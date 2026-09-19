Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, invitați la recepția oferită de Donald Trump. Agenda președintelui României la New York

Președintele României, Nicușor Dan, va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se desfășoară la New York. Șeful statului va fi însoțit de Mirabela Grădinaru, iar cei doi vor participa la recepția tradițională oferită de Donald Trump, președintele SUA.



Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan Foto: Precidency

Potrivit agendei președintelui României, programul celor doi la New York include mai multe evenimente internaționale, dar și întâlniri cu reprezentanții comunității românești, participarea la recepția oferită de președintele american având loc pe 23 septembrie.

Programul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru

Pe 22 septembrie, la ora 01.30, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.

Evenimentul va avea loc în zona intersecției dintre 3rd Avenue și 38th Street, în apropierea Misiunii Permanente a României pe lângă ONU.

La ora 02.00, președintele României și Mirabela Grădinaru se vor întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York. Alocuțiunea lui Nicușor Dan va fi transmisă în direct de Administrația Prezidențială.

La ora 16.00, Nicușor Dan va participa la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

La ora 19.00, Mirabela Grădinaru va participa la dejunul oferit de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, pentru Primele Doamne și Domni.

Programul președintelui din 23 septembrie

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan are programată o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation. Întâlnirea va avea loc la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU.

La ora 02.00 (ora României) Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Evenimentul este programat la Lotte New York Palace Hotel.

La ora 16.30, președintele României va susține intervenția națională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

La ora 17.00, Nicușor Dan va participa la cel de-al șaselea Summit al Platformei Internaționale Crimeea „A Test of Unity, a Call for Action”.

La ora 18.00, președintele României va lua parte la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Ucrainei.

În același timp, la ora 18.00, Mirabela Grădinaru va participa la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și Domni, organizat de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska. Tema summitului este „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.