Daciana Sârbu, detalii despre noul iubit tatuat și înalt: „Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită”. Ce spune despre căsătorie

Daciana Sârbu și Victor Ponta și-au refăcut viețile sentimentale, în urma divorțului care a avut loc în ianuarie 2025, după un mariaj de 19 ani. Zilele trecute, fostul europaralment a postat o fotografie de la o nuntă la care a participat, însoțită de noul ei iubit.

Prezentă marți la evenimentul de lansare al Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, fosta soție a lui Victor Ponta a făcut, în exclusivitate pentru Click!, declarații în premieră despre noul bărbat din viața ei.

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a spus Daciana Sârbu.

Într-un interviu pentru Click, fosta soție a lui Victor Ponta spune că se simte în echilibru și face ce simte și ce își dorește. „Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”, a mărturist Daciana.

Întrebată dacă are mai are gând să se căsătorească, Daciana a spus că „nu știe, asta doar viața va decide”.

→ Imaginea 1/9: Daciana Sârbu, alături de noul ei partener. Foto Instagram

Cine este noul iubit al Dacianei Sârbu?

Week-end-ul trecut, Daciana Sârbu a postat câteva fotografii de la o nuntă la care a participat și nu a fost singură. Blonda a venit însoțită de un tânăr înalt și prezentabil, cu un tatuaj ușor de remarcat pe mâna dreaptă.

Alex Ghionea este numele lui și se pare că acesta lucrează în domeniul Horeca. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, cu buclele blonde pe umeri, fosta europarlamentară pare fericită și liniștită în brațele partenerului ei.

La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au fost căsătoriți timp de 19 ani și au crescut împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică, Andrei, fiul lui Victor dintr-o relație anterioară, și Maria, fetița adoptată.

Cei doi au confirmat oficial divorțul în primăvara lui 2025, după o perioadă în care au apărut separat la evenimente publice.