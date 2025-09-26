Victor Ponta, păcălit de doi ruși că stă de vorbă cu fostul președinte ucrainean Poroșenko: „În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular… Vă iubim țara, dar nu președintele”

Victor Ponta a căzut victima unei farse telefonice pusă la cale de doi farsori ruși. Convins că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, Ponta a vorbit liber despre politică, alegeri, lideri de la București și Chișinău, dar și despre Bruxelles și Washington.

Deși în campanie vorbea cu moderație despre Călin Georgescu – „patriot, dar nu știu dacă are competențe”, în discuția cu falsul Poroșenko l-a catalogat fără ezitare drept „un tip foarte ciudat”.

Despre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Ponta i-a spus interlocutorului:

„În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular… Vă iubim țara, dar nu președintele”, a spus

Nici Klaus Iohannis, nici Maia Sandu și nici actualul ministru de Externe, Oana Țoiu, nu au scăpat de tiradele fostului premier. Iohannis este descris ca fiind „foarte nepopular”, Sandu „nepopulară”, iar Țoiu, „mai rea decât Maia Sandu”.

Vezi aici video integralul farsei:

Critici dure la adresa Bruxelles-ului și a SUA

În convorbire, Ponta acuză direct instituțiile europene că se implică activ în susținerea lui Zelenski, Maia Sandu și a lui Nicușor Dan:

„Bruxelles-ul este foarte activ în a-i susține pe Zelenski, Maia Sandu și Nicușor Dan, președintele nostru. Statele Unite nu știu cât o să se implice.”

Mai mult, fostul premier a făcut o paralelă între România și Republica Moldova:

„Am spus la televizor că sper ca Moldova va deveni România, dar România a devenit Moldova. Nu e o veste bună.”

Și a continuat cu o acuzație la adresa lui Volodimir Zelenski:

„Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine și pe alte sute de persoane în piața centrală, Bruxelles-ul nu ar avea nicio poziție.”

Povestea alegerilor „anulate”

Ponta a relatat și propria versiune despre alegerile din România, că Curtea Constituțională a anulat rezultatul pentru că ar fi câștigat Călin Georgescu, că premierul și președintele Senatului „aveau legături cu Iohannis”, că președintele ales în 2025 „era independent doar la început, dar a devenit la fel ca Iohannis”.

„Nimic nu s-a schimbat în România”, a concluzionat Ponta, „în afară de faptul că majoritatea populației este nemulțumită.”

Despre Plahotniuc și „prostia pașaportului fals”

Dialogul a atins și cazul fostului oligarh moldovean Vlad Plahotniuc, arestat în Grecia.

„Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă. Ce am citit acum a fost foarte stupid. Dacă ai un pașaport fals, ce cauți în Grecia? Îmi pare rău pentru el, îmi place de el, dar asta a fost foarte stupid.”

Ion Ceban, Trump Jr. și „lupta murdară”

Un alt moment a fost cel în care Ponta a vorbit despre primarul Chișinăului, Ion Ceban, sancționat recent:

„Nu a făcut nimic greșit, doar este un oponent puternic. Și va fi greu acolo. L-am adus pe Ceban la București ca să se întâlnească cu Donald Trump Jr., să construiască legături cu SUA. De aceea Maia Sandu și Bruxelles-ul l-au sancționat. Lupta e una murdară.”

La finalul discuției, Ponta și-a exprimat speranța că SUA și Polonia vor deveni aliați mai puternici:

„Nu știu cât de mult se vor implica americanii, dar poate președintele Poloniei va fi cel mai puternic aliat, nu doar al SUA, ci și al nostru.”

Convorbirea s-a încheiat cu urări cordiale: „tot ce e mai bun” și „Sărbători fericite”.