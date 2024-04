Urmează un nou exod al medicilor. Mai mult de jumătate dintre rezidenți vor să plece din țară și nu din cauza salariilor

Un studiu realizat de Colegiul Medicilor din România arată că 57% din medicii tineri, sub 35 de ani, intenționează să emigreze. Și nu salariul este motivul pentru care vor să emigreze, ci modul în care își practică meseria. Principalul motiv adus în discuție de rezidenți este absența echipamentelor și tratamentelor necesare pentru îngrijirea pacienților din spitale.

40% dintre medici au o intenție probabilă de a părăsi țara, în timp de 17,2% exprimă o intenție sigură. Condițiile directe de practică și oportunitățile de formare profesională sunt considerate de 24%, respectiv 23% dintre respondenți ca fiind extrem de importante.

„Este frustrant să știi să-ți faci meseria, dar să nu-ți poți valorifica cunoștințele la adevăratul nivel datorită unor lipsuri. Uneori nu ai acces la medicamente, sau trebuie să combini câteva medicamente ca să obții efectul unuia. Vorbim de o presiune de care unii vor să scape.”, consideră medicul epidemiolog Emilian Popovici.

Ulterior, se iau în considerare și condițiile de viață și educația pentru copii. Cei mai afectați de lipsa medicamentelor și a aparaturii sunt medicii specialiști, din provincie, însă sunt numeroase spitale din țară în pragul falimentului.

„Un alt factor, ce ar putea să determine imigrarea, apare în momentul în care tânărul medic conștientizează că nu poate să profeseze într-un oraș mare universitar. Până la vârsta de 30-35 de ani, majoritatea au deja o familie întemeiată. Sunt căsătorități și un partener de viață, și o parte au poate și copii. Medicul acela este integrat într-o familie. Și este vorba de mutarea, plecarea unei familii, un loc unde să se relocheze o întreagă familie. Atunci, este mai simplu ca familia să emigreze în Occident, într-un oraș mic de acolo, dar care totuși are o infrastructură educațională și oferă locuri de muncă și pentru partener, decât să meargă într-un oraș mic din România, fără oferte educaționale bune pentru copii, fără oportunități de petrecere a timpului liber și chiar fără un loc de muncă pentru partener”, a explicat dr. Vrîncianu Rareș, președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți.

Lipsa de perspective pentru medici și rezidenți este altă poblemă evidențiată de reprezentanții acestora. Ei atrag atenția că sunt puține posturi scoase în fiecare an. „După ce termină rezidențiatul, unii medici nu mai au loc de muncă, după 12 ani de studii superioare, ei ajung șomeri sau ajung dependenți, condiționați de niște contracte de gărzi sau de lucru în mediul privat”, spune dr. Marius Zaharia, președintele Comisiei pentru Medici Rezidenți a Colegiului Medicilor din România.

Sunt și alte argumente pentru a emigra, faptul că „nu există poliție de malpraxis, făurite special pentru medicii rezidenți”, problema pregătirii în sine a rezidențiatului, lipsa de cursuri, stagii de specializare.

Dar și birocrația. „Sunt medici care își așteaptă codul de parafă, proaspăți specialiști care își așteaptă codul de parafă din decembrie, de când au terminat examenul. Au trecut aproape cinci luni, de când stau într-un vid juridic, nu pot profesa ca specialiști”, atrage atenția dr. Marius Zaharia, care aduce în discuție și faptul că sunt spitale în care „medicii rezidenți sunt simpli registratori”.

Motiv de optimism: 43% vor să rămână

„Este remarcabil că 43% vor să rămână. Cred că asta este partea mai interesantă, pentru că oportunitățile pentru medici sunt foarte mari în străinătate. Din cei care spun că vor să plece, nu întotdeauna pleacă toți. S-a rezolvat problema cu salariile, pentru că acum 10 ani, 20 de ani asta era marea problemă. Asta întotdeauna este problema în toate meserile în care trebuie să primești o ștampilă de la un mare șef, faci ani de zile de muncă prost plătită”, ne lămurește sociologul Barbu Mateescu.

