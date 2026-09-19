 Pedeapsa primită de românul care și-a dat soacra afară din casă și i-a aruncat apă în față. Decizia judecătorilor italieni | adevarul.ro
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Pedeapsa primită de românul care și-a dat soacra afară din casă și i-a aruncat apă în față. Decizia judecătorilor italieni

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Un român stabilit de mai mulți ani în Sardinia a fost condamnat la doi ani de închisoare după o serie de conflicte familiale care au ajuns în atenția carabinierilor. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost judecat la Sassari pentru mai multe episoade de violență petrecute între 2020 și 2023, inclusiv incidente în care a fost implicată soacra sa.

Poliția a intervenit de mai multe ori pentru la domiciliul românului
Poliția a intervenit de mai multe ori pentru la domiciliul românului Foto: arhivă, adevărul

Relația dintre român și mama soției sale s-a deteriorat treptat, pe fondul unor conflicte repetate în familie, potrivit presei italiene. Într-unul dintre episoade, bărbatul a scos-o pe femeie din locuință și a lăsat-o în stradă. Într-o altă situație, în timpul unei dispute, i-a aruncat un pahar cu apă în față.

Potrivit acuzațiilor prezentate în timpul procesului, incidentele făceau parte dintr-un climat tensionat în locuința în care trăia familia, inclusiv patru copii minori. Certurile erau însoțite de amenințări și alte episoade de agresivitate. Într-unul dintre incidente a fost folosit inclusiv un cuțit.

Carabinierii au intervenit în mai multe rânduri pentru a aplana conflictele, iar situația a ajuns în cele din urmă în atenția autorităților judiciare după plângerile formulate de membrii familiei.

Procesul s-a încheiat în urmă cu câteva zile. Bărbatul a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru faptele reținute în dosar.

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