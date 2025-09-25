Președinta Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc în cătușe: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat un mesaj pe Facebook după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc de către autoritățile din Grecia, acolo unde a fost prins și arestat.

Președinta Maia Sandu a reacționat joi la aducerea la Chișinău a oligarhului Vladimir Plahotniuc și a postat pe Facebook un mesaj însoțit de fotografii cu acesta în cătușe.

„Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți - întreaga societate continuă să lupte - până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost adus joi dimineață în Republica Moldova și reținut, fiind plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Plahotniuc urmează să fie informat oficial, în incinta penitenciarului, despre acuzațiile formulate pe numele său în patru dosare penale, inclusiv despre învinuirile din dosarul „Frauda bancară”, cunoscut în spațiul public drept „jaful secolului”. Deocamdată, inculpatul nu are voie să facă declarații publice. Acesta va putea decide dacă oferă sau nu declarații abia după ce i se aduc oficial la cunoștință acuzațiile.