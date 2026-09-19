PSD tatonează terenul înainte de votul în Parlament dat Guvernului Mureșan. Răspunsul categoric din sondajul lui Claudiu Manda

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat sâmbătă, 19 septembrie, un sondaj pe Facebook în care îi întreabă pe urmăritori dacă social-democrații ar trebui să voteze în Parlament guvernul condus de Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan și susținut de PNL, USR și UDMR.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan Foto: Profimedia

Întrebarea adresată de Claudiu Manda pe Facebook este: „Credeți că PSD ar trebui să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?”.

Foto: captură Claudiu Manta/FB

După aproximativ cinci ore de la publicarea sondajului, 88% din respondenți au răspuns că PSD nu ar trebui să voteze Guvernul Mureșan, în timp ce 12% au considerat că social-democrații ar trebui să susțină în Parlament cabinetul propus de PNL, USR și UDMR.

Sondajul este lansat înaintea unei reuniuni importante a conducerii PSD. Social-democrații se reunesc luni, 21 septembrie, în Biroul Permanent Național, unde urmează să analizeze dacă vor susține în Parlament Guvernul condus de Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul va analiza mai întâi programul de guvernare și măsurile propuse de noul Executiv, înainte de a lua o decizie privind votul parlamentarilor social-democrați.

„Ar trebui să existe argumente extrem de solide și nu pentru PSD, ci pentru români, astfel încât să votăm acest guvern”, a afirmat Grindeanu.

Nicușor Dan a anunțat, joi, 17 septembrie după consultările cu partidele parlamentare, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele a explicat că acesta a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor, dar a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate parlamentară conturată.

Siegfried Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR.