Șoferii care uită acasă cartea de identitate, permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare al mașinii nu vor mai putea fi amendați de polițiștii rutieri pentru lipsa fizică a acestor documente. Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care permite verificarea actelor direct în bazele de date ale autorităților.

Șoferii nu vor mai fi amendați dacă uită acasă buletinul, permisul sau talonul mașinii. Foto: Pixabay

Măsura se va aplica documentelor eliberate de statul român, pe care polițiștii le pot verifica electronic în timpul controalelor în trafic.

Astfel, conducătorii auto nu vor mai fi sancționați doar pentru că nu au asupra lor documentele, dacă informațiile necesare pot fi verificate în sistemele informatice ale instituțiilor statului.

Modificarea nu îi vizează însă pe cei care conduc fără să dețină permis de conducere. Aceștia vor fi sancționați în continuare, potrivit legislației în vigoare. De asemenea, scutirea de amendă pentru lipsa documentelor nu se aplică actelor care nu sunt emise de autoritățile române.

După votul din Camera Deputaților, proiectul de lege urmează să fie trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare. Ulterior, autoritățile vor avea la dispoziție 90 de zile pentru elaborarea normelor de aplicare.

Proiectul a fost inițiat de deputatul USR Alexandru Dimitriu și adoptat miercuri de Camera Deputaților.

Potrivit inițiatorului, modificarea urmărește eliminarea unei sancțiuni considerate inutile în condițiile în care polițiștii au deja posibilitatea să verifice documentele în bazele de date ale statului.

„Dacă buletinul, permisul și talonul pot fi verificate pe loc în bazele de date ale statului, nu mai plătești nimic pentru că au rămas acasă. Controlul rămâne exact cum era, iar cine conduce fără permis răspunde ca până acum”, a transmis Alexandru Dimitriu.