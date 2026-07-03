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Captură uriașă de canabis în Neamț. Peste 2.600 de plante și un laborator clandestin, descoperite de DIICOT

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Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț au destructurat o cultură de canabis de mari dimensiuni, amenajată într-un solar din comuna Dragomirești. Două persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc.

Captură uriașă de canabis în Neamț. FOTO: DIICOT
Imaginea 1/5: Captură uriașă de canabis în Neamț. FOTO: DIICOT
Captură uriașă de canabis în Neamț. FOTO: DIICOT
Captură uriașă de canabis în Neamț. FOTO: DIICOT
Captură uriașă de canabis în Neamț. FOTO: DIICOT
Captură uriașă de canabis în Neamț. FOTO: DIICOT
Captură uriașă de canabis în Neamț. FOTO: DIICOT

Anchetatorii au stabilit că, pe parcursul anului 2026, unul dintre suspecți ar fi înființat și dezvoltat cultura de canabis în curtea locuinței sale, fiind ajutat de cea de-a doua persoană cercetată la întreținerea plantației.

În urma percheziției efectuate joi, 2 iulie, oamenii legii au descoperit un solar de aproximativ 170 de metri lungime și 10 metri lățime, în care se aflau 2.669 de plante de canabis, cu o greutate totală estimată la aproximativ 2,4 tone de masă verde.

Plantele se aflau în diferite stadii de dezvoltare, unele fiind deja mature și având muguri. Cultura era organizată pe rânduri bine delimitate, fiecare plantă beneficiind de un sistem individual de irigare. În interiorul solarului era montat și un termostat care controla temperatura și umiditatea.

În apropierea plantației, anchetatorii au găsit un bazin cu o capacitate de aproximativ 10.000 de litri, utilizat pentru alimentarea sistemului de irigații.

Laborator complet echipat pentru procesarea canabisului

Într-o anexă din aceeași curte, polițiștii au descoperit un spațiu amenajat pentru procesarea drogurilor, folosit la uscarea, porționarea și ambalarea canabisului.

Laboratorul era dotat cu ventilatoare, prese hidraulice, mese de lucru, foarfece speciale pentru curățarea mugurilor, aparate de vidare, lămpi UV, site și alte echipamente utilizate inclusiv pentru obținerea hașișului.

În timpul percheziției au fost ridicate și 88 de kilograme de masă vegetală uscată (muguri, frunze și tulpini de canabis), 400 de grame de muguri de canabis, 50 de grame de rășină de canabis, 50 de grame de canabis congelat, cântare de mare precizie și alte mijloace de probă.

Cei doi suspecți au fost reținuți pe 2 iulie, iar vineri, 3 iulie, procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul Neamț cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.

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