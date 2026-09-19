PSD tatonează terenul înainte de votul în Parlament dat Guvernului Mureșan. Răspunsul categoric din sondajul lui Claudiu Manda
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat sâmbătă, 19 septembrie, un sondaj pe Facebook în care îi întreabă pe urmăritori dacă social-democrații ar trebui să voteze în Parlament guvernul condus de Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan și susținut de PNL, USR și UDMR.
Întrebarea adresată de Claudiu Manda pe Facebook este: „Credeți că PSD ar trebui să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?”.
După aproximativ cinci ore de la publicarea sondajului, 88% din respondenți au răspuns că PSD nu ar trebui să voteze Guvernul Mureșan, în timp ce 12% au considerat că social-democrații ar trebui să susțină în Parlament cabinetul propus de PNL, USR și UDMR.
Sondajul este lansat înaintea unei reuniuni importante a conducerii PSD. Social-democrații se reunesc luni, 21 septembrie, în Biroul Permanent Național, unde urmează să analizeze dacă vor susține în Parlament Guvernul condus de Siegfried Mureșan.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul va analiza mai întâi programul de guvernare și măsurile propuse de noul Executiv, înainte de a lua o decizie privind votul parlamentarilor social-democrați.
„Ar trebui să existe argumente extrem de solide și nu pentru PSD, ci pentru români, astfel încât să votăm acest guvern”, a afirmat Grindeanu.
Nicușor Dan a anunțat, joi, 17 septembrie după consultările cu partidele parlamentare, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.
Președintele a explicat că acesta a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor, dar a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate parlamentară conturată.
Siegfried Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR.