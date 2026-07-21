 Cum arăta „ferma” de ciuperci halucinogene descoperită de DIICOT într-un apartament din București | adevarul.ro
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Foto Cum arăta „ferma” de ciuperci halucinogene descoperită de DIICOT într-un apartament din București

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Cinci persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT Ploiești și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți ar fi amenajat în locuința sa din București o cultură de ciuperci halucinogene destinată comercializării.

FOTO: DIICOT
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FOTO: DIICOT

Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2026, un tânăr în vârstă de 26 de ani ar fi procurat kituri speciale și ar fi inițiat, la adresa sa din București, o cultură de ciuperci halucinogene pe care ar fi întreținut-o cu ajutorul altor doi suspecți, în vârstă de 24 și 27 de ani, se arată într-un comunicat al DIICOT

După recoltare, acesta ar fi vândut o parte din ciupercile halucinogene atât celor care l-au ajutat să le cultive, cât și unui alt bărbat, pentru suma de 10 lei pe gram, susțin anchetatorii.

De asemenea, cercetările au arătat că, în perioada martie – mai 2026, tânărul de 26 de ani l-ar fi ajutat pe suspectul de 27 de ani să își înființeze propria cultură de ciuperci halucinogene, procurându-i și pregătindu-i kiturile necesare.

Anchetatorii susțin că membrii grupării nu s-ar fi ocupat doar cu comercializarea ciupercilor halucinogene. Pe parcursul anului 2026, aceștia ar fi procurat, deținut, oferit gratuit, intermediat și vândut și alte droguri de risc și mare risc, printre care canabis, ketamină și cocaină.

În urma perchezițiilor efectuate în municipiul București și în județul Ilfov, procurorii au descoperit și ridicat peste 50 de kituri destinate dezvoltării culturilor de ciuperci halucinogene, aproximativ opt kilograme de fragmente vegetale și ciuperci aflate în diferite stadii de dezvoltare, care conțin psilocină și psilocibină, precum și aproximativ 1,5 kilograme de ciuperci halucinogene uscate.

Totodată, au mai fost găsite o cantitate de canabis, timbre LSD, recipiente care conțineau soluții și alte substanțe, grindere, cântare și mai multe obiecte purtând urme de substanțe interzise, alături de alte mijloace de probă.

În acest dosar, procurorii DIICOT Ploiești au dispus reținerea a trei persoane, în timp ce alte două au fost plasate sub control judiciar. Marți, Tribunalul Prahova a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române și ai Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

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