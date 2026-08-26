Zece persoane, investigate într-un dosar de trafic de droguri. Doi dintre suspecți ar fi folosit un copil de 10 ani pentru vânzarea de canabis

Zece persoane sunt cercetate într-un dosar care vizează trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Șapte dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar o femeie a fost plasată în arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, doi dintre suspecți ar fi folosit un copil de 10 ani pentru vânzarea de canabis.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Arad, gruparea ar fi fost implicată în comercializarea de canabis și substanțe cristaline. Printre persoanele vizate se află un bărbat și o femeie din aceeași familie, care ar fi apelat inclusiv la un minor de 10 ani pentru distribuirea drogurilor.

În sarcina a două dintre persoane s-a reținut și comiterea infracțiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fără drept.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, pe parcursul anului 2026, persoanele ar fi procurat, deținut, manipulat, intermediat și vândut direct canabis și substanțe cristaline (3CMC, 4 CMC și α-Etilaminopentiofenona), cu sume între 100 și 1.400 de lei la o tranzacție.De asemenea, cercetările au arătat faptul că două dintre persoane, un bărbat și o femeie, membri ai aceleiași familii, ar fi comercializat canabis, inclusiv prin intermediul unui minor, de 10 ani”, se arată într-un comunicat de presă, transmis miercuri, de Poliția Română.

Droguri găsite la percheziții Foto: Poliția Română

Pe parcursul urmăririi penale, au fost indisponibilizate droguri de risc, de mare risc și produse psihoactive tranzacționate de către persoanele în cauză, iar, în urma a 14 percheziții domiciliare, efectuate de către polițiști, în cursul zilei de marți au fost descoperite și ridicate diferite cantități de substanțe vegetale și cristaline (canabis și α-Etilaminopentiofenona), grindere, cântare de precizie, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.

Tot marți, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea celor 10 persoane.

Miercuri, 26 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a 7 dintre persoane și măsura arestului la domiciliu față de o femeie, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara , Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad.