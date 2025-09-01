search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

România, fără reprezentant în Serviciul Extern al UE. Victor Ponta: „Noi nu avem ministru de Externe... Doamna Țoiu e ceva funcționar la MAE al Ucrainei”

0
0
Publicat:

România rămâne din nou fără reprezentare după noile numiri din Serviciul European de Acțiune Externă, fapt care a stârnit critici dure la adresa Ministerului de Externe și ministrului Oana Ţoiu.

Victor Ponta critică dur politica externă a României. FOTO: Adevărul
Victor Ponta critică dur politica externă a României. FOTO: Adevărul

La doar o zi după ce Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, a anunțat nominalizările pentru Serviciul European de Acțiune Externă, Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa Ministerului de Externe, semnalând că printre cei numiți niciun nu se regăsește politician român.

 „Politica Externă a României = ZERO. Din 43 de noi nominalizați în această săptămână în Serviciul Extern al Uniunii Europene (România este a 6-a țară ca populație din cele 27 din UE) = ZERO români!”, a scris duminică, 31 august, Victor Ponta pe Facebook.

El consideră că situația reprezintă un eșec total pentru diplomația românească și că responsabilitatea ar trebui să fie asumată la cel mai înalt nivel.

„Dacă am avea un Ministru de Externe în România, acesta și-ar anunța azi demisia de onoare; sau azi am merge la Bruxelles să întrebe de ce România (cu atât de mulți diplomați calificați) nu are absolut nicio nominalizare!”, a adăugat fostul premier.

Victor Ponta a criticat în termeni duri și actuala conducere politică a Ministerului de Externe, nominalizând-o în acest sens pe ministrul Oana Țoiu.

„Dar noi nu avem Ministru de Externe; noi o avem pe Doamna Țoiu (USR) care e ceva funcționar la MAE al Ucrainei; și câțiva care lucrează pentru Republica Moldova. Pentru România avem ZERO Politica Externă”, a mai scris Victor Ponta, care citează și răspunsul dat de inteligența artificială cu privire la această chestiune:

„Ce spune Chat GPT : «Observația ta despre situația actuală ține însă de o percepție mai largă privind lipsa unei politici externe autonome. Mulți analiști au semnalat că România, în ultimii ani, nu mai conturează linii proprii de acțiune în politica externă, ci se aliniază aproape exclusiv la pozițiile altora – fie ale Washingtonului, fie ale Bruxelles-ului, fie, cum spui tu, chiar la agende partizane interne (USR) sau la priorități regionale (sprijin necondiționat pentru Ucraina)»”.

De asemenea, Ponta ține să reamintească faptul că România a avut în trecut diplomați respectați, confirmați la nivel european, dintre care i-a nominalizat pe Viorel Isticioaia-Budura, fost Ambasador al Uniunii Europene în Japonia, și Cristian Tudor, care a reprezentat Uniunea Europeană în Kuweit și Qatar.

Aceste exemple, susține Victor Ponta, arată că diplomația românească a avut cândva capacitatea de a propune nume solide pentru funcții strategice.

„Sunt două cazuri notabile care arătau, la acel moment, că diplomația românească putea produce oameni cu o carieră respectată și cu încrederea Bruxelles-ului pentru poziții strategice”, își încheie postarea fostul premier.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
digi24.ro
image
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Cine sunt românii care rămân fără CASS de la 1 septembrie
mediafax.ro
image
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
fanatik.ro
image
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
libertatea.ro
image
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
observatornews.ro
fără imagine
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Ce este dreptul de preempțiune? Schimbarea în cazul terenurilor agricole
playtech.ro
image
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
kanald.ro
image
Pedala de accelerație are o funcție ascunsă în mașinile hibride și puțini șoferi...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Ce nebunie! Când începe noul an şcolar şi ce schimbări halucinante aduce
romaniatv.net
image
Cât aur mai are România. BNR face anunțul privind și rezervele valutare
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
Theo Rose a dat din casă! Ce face Anghel Damian când rămâne singur cu băiețelul lor, Sasha Ioan? Câți copii își mai doresc cei doi?! „Parcă tot un băiețel…”
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
”Meghan, o prefăcută rece și narcisistă. Ce-o fi în mintea celor de la Netflix?” Ducesa, făcută iar KO

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă