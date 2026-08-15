Un videoclip în care un bărbat fără adăpost este târât pe jos și împins cu piciorul de un polițist local a stârnit indignare în mediul online. Imaginile au fost filmate pe Calea Florești din Cluj-Napoca, iar autorul postării susține că oamenii străzii din zonă sunt tratați în mod abuziv în timpul intervențiilor Poliției Locale. Instituția face verificări interne pentru a stabili dacă agenții au acționat corespunzător.

Autorul postării spune că locuiește în zonă de aproximativ doi ani și că persoanele fără adăpost de acolo nu sunt agresive și nu provoacă scandal. Acesta reclamă însă că, în timpul intervențiilor Poliției Locale, oamenii străzii ar fi tratați în mod abuziv.

„Pe unul dintre ei l-au târât pe jos, l-au aruncat în fața mașinii, l-au lovit, și pentru că domnului polițist ii era scârbă să pună mâna pe el îl împinge”, susține el.

Sursa video: Facebook/grupul Clujul Civic

Acesta afirmă că înțelege faptul că oamenii din zonă pot fi deranjați de consumul de alcool sau de lipsa igienei, însă consideră că aceste lucruri nu justifică un astfel de comportament.

Sursa video: Facebook/grupul Clujul Civic

„Dacă ei refuză ajutor, nu aveți niciun drept să îi abuzați!”, a mai transmis localnicul, invitându-i pe cei care doresc rezolvarea problemei să susțină programele și organizațiile care se ocupă de reintegrarea persoanelor fără adăpost.

Anchetă internă demarată la Poliția Locală

Potrivit informațiilor obținute de Adevărul, în zona respectivă au fost înregistrate mai multe sesizări cu privire la persoane care consumau băuturi alcoolice. În urma acestora, mai multe echipaje ale Poliției Locale au fost direcționate în zonă.

Polițiștii au intervenit din oficiu și au discutat cu persoanele în cauză. Având în vedere și temperaturile ridicate, acestora li s-ar fi propus să fie transportate la un centru destinat persoanelor fără adăpost.

Sursa video: Facebook/grupul Clujul Civic

În cele din urmă, una dintre persoane nu s-a putut ridica, iar polițiștii au încercat să o transporte către autospecială. În urma imaginilor și a modului în care s-a desfășurat intervenția, reprezentanții Poliției Locale efectuează verificări interne pentru a stabili dacă polițiștii au acționat corespunzător.