensionat, au murit sau au fost lăsate deoparte, lăsând în loc, în mare parte aparatchiki carieriști de partid. Cândva, ÖVP a fost cel mai pro-european partid din Austria: a convocat alegeri anticipate în 2008, când SPÖ, din motive la fel de populiste, a anunțat prin presa tabloidă că va supune referendumului orice modificare a tratatului UE. Zilele unei astfel de gândiri au trecut de mult.

Opoziția austriacă față de apartenența la Schengen a României și Bulgariei este o demonstrație serioasă a cât de parohială a devenit cultura sa politică.