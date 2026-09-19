Vești pentru oieri: planul înaintat de România a fost acceptat. Ce se întâmplă cu exporturile: „Nu mai e de joacă!”

Planul înaintat de România către Bruxelles, cu măsuri care să ducă în cele din urmă la ridicarea restricțiilor de export către țările terțe, a fost aprobat. Avertismentul către fermieri este însă dur: „Nu mai e de joacă!”.

România va putea exporta în continuare carne de oaie Foto: Arhiva

Protestul fermierilor, desfășurat marți, 15 septembrie 2026, soldat cu violențe provocate de persoane infiltrate pentru a deturna manifestația, a avut în cele din urmă și un efect bun: se mișcă lucrurile la Bruxelles. Planul înaintat de România a fost aprobat, două județe devenind zone cu risc maxim, însă asta scapă restul teritoriului de aplicarea măsurii respinse constant de fermieri: vaccinarea totală împotriva pestei micilor rumegătoare.

Ce s-a întâmplat după protestul oierilor

Crescătorii de animale cer încă din mijlocul verii măsuri care să ducă la ridicarea restricțiilor de export, după ce Comisia Europeană i-a interzis României, în iunie, și exporturile către țările din afara UE. Tot de atunci aceste măsuri le-au fost promise, însă un plan în acord cu cerințele instituțiilor europene a fost înaintat de-abia recent. Semnalele erau că acesta nu va fi aprobat și că României i-a putea fi impusă vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) pe tot cuprinsul țării, ceea ce punea în pericol și exportul de carne. „Cred că a contat și protestul, pentru că semnalele noastre erau că vor fi impuse alte măsuri”, a declarat Constanța Ștefan, președinta Asociației Țara Loviștei, pentru „Adevărul”.

Planul de Acțiune ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, transmis Comisiei Europene, a fost aprobat fără modificări de către reprezentanții celor 27 de state membre, ANSVSA anunțând vestea într-un comunicat de presă.

Planul cuprinde măsuri care nu vor fi aplicate unitar la nivelul țării. Tulcea și Constanța devin zonă de risc maxim, pentru cele două județe din Dobrogea fiind luată decizia de a se aplica schema completă de vaccinare, respectiv vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) și vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine (VOC).

Animalele din această zonă vor putea fi exportate numai către state terțe care acceptă explicit importurile provenite din teritorii în care se practică vaccinarea.

În restul țării se va face doar vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine, miza fiind enormă: păstrarea, pentru restul teritoriului, a statutului de „liber de PMR”, astfel încât să nu compromită comerțul din zonele care nu sunt afectate de pesta micilor rumegătoare.

Bruxelles pune la dispoziție, gratuit, doze de vaccin

Comisia Europeană va furniza României 1,3 milioane de doze de vaccin, gratuit. ANSVSA a comunicat că vaccinurile vor fi administrate gratuit fermierilor și că aceștia nu vor suporta costul imunizării.

Administrarea vaccinului, care este așteptat să înceapă în curând, nu înseamnă că exporturile, deocamdată către țările terțe, se vor redeschide imediat.

Drumul birocratic presupune următoarele etape: Comisia Europeană trebuie să adopte noua decizie oficială care să consacre noul statut sanitar-veterinar și regimul special pentru zonele de risc; să fie activate acordurile comerciale cu țările terțe, în condițiile sanitare-veterinare acceptate de acestea; România să înceapă efectiv campania de vaccinare.

„Până la publicarea noii decizii europene și începerea oficială a vaccinării, structurile teritoriale (DSVSA), în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, vor intensifica controalele rutiere și în exploatații. ANSVSA avertizează ferm că mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal subminează direct eforturile tehnice și diplomatice și pot bloca sau amâna adoptarea noii decizii de către Comisia Europeană”, au precizat reprezentanții ANSVSA, într-un comunicat de presă.

Piețele pe care România poate reveni

România are deja câteva piețe pregătite. Țara noastră a semnat deja șase acorduri bilaterale pentru exportul de animale în condiții de vaccinare cu: Arabia Saudită; Iordania; Maroc; Tunisia; Israel; Libia. Alte câteva acorduri sunt în negociere.

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Redeschiderea exporturilor – măsură care ar putea fi adoptată, speră fermierii, până la sfârșitul anului – este doar una dintre problemele care i-au adus pe oieri la București.

Aceștia au cerut de asemenea să nu li se mai omoare animalele atunci când există alternative, să se elimine anumite taxe sanitar-veterinare (din acest an sunt obligați, de exemplu, să plătească manopera vaccinării contra antrax), să se implementeze un radar zootehnic pentru transporturile de animale, să se modifice sistemul de despăgubiri etc. Vești despre toate acestea încă se așteaptă.

„Sperăm că se va întâmpla repede și foarte bine organizat totul”

Planul autorităților nu este văzut cu ochi buni de toată lumea, însă cel puțin acum există o direcție, se știe ce urmează să se întâmple de la nivel central și până la nivel de exploatație. Aprobarea lui este „un lucru bun”, spune Constanța Ștefan, președinta Asociației Țara Loviștei și vicepreședinte Pro Agro. „Sperăm că se va întâmpla repede și foarte bine organizat totul. (...) Sperăm că până pe 31 decembrie să se dea drumul la exporturile de animale vii către țările terțe, pentru că altfel am încurcat-o. (...) Dacă până acum n-aveam nicio soluție, n-aveam nicio șansă, nu știam ce să facem, acum avem de unde pleca și trebuie să ne facem treaba, și ANSVSA-ul și fermierii să fim foarte responsabili”, a mai adăugat Ștefan.

Obiectivul imediat, a explicat reprezentanta crescătorilor de ovine și caprine, este vaccinarea a 85% din efectivele din Tulcea și Constanța, pentru a se putea relua discuția pentru permiterea exporturilor către țările terțe. „În restul țării se va vaccina pentru variolă, dar asta nu înseamnă că exportul de carne va fi oprit. Carnea va putea fi exportată în cazul în care vaccinăm pentru variolă, dar la pestă era problema mare, n-am fi putut exporta carnea decât procesată termic prin niște modalități foarte greoaie. Ar fi dus la distrugerea abatoarelor, n-ar mai fi putut să exporte”, a precizat Ștefan.

Modificarea în regulamentul european care permite exportul de carne și în situația în care animalele au fost vaccinate împotriva variolei a fost făcută chiar în acest an, a mai arătat Ștefan.

Un alt obiectiv pe care crescătorii de animale speră să-l ducă România la capăt este cel de aprobare a modificării regulamentului european. Este o propunere pe care țara noastră a făcut-o alături de alte patru țări și care va fi prezentat la Bruxelles în 28 septembrie.

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„A fost la inițiativa României și am contribuit și câteva asociații. Schimbarea regulamentului, bineînțeles, durează, poate 3-4 luni, și încă nu e cert că-l aprobă Uniunea Europeană. (...) Propunem să se țină cont de realitatea din țările noastre, de realitatea și în ceea ce privește pericolul acestor boli, pentru că se poate mânca fără probleme carnea de la animalele care au fost vaccinate. Dar așa scrie regulamentul, că numai procesată termic la pesta micilor rumegătoare”, a mai spus Ștefan.

Chiar de săptămâna viitoare ar urma ca 300.000 doze de vaccin pentru imunizarea împotriva pestei micilor rumegătoare să ajungă în țară și să se înceapă inoculările.

„E mult să înceapă. Și totodată se fac toate demersurile și se organizează vaccinarea pentru variolă în toată România. Până atunci, restricțiile mai sunt, pentru că sunt pe vechiul regulament. (...) În acel moment trebuie să vaccinăm de variola astfel încât să nu mai avem restricții de nicio formă. Dar dacă noi vaccinăm Constanța și Tulcea, este ca și cum ar fi două țări: Dobrogea o țară, restul României o țară. Regulile din Dobrogea nu sunt și pentru restul României”, a mai precizat Constanța Ștefan.

Niciun animal care ajunge în cele două județe nu va mai putea fi mutat în restul țării, ci doar către export, a mai precizat Ștefan. Măsura pentru cele două județe ar putea fi menținută pentru cel puțin un an.

Ce încă nu a primit răspuns este problema interdicției de mișcare a animalelor, care ține, la această dată, blocate turmele. Pentru asta va trebui să se realizeze o procedură clară și, cel mai probabil, să se decidă anumite culoare.

„Problema este să se mișcă repede și să lucreze profesionist ANSVSA, să pună în practică acest plan de vaccinare. Și, bineînțeles, responsabilitate mare și din partea fermierilor. Nu mai e de joacă. Trebuie să respectăm toate regulile”, a conchis Ștefan.