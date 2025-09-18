Un polițist a fost bătut și înjurat de un bărbat. Incidentul a degenerat, fiind nevoie de forțe suplimentare

Un bărbat a fost reţinut, pentru 24 de ore, după ce a lovit un poliţist care intervenea pentru degajarea unui drum public blocat din comuna Luna, județul Cluj.

Incidentul a avut loc miercuri, 17 septembrie, în jurul orei 19.30, potrivit Agerpres.

„Un echipaj de poliție din cadrul Secţiei 4 Rurale Câmpia Turzii, aflat în serviciul de patrulare în comuna Luna, a intervenit pentru degajarea unui drum public blocat de niște paleţi cu material lemnos. În momentul în care polițiștii au coborât din autospecială, un bărbat de 41 de ani, din comuna Luna, ar fi devenit agresiv, adresând injurii şi lovindu-l pe unul dintre polițiști” a transmis IPJ Cluj.

În timpul încercării de imobilizare a individului, mai multe persoane au intervenit împotriva poliţiştilor, îngreunând intervenţia acestora, „motiv pentru care au fost mobilizate forţe suplimentare", a relatat Poliția.

Bărbatul în cauză a fost imobilizat în cele din urmă şi condus la sediul poliţiei pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda a dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii stări de fapt şi tragerea la răspundere a acestuia, a mai precizat IPJ Cluj.

Amintim că, la începutul acestei luni, un polițist a fost grav rănit în timpul unei intervenții la Babadag, Tulcea, după ce a fost lovit cu o bâtă de unul dintre scandalagii, fiind transportat de urgență la spital. Autorul a fost arestat preventiv.

La sfârșitul anului trecut, un polițist local din Brăila a fost bătut cu bestialitate de mai mulți indivizi.