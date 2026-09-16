Ciprian Pamfile este unul dintre personajele devenite cunoscute în zona online a „suveraniștilor” de pe TikTok. Își spune „lup al României”, vorbește frecvent despre credință, neam și își construiește mesajele dintr-un amestec de politică, naționalism, religie și elemente mistice.

După violenţele de marţi, 15 septembrie, din timpul protestului fermierilor din Piaţa Victoriei, a fost reţinut pentru 24 de ore şi indicat drept unul dintre principalii instigatori. Acuzaţia pare plauzibilă dacă urmărim cu atenţie mesajele publicate de el cu câteva zile înaintea protestului din 15 septembrie, când a început să-și „mobilizeze” urmăritorii să fie pregătiţi pentru „momentul chemării”.

"Lupii" care au dat iama printre oieri la protest. Foto: Captură video

Manifestația a fost anunțată pe numeroase conturi din această zonă a TikTok-ului, iar Ciprian Pamfile s-a aflat în piață încă de luni seară. Înainte ca protestul să înceapă, el își pregătise deja urmăritorii pentru „momentul chemării” și le transmisese, în mai multe videoclipuri, ce aștepta de la ei.

„Suntem în Piata Victoriei"

Într-un videoclip postat pe TikTok, Pamfile apare alături de un grup de alți câțiva bărbați, o parte dintre „Lupii României”, susţine el, despre care vorbește frecvent pe rețelele sociale.

„Prezenţă fizică. Suntem în Piata Victoriei, Lupii României, luptăm pentru voi. Luptăm pentru credinţa noastră, pentru neamul nostru românesc, pentru copii, pentru bătrâni, pentru toţi. Dar avem nevoie de voi, să fiţi alături de noi în stradă, prin prezenţă fizică, nu doar pe TikTok”, transmite acesta.

Sursă video: Facebook/Carmen Dumitrescu

Într-un alt mesaj, le spune urmăritorilor că le-a lăsat „semne” pe profilul său și că, dacă îi urmăresc videoclipurile, vor înțelege singuri ce au de făcut.

„Fraţii mei, v-am lăsat semne peste tot, pe profilul meu, dacă vizionaţi clipurile... Ascultaţi vorbele mele şi o să vă daţi seama toţi cei care vreţi unitate cam ce aveţi de făcut. De pe toate nivelurile, toate structurile”, spune Ciprian Pamfile într-un apel în care le cere tuturor să vină în Piaţa Victoriei.

Pentru cei care, totuşi, nu își „dădeau seama” exact cam ce au de făcut, Pamfile face recomandări explicite:

„(...) Să veniți la București cu tractoare, vidanje de c....t și orice putem să folosim. Dați frâu liber imaginației, aveți curaj, iubire pentru neam și haideți să ne unim într-un singur scop: eliberarea neamului românesc și să protejăm viitorul țării. Vă aștept alături de cei 1.000 de lupi la momentul chemării”, îşi încheie el mesajul.

„Mai bine ne batem cu jandarmii decât cu rușii”

Din acest punct, mesajele lui devin tot mai greu de înţeles. Ciprian Pamfile vorbește despre credință și despre „neamul românesc”, despre personaje istorice și despre o „chemare”, dar în același timp dă indicații concrete pentru participarea la protest. Unele mesaje lasă loc de interpretare, altele spun foarte clar ce trebuie făcut.

Într-un live pe TikTok, publicat înaintea protestului, Pamfile vorbește inclusiv despre o potenţială confruntare cu jandarmii:

„Mai bine ne batem cu jandarmii, decât cu rușii. Eu sper să nu ne batem nici cu jandarmii, pentru că sunt frații noștri. Noi nu avem nimic cu Jandarmeria, cu Armata Română, cu Poliția. Trebuie să colaborăm să-i dăm jos pe acești trădători. Nu mergem acolo să dăm în jandarmi, ci să dăm jos trădătorii”.

Capul instigatorilor de la mitingul oierior, susținător fervent al lui Călin Georgescu. Chema lumea la protest pentru „eliberarea neamului românesc”

Apoi revine la apelul pentru prezență fizică și îi insultă pe cei care aleg să nu vină la protest. În mesajul său se întâlnesc din nou referințele religioase, naționalismul, istoria și ideea de confruntare, într-un amestec alambicat, greu de înţeles.

„Fraţii mei, vă spun decât atât: dacă daţi în spate şi nu sunteţi alături de noi în stradă, n-am ce să vă zic decât că sunteţi nişte gâşte, da? Şi, dacă vă găsiţi scuze în legile lui Hristos, Hristos ne spune aşa: «Fiţi buni, da’ nu fiţi proşti!». Dacă Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare şi ceilalţi conducători ai României ar fi fost laşi cum sunteţi voi şi ar fi gândit cum gândiţi voi, noi acuma eram de altă religie, nu mai eram români şi ADN-ul nostru s-ar fi pierdut în timpul istoriei. Aşa că, în momentul când suntem cotropiţi, în momentul când se face multă batjocură în ţara noastră de eroii noştri, de poeţii noştri, iar guvernul tace, şi bulangiul ăsta care e la conducerea României tace şi dă mâna cu duşmanul, noi nu ne mai aparţinem nouă. Aşa că puterea este în mâinile noastre. Vreţi ca ceilalţi din structuri să se ridice împreună cu noi, atunci faceţi prezenţă fizică în stradă, la momentul chemării”.

Înainte ca manifestația să degenereze, Pamfile a transmis și un mesaj mult mai scurt și mai direct:

„Blocați tot! Ei au gaze, noi le dăm ce trebuie!”

Mesajele au fost urmate de violențele din Piața Victoriei, unde protestul a degenerat, iar autoritățile au anunțat rețineri și audieri. Printre cei reținuți s-a numărat și Ciprian Pamfile, prezentat apoi drept unul dintre liderii grupului de protestatari considerați instigatori.

Cine este Ciprian Pamfile, „Lupul României”

Foto: Captură video

Printre susţinătorii lui Călin Georgescu, Ciprian Pamfile este un personaj extrem de cunoscut prin postările sale frecvente legate de acesta, însă pentru restul românilor el a devenit cunoscut în octombrie 2025, după ce a intrat pe teren în timpul meciului România-Austria. Explicația oferită atunci pentru gestul său a fost că voia să le arate oamenilor tatuajul cu Iisus Hristos pe care îl are pe piept și să transmită un mesaj religios.

Se prezintă și drept cântăreţ, dar pe rețelele sociale vorbește mai mult despre despre politică şi religie Este susținător al lui Călin Georgescu și a participat la proteste anti-Covid și anti-vaccinare din timpul pandemiei, precum și la manifestații organizate în sprijinul fostului candidat la prezidențiale.

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Ciprian Pamfile publică frecvent imagini și videoclipuri filmate în biserici, în apropierea altarelor sau în timp ce vorbește despre credință și Iisus Hristos. În alte materiale, transmite mesaje despre luptă, confruntare și sacrificiu. Vorbește despre o „lucrare” pe care ar urma să o ducă la îndeplinire alături de Călin Georgescu și se prezintă ca un om chemat să lupte pentru o cauză pe care o consideră superioară.

În alte postări, vorbește despre strângerea a o mie de bărbați, „Lupii României”, dispuși să meargă până la capăt și să-și dea viața pentru Hristos și pentru cauza lui Georgescu. Simbolul lupului apare frecvent în mesajele sale, iar „lupii” sunt prezentați drept oameni pregătiți să meargă până la capăt pentru ceea ce cred.

Postările sale au generat numeroase comentarii agresive la adresa autorităților și a jandarmilor, inclusiv mesaje ale unor simpatizanți care vorbesc despre violență împotriva forțelor de ordine.