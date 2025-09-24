George Simion, după amânările de la CCR: „Intrați în incapacitate de plată”

Șeful AUR, George Simion, a acuzat în plenul Parlamentului că actuala coaliție de guvernare a „obținut” o amânare a deciziilor CCR pe mai multe proiecte din pachetul II, între care și cel referitor la pensiile speciale ale magistraților, pentru a trece de ședința ECOFIN din octombrie. El susține că România ar urma să intre în incapacitate de plată.

<<Văd că tot nu reușiți să vă înțelegeți în coaliția asta ”racu, broasca și cu știuca”! Pentru judecători și pentru legile de la CCR ați obținut o amânare fix cât să treceți de la ședința de la ECOFIN, ca să nu fiți sancționați.

Da, voi pentru că intrați în incapacitate de plată. Ați oprit activitatea firmelor, ați încetinit activitățile firmelor și multe firme s-au mutat din țara noastră. Veți avea o colectare din ce în ce mai proastă în al treilea trimestru și acum dați legi pentru avocați, pentru judecători, pentru diverse categorii sociale și așteptați să se mai învârtă roata și să nu se întâmple nimic. Trebuie să fiți responsabili cu toții pentru ceea ce ați votat>>, a spus George Simion în plenul Camerei Deputaților.

CCR a amânat miercuri, 24 septembrie, 8 sesizări de neconstituționalitate pe 4 proiecte din pachetul II de măsuri fiscal-bugetare, între care și sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe proiectul care modifică veniturile și condițiile de pensionare ale magistraților.

Inițiativa a fost adoptată cu asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, trecând și de filtrul Opoziției, care a depus moțiuni de cenzură pentru toate celelalte 4 proiecte din pachetul II de măsuri fiscal-bugetare.

Judecătorii constituționali au respins sesizările pe un singur proiect, cel privind reformarea ASF, ANRE și ANCOM. toate celelalte sesizări au fost amânate pentru 8 octombrie.

Ședința ECOFIN este însă programată pe 10 octombrie.