Sectorul ovin din România se pregătește pentru una dintre cele mai aprinse dispute din ultimii ani. În timp ce autoritățile analizează posibilitatea vaccinării efectivelor de oi împotriva pestei micilor rumegătoare, crescătorii, abatoarele și procesatorii avertizează că o astfel de decizie ar putea închide piața europeană pentru carnea românească și ar provoca pierderi de miliarde de euro. De cealaltă parte, un reputat profesor universitar susține că tocmai vaccinarea este soluția care poate salva sectorul pe termen lung.

Dezbaterea vine într-un moment delicat pentru oieritul românesc. Deși pesta micilor rumegătoare nu reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor, focarele apărute în România în ultimii ani au dus la restricții comerciale severe. Din 2024, exporturile de animale vii către statele Uniunii Europene sunt interzise, iar sectorul încearcă să își mențină competitivitatea prin exporturile de carne realizate de abatoarele românești.

Industria se teme însă că o eventuală vaccinare la nivel național ar putea aduce noi restricții și asupra exporturilor de carne, ceea ce ar lovi direct unul dintre puținele sectoare zootehnice în care România continuă să fie un jucător important la nivel european.

Abatoarele: „Nu putem accepta vaccinarea în masă a oilor”

România deține aproximativ 20% din efectivele de ovine ale Uniunii Europene și exportă anual aproape un milion de ovine. Potrivit reprezentanților industriei, peste 90% din carnea procesată în abatoarele românești ajunge pe piața comunitară.

În acest context, reprezentanții sectorului avertizează că vaccinarea generalizată ar putea avea consecințe economice dramatice.

„Putem să agreăm cu toții că nu putem accepta niciodată vaccinarea în masă a oilor. Ar însemna că nu mai putem beneficia de 90% din piața noastră și, implicit, că un sector întreg - care are rate la bănci, angajați etc. - moare, fiind aruncat efectiv la gunoi”, a declarat Ibrahim El Khalil, reprezentantul Maria Trading.

Și Mihaela Gagea, directorul general al Grupului Gagea, consideră că o astfel de decizie ar pune în pericol dezvoltarea întregii industrii.

„Este imposibil de admis vaccinarea totală. Pentru această industrie trebuie gândită și implementată o strategie pe termen mediu și lung. Nu mai putem lăsa pe oricine să ia decizii, să ne supunem acestora și să distrugem un sector care ar putea susține o industrie uriașă în jurul său”, a spus ea.

La rândul său, Valentin Șoneriu, reprezentantul CarmOlimp, spune că efectele s-ar resimți în întregul lanț economic.

„Chestiunea este foarte importantă și urgentă, întrucât poate muri întregul sector dacă se ajunge la vaccinare. Vaccinarea implică până la trei ani de restricții totale la exportul către Uniunea Europeană de carne neprocesată termic. Pentru abatoarele românești, peste 90% din piață este reprezentată de Uniunea Europeană. Trebuie găsită o variantă echitabilă prin care să izolăm și să vaccinăm doar fermele în care există focare, evitând vaccinarea în masă. În caz contrar, România va continua să exporte doar animale vii către state terțe, unde acestea vor fi abatorizate, procesate și valorificate economic. Practic, alte state vor pune valoare adăugată pe resursa României și vor putea exporta ulterior produsele finite inclusiv pe piața europeană, în timp ce sectorul românesc de abatorizare va pierde cea mai mare parte a pieței sale”, a declarat Valentin Șoneriu.

Acesta a precizat că, în urma întâlnirii organizate la ANSVSA, autoritățile au arătat disponibilitate pentru găsirea unei soluții și consideră că negocierile trebuie continuate inclusiv la nivelul instituțiilor europene.

Piața reacționează deja: prețul oilor începe să scadă

Chiar dacă autoritățile nu au luat încă o decizie privind vaccinarea, simpla posibilitate a unei astfel de măsuri a început să influențeze piața.

„Dacă se vaccinează, se prăbușește prețul și tot sectorul, de la ciobani la abatoare, intră în faliment. Scade cererea din cea mai profitabilă piață - Uniunea Europeană -, ceea ce duce automat la scăderea prețurilor. Este convenabil pentru câteva state din UE, precum Spania, care și-au negociat mai bine poziția la Bruxelles, dar complet falimentar pentru România”, a declarat pentru „Adevărul” unul dintre marii crescători de ovine.

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Și reprezentanții abatoarelor spun că efectele psihologice asupra pieței sunt deja vizibile.

„Au creat deja panică. Nu e bine! Azi m-a sunat unul disperat că și cu 16 lei pe kilogram vinde oile, doar să cumpărăm. Până acum două săptămâni era 18 lei/kg, iar în primăvară era 25 lei/kg”, a declarat pentru „Adevărul” reprezentantul unui abator.

Temeri și pentru industria laptelui

Pe lângă sectorul cărnii, procesatorii avertizează că și industria laptelui de oaie ar putea avea de suferit.

Aceștia susțin că, în cazul unei vaccinări la nivel național, există riscul apariției unor restricții privind utilizarea laptelui provenit de la animale vaccinate pe piața europeană. În opinia lor, România riscă astfel să piardă nu doar valoarea adăugată generată de abatoare, ci și o parte importantă din industria de procesare a laptelui de oaie.

Profesor universitar: „Un singur lucru ne lipsește: vaccinarea”

Profesorul universitar Mihai Daneș consideră că experiența ultimilor ani arată că măsurile bazate exclusiv pe restricții și sacrificarea animalelor nu au reușit să controleze eficient boala.

„În cei opt ani de când boala a apărut la noi, din ianuarie 2018 și până acum, s-a dovedit că lucrurile au mers din rău în mai rău. Nu s-au dovedit a opri boala, ba din contră, s-au aplicat măsuri care au dus la cheltuieli uriașe și la distrugerea unor efective de animale”, a declarat prof. univ. dr. Mihai Daneș, la AGRO TV.

În opinia sa, prevenția prin vaccinare este soluția pe care România a evitat-o până acum.

„Un singur lucru ne lipsește: vaccinarea”, afirmă profesorul.

Acesta susține că multe dintre piețele tradiționale pentru ovinele românești din Orientul Mijlociu acceptă animale vaccinate, întrucât vaccinarea este utilizată și în statele respective.

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„Când ai mijloace economice la îndemână, să nu le folosești, este un lucru pe care eu nu pot să-l accept, ca specialist și ca om”, spune Mihai Daneș.

Profesorul consideră că, din punct de vedere economic, vaccinarea este mai puțin costisitoare decât pierderea efectivelor.

„Prevenția reprezintă mijlocul cel mai economic pentru o ramură agricolă cum este creșterea oilor. Ce înseamnă să omori 3.000 de oi, comparativ cu 3.000 de oi înmulțit cu o doză de vaccin care poate să fie maxim un euro?”, a explicat acesta.

Reprezentanții industriei au discutat cu cei ai ANSVSA

În prezent, autoritățile încearcă să găsească o soluție împreună cu reprezentanții sectorului. În această săptămână, cei mai importanți jucători din industrie au avut o întâlnire la ANSVSA pentru a analiza opțiunile disponibile și impactul pe care l-ar avea fiecare dintre ele.

Indiferent de decizia care va fi luată, disputa arată că sectorul ovin se află într-un moment de răscruce. Pe de o parte, fermierii și procesatorii se tem că vaccinarea generalizată ar putea compromite accesul pe piața europeană și ar afecta grav industria de abatorizare și procesare. Pe de altă parte, există specialiști care susțin că fără vaccinare România riscă să nu controleze niciodată boala și să rămână vulnerabilă în fața unor noi focare. Tocmai această confruntare de viziuni anunță una dintre cele mai importante dezbateri din zootehnia românească din ultimii ani.