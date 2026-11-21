Un bărbat în vârstă de 50 de ani a murit sâmbătă, 21 noiembrie, după ce a fost prins sub mai multe țevi de termoficare în timpul operațiunilor de descărcare a acestora.

Foto: Facebook: PMB

Potrivit Radio Reșița, la locul incidentului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, prin Detașamentul de Pompieri Arad, cu forțe și mijloace importante de intervenție.

Incidentul s-a produs în timpul descărcării unor țevi de termoficare, pe strada Dacilor, sub care bărbatul a fost prins. Pompierii au intervenit pentru a-l scoate.

ISU Arad a mobilizat la locul accidentului: o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere şi o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei de sub țevile de termoficare. Din păcate, în ciuda intervenției echipajelor de salvare, bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Intervenția pompierilor era în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor, urmând ca împrejurările exacte în care s-a produs accidentul de muncă să fie stabilite de autoritățile competente.