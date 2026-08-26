 În loc de like-uri pe TikTok, un arădean s-a ales cu o amendă. A înjurat polițiștii locali, i-a filmat și a pus imaginile online | adevarul.ro
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În loc de like-uri pe TikTok, un arădean s-a ales cu o amendă. A înjurat polițiștii locali, i-a filmat și a pus imaginile online

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Un bărbat de 42 de ani din Arad a fost amendat după ce a filmat o patrulă de Poliție Locală și a publicat pe TikTok imagini în care îi jignea pe polițiști.

Imaginile distribuite online i-au adus arădeanului o amendă.
Imaginile distribuite online i-au adus arădeanului o amendă. Foto: specialarad

Potrivit presei locale, incidentul de la care a pornit totul a avut loc în seara de 20 august 2026, în jurul orei 22:30, în zona pasarelei către Ștrandul Neptun. Polițiștii locali se aflau acolo pentru a interveni într-o situație care afecta ordinea și liniștea publică, în timpul evenimentelor organizate de Zilele Aradului.

În timp ce agenții încercau să detensioneze situaţia, bărbatul i-a filmat cu telefonul mobil şi apoi a publicat înregistrarea pe TikTok. Poliția Locală Arad spune că în videoclip apar injurii, expresii și afirmații jignitoare la adresa polițiștilor și a instituției.

În scurt timp, polițiștii l-au identificat pe autotul postării. Este vorba despre K.M., în vârstă de 42 de ani, cu domiciliul în municipiul Arad, care, în loc de vizualizări şi like-uri, a primit o amendă de 1.000 de lei.

„În timpul intervenției, un bărbat în vârstă de 42 de ani, identificat ulterior ca K.M., cu domiciliul în municipiul Arad, a filmat, cu ajutorul unui telefon mobil, o patrulă de polițiști locali aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Ulterior, înregistrarea video a fost identificată pe platforma de socializare TikTok, unde fusese publicată de persoana în cauză. Din conținutul materialului video au rezultat injurii, expresii și afirmații jignitoare la adresa polițiștilor locali și a instituției Poliției Locale, în legătură cu intervenția desfășurată în seara respectivă.

În urma verificărilor efectuate, persoana a fost identificată, iar în data de 21 august 2026 aceasta a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, republicată, pentru adresarea de injurii și expresii jignitoare”, a transmis Poliția Locală Arad.

În acest context, Direcția Generală Poliția Locală Arad a precizat că libertatea de exprimare trebuie exercitată cu respectarea demnității și reputației celorlalți și că publicarea unui material pe rețelele sociale nu înlătură răspunderea contravențională atunci când sunt încălcate prevederile legii.

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