Celine Dion a avut o apariție neobișnuită în fața hotelului său din Paris, unde a fost întâmpinată de zeci de fani după unul dintre concertele sale. Artista, în vârstă de 58 de ani, a dansat și a cântat desculță pe o mașină, a salutat mulțimea și, la un moment dat, s-a întins pe capota autoturismului.

Cântăreața canadiană se află în capitala Franței pentru o serie de concerte care marchează revenirea sa pe scenă, după o perioadă dificilă în care problemele de sănătate au obligat-o să-și anuleze spectacolele.

Celine Dion dansează pe capota unei mașini Foto: SURSA : captură video X

Vineri seară, Celine Dion a ieșit în fața hotelului pentru a-și saluta admiratorii. Îmbrăcată într-o geacă bomber verde kaki și pantaloni negri, cu părul prins într-un coc, artista și-a dat jos încălțămintea și s-a urcat pe mașină pentru a putea fi văzută de fanii aflați în apropiere.

Dion a dansat și a cântat, a făcut cu mâna mulțimii și chiar s-a întins pe capota autoturismului. La un moment dat, artista a făcut și o plecăciune de pe partea din față a mașinii, într-un gest care i-a încântat pe cei prezenți, potrivit dailymail.

Celine Dion, revenire pe scenă după o perioadă dificilă

Artista se află la Paris pentru o serie de concerte de cinci săptămâni. Este prima sa perioadă de spectacole după ce, în 2023, a fost nevoită să anuleze restul turneului mondial „Courage”.

Celine Dion a dezvăluit în decembrie 2022 că fusese diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (Stiff Person Syndrome- SPS), o afecțiune neurologică rară care poate provoca rigiditate musculară și spasme dureroase.

În perioada în care simptomele au fost cele mai severe, artista a povestit că boala i-a afectat inclusiv capacitatea de a merge și de a-și folosi vocea așa cum o făcea înainte.

În timpul concertului de deschidere al seriei de spectacole de la Paris, Celine Dion a vorbit emoționant despre perioada prin care a trecut și despre decizia de a continua să urce pe scenă.

După ce a interpretat piesa „On ne change pas”, artista a mărturisit că drumul spre revenire a fost mai lung și mai dificil decât se aștepta.

„Îmi promisesem că nu voi plânge. Iată-ne aici. Sunt pe scenă, în acest oraș pe care îl iubesc atât de mult, datorită sprijinului și iubirii voastre”, a spus Celine Dion.

Artista a vorbit despre momentele dificile și despre speranța care a ajutat-o să continue.

„Drumul a fost dificil. Călătoria a fost mai lungă decât mă așteptam, cu opriri neprevăzute pe parcurs. Dar am rezistat”, a spus ea.

„Am decis să fac din asta motivul meu pentru a trăi”

Celine Dion le-a spus fanilor că și-a respectat promisiunea de a reveni pe scenă.

„Mi-am promis că voi reveni pe scenă. Așa că iată-mă aici, cântând pentru voi și cântând pentru mine, cântând live! Vă mulțumesc enorm pentru sprijinul vostru, pentru răbdarea voastră și, dacă îmi permiteți să spun asta, sunt ceea ce sunt pentru că m-ați iubit”, a afirmat artista.

Legea salarizarii sau prețul prostiei politice. De ce ne-am legat singuri mâinile, pentru ca apoi să așteptăm ultimul moment?

Vorbind despre sindromul cu care trăiește, Celine Dion a spus că a ajuns să accepte realitatea și să găsească un nou motiv pentru a merge înainte.

„Trăind cu asta zi de zi, am ajuns să accept situația. Și am decis să fac din asta motivul meu pentru a trăi”, a declarat cântăreața.

Ea a transmis și un mesaj despre suferințele pe care le duc oamenii în tăcere, spunând că muzica poate fi o formă de energie și solidaritate.

„Nu știm prin ce trece persoana de lângă noi. Sunt oameni care trec prin greutăți, prin doliu și suferință. Sunt oameni care emană energie și bucurie. Așa că haideți să luăm acea energie și să o împărtășim. Pentru asta există muzica. În această seară vom cânta, vom dansa și vom sărbători”, a spus Celine Dion.

Program intens de recuperare

Revenirea pe scenă a fost precedată de un program intens de recuperare. Celine Dion a urmat tratamente și terapii care au inclus medicamente, fizioterapie, terapie vocală și imunoterapie.

Pentru a-și îmbunătăți condiția fizică, artista face sesiuni de Pilates de aproximativ 90 de minute, de trei ori pe săptămână. Programul său include și cursuri de balet și barre de două ori pe săptămână.

În sala de sport amenajată în locuința sa are greutăți, o bandă de alergare și un aparat reformer. Cântăreața a spus că noul program de exerciții a contribuit și la îmbunătățirea flexibilității sale.

Într-un interviu pentru Harper's Bazaar, Celine Dion a comparat procesul de recuperare cu un drum în care trebuie să cazi și să te ridici în mod repetat. Artista a spus că este mândră de lucrurile pe care a reușit să le facă.

„Este o afecțiune progresivă. Nu-mi place să-i spun «boală»”, a explicat ea.

Lupta sa cu sindromul persoanei rigide a fost prezentată și în documentarul „I Am: Celine Dion”, lansat în 2024, în care artista a vorbit deschis despre impactul bolii asupra vieții și carierei sale.

În ultimele zile, însă, Celine Dion a fost surprinsă într-o dispoziție foarte bună la Paris, unde a ieșit în repetate rânduri pentru a-și întâlni fanii înaintea concertelor.

Seria de spectacole din capitala Franței cuprinde 16 concerte în toamna anului 2026, iar alte 10 spectacole sunt programate pentru luna mai 2027.

Dion și-a anunțat revenirea pe 30 martie, chiar de ziua sa de naștere. Toate biletele pentru spectacole, aproximativ 1.170.000, s-au epuizat în doar câteva ore de la punerea lor în vânzare. Potrivit relatărilor, peste 9 milioane de fani au încercat să cumpere bilete.