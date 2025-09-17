search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Daciana Sârbu, detalii despre noul iubit tatuat și înalt: „Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită”. Ce spune despre căsătorie

0
0
Publicat:

Daciana Sârbu și Victor Ponta și-au refăcut viețile sentimentale, în urma divorțului care a avut loc în ianuarie 2025, după un mariaj de 19 ani. Zilele trecute, fostul europaralment a postat o fotografie de la o nuntă la care a participat, însoțită de noul ei iubit.

Daciana Sârbu FOTO: FB
Daciana Sârbu FOTO: FB

Prezentă marți la evenimentul de lansare al Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, fosta soție a lui Victor Ponta a făcut, în exclusivitate pentru Click!, declarații în premieră despre noul bărbat din viața ei. 

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam  că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a spus Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu și noul ei iubit FOTO: Instagram
Daciana Sârbu și noul ei iubit FOTO: Instagram

Într-un interviu pentru Click, fosta soție a lui Victor Ponta spune că se simte în echilibru și face ce simte și ce își dorește. „Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”, a mărturist Daciana.

Întrebată dacă are mai are gând să se căsătorească, Daciana a spus că „nu știe, asta doar viața va decide”.

Daciana Sârbu, alături de noul ei partener. Foto Instagram
Imaginea 1/9: Daciana Sârbu, alături de noul ei partener. Foto Instagram
Daciana Sârbu, alături de noul ei partener. Foto Instagram
Daciana Sârbu, la un pahar alături de noul ei iubit. Foto Instagram
daciana sarbu si victor ponta webp
Victor Ponta și Daciana Sârbu au luat-o pe drumuri separate. Foto Instagram
daciana sarbu cofetarie jpg
daciana sarbu foto click
victor ponta daciana sarbu jpeg
Familia Victor Ponta și Daciana Sârbu, de Crăciun
8 daciana sarbu si victor ponta 6 jpg jpeg

Cine este noul iubit al Dacianei Sârbu? 

Week-end-ul trecut, Daciana Sârbu a postat câteva fotografii de la o nuntă la care a participat și nu a fost singură. Blonda a venit însoțită de un tânăr înalt și prezentabil, cu un tatuaj ușor de remarcat pe mâna dreaptă. 

Alex Ghionea este numele lui și se pare că acesta lucrează în domeniul Horeca. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, cu buclele blonde pe umeri, fosta europarlamentară pare fericită și liniștită în brațele partenerului ei.

La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au fost căsătoriți timp de 19 ani și au crescut împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică, Andrei, fiul lui Victor dintr-o relație anterioară, și Maria, fetița adoptată. 

Cei doi au confirmat oficial divorțul în primăvara lui 2025, după o perioadă în care au apărut separat la evenimente publice. 

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
mediafax.ro
image
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
fanatik.ro
image
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată. Invocă patru motive pentru care s-ar „dori înlăturarea lui”
libertatea.ro
image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
playtech.ro
image
La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Schimbări la Evaluarea Națională în anul scolar 2025-2026! Cum vor fi afectați elevii din România
kanald.ro
image
ANAF pune tunurile pe săracii cu firme mici, că e mai ușor. „Având același salariu, colegii preferă...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Asta da veste URIAȘĂ în showbiz! Laura Cosoi a făcut anunțul minunat! E în culmea fericirii: Dau naștere celui de-al cincilea copil
romaniatv.net
image
Ministerul Muncii, anunțul momentului pentru milioane de români! Se dau amenzi de până la 10.000 de lei. Se aplică până la finalul anului
mediaflux.ro
image
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
click.ro
image
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (20) jpg
Bijuteriile alese de Kate Middleton pentru funeraliile Ducesei de Kent au o semnificație sentimentală pentru familia regală
okmagazine.ro
Sharon Stone foto Profimedia jpg
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO

OK! Magazine

image
Un nou bebeluș regal a venit pe lume la Palatul spaniol. Părinţii săi au trăit momentul în mare discreţie

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime