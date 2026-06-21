Oierii, disperați după ce UE a interzis României total exporturile: „100.000 de familii de ciobani trăiesc din asta”

Crescătorii de oi din România cer autorităților măsuri urgente astfel încât să convingă Bruxelles-ul că țara noastră rămâne un furnizor de încredere și că măsura interzicerii exportului de animale, atât către țările UE, cât și către state terțe, este mult prea dură, cu potențial de a distruge sectorul.

Confirmarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare într-o exploatație de ovine din județul Mureș a dus la o situație care îi poate costa pe crescătorii de oi din România sursa de trai. Focarul a fost confirmat în prima decadă a lunii iunie 2026, iar de atunci lucrurile au luat o întorsătură atât de gravă încât reprezentanții crescătorilor de animale spun că se poate naște o criză socială.

După apariția focarului de pestă a micilor rumegătoare ANSVSA a instituit zone de protecție și supraveghere. Uniunea Europeană a reacționat rapid și a impus României să nu mai transporte ovine și caprine către celelalte state membre ale UE, măsura fiind prevăzută inițial până la 31 iulie 2026. A urmat, în 18 iunie, o a doua decizie, mult mai severă, prin care Comisia Europeană a menținut interdicția privind livrările de ovine și caprine către statele membre ale UE, dar a impus suplimentar interdicții și asupra exporturilor către țările terțe (Orientul Mijlociu, Africa de Nord etc.), prelungind restricțiile până la 31 decembrie 2026. Aceste măsuri drastice vizează nu doar județul Mureș, în care a apărut focarul, la care se adaugă zonele de protecție și supraveghere, ci întreg teritoriul României.

De la campioana exporturilor în UE, la interzicerea totală

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a contestat decizia, calificând-o drept „profund disproporționată” și argumentând că există un singur focar, localizat și aflat sub control, iar aplicarea restricțiilor la nivel național afectează un sector care în 2026 a devenit cel mai mare exportator de ovine din UE către piețele extracomunitare.

Potrivit ANSVSA, în primele zece luni ale anului trecut, România a exportat către statele terțe ovine de aproximativ 210 milioane euro, iar pentru 2026 datele arătau o creștere cu aproximativ 40%. În acest an s-au exportat deja peste 1 milion capete, țara noastră ocupând locul 2 în Uniunea Europeană ca efectiv (efectivul a depășit 10 milioane capete) și locul 1 în UE ca export de animale vii către spațiul extra-comunitar.

Măsurile sanitare trebuie să protejeze sănătatea animalelor, însă fără a afecta inutil competitivitatea fermierilor români, a susținut ministrul, acesta solicitând ANSVSA să prezinte de urgență Guvernului și Comisiei Europene un plan credibil de combatere a bolii, astfel încât restricțiile să fie limitate la zonele afectate, iar exporturile să poată fi reluate cât mai rapid.

„Piețele externe tradiționale nu se câștigă ușor și nu se recuperează rapid dacă sunt pierdute”

Uniunea Oierilor, asociația care reprezintă interesele majorității crescătorilor de oi din țară, a reacționat prompt, cerând instituțiilor statului (s-au trimis adrese către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR; Ministerul Afacerilor Externe – MAE; Președintele României) intervenții ferme.

„Piețele externe tradiționale nu se câștigă ușor și nu se recuperează rapid dacă sunt pierdute. Fiecare săptămână de blocaj poate determina cumpărătorii externi să se orienteze către alte state furnizoare, afectând pe termen lung credibilitatea României ca partener comercial”, au atras atenția șefii asociației.

Măsura impusă de la nivelul Uniunii Europene și deocamdată neatacată eficient de statul român ar putea bloca întregul sector, producând pierderi economice uriașe și afectând mii de crescători care nu au nicio legătură cu focarul din Mureș.

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„Sunt alături de noi și europarlamentari, care deja au pus întrebări. Dacă reușim să facem ceva, marți, miercuri, măcar la 1 septembrie să se ridice restricțiile, ar fi bine. Dacă nu, va fi alt an cu pierderi enorme pentru oieri. Nici nu mai contează la ce prețuri, dar să le dăm, pentru că dacă intrăm în iarnă cu ele trebuie să le îngrijim, să le dăm mâncare, și nu mai ai de unde. În țară se consumă puțin. Din 10 milioane, hai, un milion pe an. Fără export, nu avem la ce să mai creștem oi, pentru că peste 100.000 de familii de ciobani din asta trăiesc, efectiv. Or, în cazul în care cade și această îndeletnicire, oamenii aceștia ajung, toți, cazuri sociale. Eu le-am spus clar să nu-și mai bată joc”, atrage atenția Constanța Ștefan, președinta Asociației Țara Loviștei, asociație afiliată Uniunii Oierilor.

Oierii au identificat și câteva soluții pe care le-au propus autorităților să le aibă în vedere, printre care:

- regionalizarea măsurilor, astfel încât restricțiile să fie aplicate doar în zona afectată;

- reluarea cât mai rapidă a exporturilor pentru fermele aflate în afara zonelor de restricție;

- acordarea de despăgubiri și sprijin financiar fermierilor afectați;

- implicarea Ministerului Agriculturii și a ANSVSA în negocieri cu Comisia Europeană pentru reducerea restricțiilor.

Ce se mai poate face

În prezent, autoritățile veterinare continuă supravegherea exploatațiilor din zona focarului și aplică măsurile de bio-securitate prevăzute de legislația europeană. Din partea sectorului ovin se exercită, în paralel, presiuni pentru obținerea unei regionalizări a restricțiilor, astfel încât exporturile să nu mai fie blocate la nivel național, ci doar în zona în care evoluează boala.

Principala miză este regionalizarea restricțiilor, măsură solicitată atât de Ministerul Agriculturii, cât și de organizațiile de fermieri. Autoritățile încearcă să convingă Uniunea Europeană că restricțiile pot rămâne doar în zona de protecție, zona de supraveghere și, eventual, în județele cu risc epidemiologic, astfel încât fermele din Dobrogea, Moldova, Banat sau Oltenia, aflate la sute de kilometri de focar, să poată efectua în continuare exporturi.

La fel de adevărat este că România va trebui să demonstreze că are capacitatea să gestioneze riscurile, iar dacă nu mai apar focare secundare într-o anumită perioadă, să poată solicita reevaluarea situației.

Unul dintre motivele pentru care Comisia Europeană impune restricții severe este lipsa certitudinii privind circulația animalelor. Autoritățile trebuie să demonstreze că toate animalele sunt identificate, că mișcările de animale sunt înregistrate și că animalele provenite din zonele afectate nu au ajuns în alte județe.

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Se execută, din aceste motive, și controale mult mai stricte, pentru a preveni comerțul ilegal, ANSVSA avertizând că transporturile neautorizate reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri.

Dincolo de apelurile organizațiilor și de poziționările publice ale factorilor de decizie, ceea ce va convinge autoritățile europene sunt documentele concrete – rapoarte epidemiologice actualizate, rezultatele anchetelor epidemiologice, analize de laborator, măsuri aplicate în teren – care să le fie prezentate experților europeni pentru o eventuală modificare a restricțiilor.

Ce mai cer fermierii, iar autoritățile române le pot sări în ajutor, este ca statul să adopte măsuri de sprijin reale care să limiteze efectele economice deja resimțite. E vorba de despăgubiri pentru animalele sacrificate, de compensații pentru pierderea contractelor, de ajutoare de stat etc..

Și diversificarea exporturilor ar putea fi parte din soluție, astfel că, dacă exportul de animale vii rămâne restricționat, să se poată exporta carne procesată. Stimularea creșterii consumului intern, care s-a mai încercat (vezi programul „Alege oaia”), fără succes, ar putea fi vizată din nou ca o măsură care să ajute sectorul.