Medicul de la clinica lui Becali care i-a numit pe oncologi „criminali” a fost concediat. Colegiul Medicilor a început o anchetă

Medicul Liviu Bălulescu a fost concediat de clinica ImunoMedica după declarațiile despre cancer și „tratamentele” oncologice prezentate într-o investigație jurnalistică.

Medicul îi cataloga pe colegii oncologi drept "criminali". Foto: Observator

Liviu Bălulescu, medic de la clinica ImunoMedica, a ajuns în atenția Colegiului Medicilor în urma unei investigaţii realizate de jurnaliştii de la Observator, în care au fost prezentate declaraţiile sale despre cancer, tratamentele oncologice şi „aprecierile” la adresa medicilor oncologi.

„Ăştia sunt mai criminali decât bancherii. (n.r. - oncologii)”, afirma medicul Liviu Bălulescu, potrivit unei înregistrări din timpul anchetei, care a pornit de la cazul unui cuplu de români venit din Spania.

Bărbatul fusese diagnosticat cu leucemie și avea metastaze, însă refuzase chimioterapia. Soția lui a povestit că a contactat clinica și l-a ales pe Liviu Bălulescu pentru tratament. Potrivit femeii, după efectuarea analizelor, pacientul a urmat timp de 13 zile consecutive ședințe de perfuzii care durau între cinci și șapte ore. Ea a enumerat printre substanțele administrate curcumină, vitamina C, albastru de metilen, Neuroforte și alte produse. Familia a spus că plătea aproximativ 1.500-1.700 de lei pe zi.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat după apariţia acestor informaţii în presă şi a anunţat că a demarat o anchetă disciplinară. Între timp, medicul a fost deja concediat de la clinica ImunoMedica a lui Gigi Becali.

„Medicul Bălulescu de la Clinica Imunomedica a domnului Gigi Becali a fost demis. Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Colegiul Medicilor din municipiul București s-a autosesizat în acest caz și cercetarea disciplinară a început. Și acest lucru pentru că suntem de părere și susținem în permanență că medicul în spațiul public trebuie să comunice în ceea ce privește medicina bazată pe dovezi”, sa spus Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România, citată de Observator news.

Și conducerea ImunoMedica s-a delimitat de cazul prezentat în investigație. Directorul medical al clinicii, chirurgul Codruț Munteanu, a spus că ceea ce s-a întâmplat reprezintă o abatere de la ceea ce ar trebui să facă un medic, calificând situaţia drept „un moment de rătăcire”.

„Toți avem momente în care ne rătăcim, sperăm să nu fie un obicei, să nu cultivăm. Ceea ce s-a făcut la acest pacient, cred că a fost o rătăcire și, sigur, nimeni nu poate să înțeleagă ce s-a întâmplat și să fie de acord”, a spus dr. Codruţ Munteanu, director medical Imunomedica, potrivit aceleiaşi surse.

Cum sunt autorizate clinicile de medicină alternativă

Cazul ridică, însă, întrebări despre modul în care sunt autorizate și controlate în România clinicile care oferă servicii de medicină alternativă, în condiţiile în care termeni precum „oncoterapeut” și „onco-fitoterapeut” nu sunt specialități medicale recunoscute în nomenclatorul românesc.

La ImunoMedica, Liviu Bălulescu era prezentat ca medic specialist în medicină generală, iar pe ușa cabinetului său apărea mențiunea „medicină integrativă”. În aceeași clinică lucrau și medici oncologi.

În cazul ImunoMedica, Casa de Asigurări de Sănătate a confirmat existența unui contract încheiat încă din 2018, inclusiv pentru servicii de oncologie medicală. Potrivit sursei citate, clinica a primit în total peste 24 de milioane de lei din fonduri publice.

Casa de Asigurări a efectuat două controale la clinică, unul în 2022 și altul în 2026. Primul a identificat nereguli legate de rețete, iar cel de-al doilea, probleme privind concediile medicale.