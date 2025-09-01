România, fără reprezentant în Serviciul Extern al UE. Victor Ponta: „Noi nu avem ministru de Externe... Doamna Țoiu e ceva funcționar la MAE al Ucrainei”

România rămâne din nou fără reprezentare după noile numiri din Serviciul European de Acțiune Externă, fapt care a stârnit critici dure la adresa Ministerului de Externe și ministrului Oana Ţoiu.

La doar o zi după ce Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, a anunțat nominalizările pentru Serviciul European de Acțiune Externă, Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa Ministerului de Externe, semnalând că printre cei numiți niciun nu se regăsește politician român.

„Politica Externă a României = ZERO. Din 43 de noi nominalizați în această săptămână în Serviciul Extern al Uniunii Europene (România este a 6-a țară ca populație din cele 27 din UE) = ZERO români!”, a scris duminică, 31 august, Victor Ponta pe Facebook.

El consideră că situația reprezintă un eșec total pentru diplomația românească și că responsabilitatea ar trebui să fie asumată la cel mai înalt nivel.

„Dacă am avea un Ministru de Externe în România, acesta și-ar anunța azi demisia de onoare; sau azi am merge la Bruxelles să întrebe de ce România (cu atât de mulți diplomați calificați) nu are absolut nicio nominalizare!”, a adăugat fostul premier.

Victor Ponta a criticat în termeni duri și actuala conducere politică a Ministerului de Externe, nominalizând-o în acest sens pe ministrul Oana Țoiu.

„Dar noi nu avem Ministru de Externe; noi o avem pe Doamna Țoiu (USR) care e ceva funcționar la MAE al Ucrainei; și câțiva care lucrează pentru Republica Moldova. Pentru România avem ZERO Politica Externă”, a mai scris Victor Ponta, care citează și răspunsul dat de inteligența artificială cu privire la această chestiune:

„Ce spune Chat GPT : «Observația ta despre situația actuală ține însă de o percepție mai largă privind lipsa unei politici externe autonome. Mulți analiști au semnalat că România, în ultimii ani, nu mai conturează linii proprii de acțiune în politica externă, ci se aliniază aproape exclusiv la pozițiile altora – fie ale Washingtonului, fie ale Bruxelles-ului, fie, cum spui tu, chiar la agende partizane interne (USR) sau la priorități regionale (sprijin necondiționat pentru Ucraina)»”.

De asemenea, Ponta ține să reamintească faptul că România a avut în trecut diplomați respectați, confirmați la nivel european, dintre care i-a nominalizat pe Viorel Isticioaia-Budura, fost Ambasador al Uniunii Europene în Japonia, și Cristian Tudor, care a reprezentat Uniunea Europeană în Kuweit și Qatar.

Aceste exemple, susține Victor Ponta, arată că diplomația românească a avut cândva capacitatea de a propune nume solide pentru funcții strategice.

„Sunt două cazuri notabile care arătau, la acel moment, că diplomația românească putea produce oameni cu o carieră respectată și cu încrederea Bruxelles-ului pentru poziții strategice”, își încheie postarea fostul premier.