Soluția pentru a-i determina pe oameni să rămână este „una foarte complexă”. „Nu vorbim de un deficit de medici, ci cu un deficit de oameni. Vedem o scădere masivă a populației și o îmbătrânire a acesteia. Investițiile în medicină, în spitale, aparatură medicală, clar vor încuraja o parte dintre tinerii să se întoarcă în aceste zone. Dar, până când nu vedem o dezvoltare uniformă, durabilă a întregii societăți și a întregii infrastructuri, medicii vor urma trendul general al societății care este de concentrare în anumite orașe magnet și de emigrare din România”, spune președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți.

La rândul lui, după o vastă activitate în domeniul medical, dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie vede următoarele soluții pentru a opri exodul medicilor: „managementul profesionist al sistemului la toate nivelele, promovarea exclusiv pe criterii valorice, salarizarea corespunzătoare nivelului de pregătire și de performanță și îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă ale personalului medical ceea ce automat înseamnă și condiții de îngrijire mai bune pentru pacienți”. Altfel, „vom cheltui in continuare bani pentru a pregăti cadre tinere care vor genera plus valoare și dezvoltare dar nu la noi în țară!”.

Problema exodului de medici în an electoral

Situația actuală a sistemului de sănătate ar trebui să reprezinte o prioritate inclusiv pentru factorul politic, mai ales în an electoral, având în vedere nevoia acută de medici în România, dată de îmbătrânirea populației, subliniază sociologul Barbu Mateescu.

„Sănătate este cea mai mare problemă a românilor în clipa de față. Sistemul de sănătate costă procente coaliția de guvernare, costă voturi, mandate. Este extrem de important din punct de vedere politic, mai ales că suntem în an electoral. Tema este foarte fierbinte. Lucrurile care îi dezamăgesc pe oamenii în sistemul medical contează. Pentru că nevoia de medici în România va fi în constantă creștere. Noi ca țară îmbătrânim, deci avem nevoie de din ce în ce mai mulți medici. Nimeni din Minister nu dă atenție acestui studiu, asta este problema de fapt, nu că există niște probleme, niște dificultăți într-un sistem, ci faptul că ele ar trebui rezolvate. Atâta s-a putut. Sunt multe lucruri care trebuie rezolvate la sistemul ăsta și impactul este și în societate, și politic. Instabilitatea politică nu este în România și n-a fost niciodată la cote care să pună în pericol existența cetățenilor. Ideea e să ai un stat funcțional, dacă ai acel sistem, acea birocrație funcțională, poți să ai și șase guverne într-un an”, spune expertul.

Însă, aceste fapte nu rămân fără răsplată pentru politicieni.

„Și ei plătesc consecințele. Au venit cu un medic la Primăria Generală a Bucureștiului crezând că medicul înseamnă ceva bun în România. Nu! Medic, după cum s-a și descoperit, înseamnă șpagă. Înseamnă tratament prost. Înseamnă procente puține.”, adaugă sociologul.

Sfaturile unui medic cu experiență către rezidenți

Deși a avut ocazia să plece din țară, medicul Emilian Popovici, nu a făcut acest pas. Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, spune că nu a regretat niciodată decizia de a rămâne în România.

„Sfaturi nu pot să dau decât gândidu-mă la cum am procedat eu. Am avut posibilitatea de a pleca din țară de cel puțin două ori, dar nu am făcut pasul acesta, pentru că m-am simțit foarte legat de cariera medicală și universitară pe care am avut-o în țară și pentru asta nu am cedat „ispitelor”. Sfatul meu pentru colegii mai tineri este să încerce în primul rând să se realizeze atât din punct de vedere uman cât și profesional în țară, pentru că posibilități sunt cu toate lipsurile. Să încerce să schimbe lucrurile în momentul în care se angrenează în sistem, sigur că sunt și greutăți în această privință, dar izbânda este cu atât mai prețioasă. Iar dacă totuși vor rămâne la ideea de a părăsi țara, să o facă după ce își dobândesc o specialitate, pentru că asta le poate da o perspectivă mai bună acolo unde vor merge”, spune medicul.