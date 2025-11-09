Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Top 10 cele mai recomandate remedii naturale pe Vegis.ro

Într-o lume în care tot mai mulți dintre noi caută soluții blânde, eficiente și prietenoase cu organismul, remediile naturale au devenit o alegere tot mai populară. 

Bazate pe ingrediente din natură – plante medicinale, uleiuri esențiale, extracte apicole – aceste produse oferă alinare și susținere pentru sănătate, fără efectele secundare ale multor tratamente convenționale.

Ce înseamnă un remediu natural

Este un produs obținut din surse vegetale sau apicole, procesat minim, care păstrează proprietățile terapeutice ale ingredientelor active. Remediile naturale sunt apreciate pentru că respectă echilibrul organismului, pot fi folosite complementar cu tratamentele clasice și sunt potrivite pentru o gamă largă de afecțiuni.

Am selectat 10 dintre cele mai recomandate remedii naturale de pe Vegis.ro, apreciate de cumpărători pentru eficiența lor, calitatea ingredientelor și rezultatele vizibile:

1
Miere de Manuka KFactor 16 RAW 100% Naturală – Wedderspoon

Un superaliment cu proprietăți antibacteriene remarcabile, ideal pentru imunitate, digestie și sănătatea pielii

Mierea de Manuka este o miere raw (crudă), nepasteurizată și fără organisme modificate genetic ce provine din florile speciilor de arbori Leptospermum (originari din Noua Zeelandă și Australia), mai exact din nectarul florilor pe care albinele îl adună.

Mierea de Manuka Monoflorală (Monofloral) KFactor 16 conține o cantitate de minim 75% granule de polen Manuka, efecte antibacteriene și antioxidante puternice, respectiv proprietăți de întărire a imunității.

Puterea antibacteriană este determinată în funcție de cantitatea de polen conținut. Cu cât cantitatea granulelor de polen este mai mare, cu atât și proprietățile terapuetice ale mierii sunt mai puternice.

Mierea de Manuka Wedderspoon este certificată Glyphosate Residue Free. Această certificare arată că mierea este pură și nu conține reziduuri sau pesticide cum ar fi glifosfatul, cel mai utilizat ierbicid din lume.

Mierea de Manuka Wedderspoon este recoltată din regiunile de nord și sud ale Noii Zeelande și produsă printr-un procedeu raw care asigură textura catifelată a mierii și cel mai important, păstrarea intactă a proprietăților unice.

2
Ulei Esential de Portocale Pur 10ml NIAVIS

Revigorant, calmant și perfect pentru aromaterapie sau masaj. Adaugă prospețime și bună dispoziție în orice spațiu

Cunoscute pentru proprietățile terapeutice, uleiurile esențiale sunt utilizate frecvent în aromaterapie și nu numai. Folosirea uleiurilor esențiale datează încă din anii 3000 – 2500 î.Hr., existând dovezi care atestă întrebuințarea acestora în diverse culturi. Timp de secole, plantele aromatice, uleiurile și esențele au fost folosite în scop medicinal, ca bază pentru remedii, pentru îngrijirea personală, în cadrul ceremoniilor religioase sau pentru pregătirea și conservarea alimentelor.

Astăzi, uleiurile esențiale sunt din nou utilizate ca remedii naturale datorită numeroaselor beneficii asupra organismului.

Portocala dulce este cunoscută pentru aroma și parfumul înviorător ce aduce prospețime, dar și pentru rolul important asupra sistemului imunitar datorită conținutului de antioxidanti, vitaminele A și C.

3
Unguent Dermatofitus (Mărul Lupului și Gălbenele) – Faunus Plant

Unguentul Dermatofitus cu Mărul Lupului și Gălbenele, ceară de albine, rășină de brad, vitamina E și ulei esențial de Lavandă este un produs natural cu acțiuni benefice pentru arsuri, varice, ulcer varicos, eczeme, furuncule, prurit, urticarie, zona zoster, psoriazis, crăpături ale pielii, crăpături în călcai, bătături, hemoroizi externi, noduli mamari, acnee, răni cu ulcerații, ciuperci.

4
Unguent Reumaticus (Untul Pământului și Tătăneasa) – Faunus Plant

Recomandat pentru dureri articulare și musculare, cu plante recunoscute pentru efectele antiinflamatoare

Acțiuni: Antiinflamator, antireumatic, antiartritic.

Indicații: Reumatism (dureri reumatice), spondiloze, lombosciatică, artroză, coxartroză, contuzii, echimoze (vânătăi), umflături, dureri articulare, dureri musculare, dureri de menisc, apă la genunchi, procese inflamatorii, deformări osoase, ciocuri, monturi, sinuzită, degerături, gută, cârcel.

Produs 100% natural, obținut prin prelucrare manuală. Nu conține parabeni sau alte substanțe cu potențial nociv.

5
Plasture cu Mentol – Senssitive

Răcoritor și calmant, ideal pentru dureri musculare sau stări de disconfort local.

Indicații și efecte: plasturii cu mentol au efect rapid în dureri reumatice, lumbago, reumatism, dureri de spate, dureri musculare, dureri articulare, torticolis, entorse

combinația de substanțe aflate la suprafața plasturelui, încălzește și pemetrează țesutul subcutanat din zona afectată, dilatând vasele de sânge, realizându-se astfel o stimulare a circulației sanguine, reducând inflamația și durerea

Pentru adulți și copii mai mari de 12 ani.

6
Sirop de Cătină – Faunus Plant

O sursă naturală de vitamina C, perfect pentru susținerea imunității în sezonul rece.

Proprietăți: vitaminizant, tonic general.

Recomandări: anemie, imunitate scăzută, adjuvant în timpul convalescenței.

Contribuie la:

– întărirea sistemului imunitar

– refacerea organismului după boală

– îmbunătățirea stării generale şi rezistenței organismului

Produs 100% natural, obținut prin prelucrare manuală. Nu conține coloranți sau arome artificiale.

7
Ulei Esențial de Lavandă – Solaris

Cunoscut pentru efectele sale relaxante, antiseptice și echilibrante. Un must-have în orice casă

Ulei esențial obținut prin distilare cu vapori de apă a plantei Lavandula Angustifolia.

8
Gel cu Extract de Ardei Iute – Quantum Pharm

Stimulează circulația și oferă o senzație de căldură, ideal pentru masajul zonelor tensionate.

Produsul este un gel cu efect rapid și puternic de încălzire locală, care avantajul de a se utiliza ușor, sub formă de aplicații externe, pentru protejarea și îngrijirea întregului corp. Datorită compoziției speciale cu adaos de extract de ARDEI IUTE, aduce multiple beneficii atât pentru revigorarea și relaxarea corpului după efort fizic și sport, cât și pentru atenuarea durerilor de spate și picioare.

În literatura de specialitate se descriu următoarele Proprietăți ale Capsacinei, ingredientul activ al extractului de ARDEI IUTE:

- are un efect puternic antiseptic;

- revigorează și revitalizează pielea;

- ameliorează durerile musculare prin relaxarea acestora;

- creșterea vascularizării și stimularae circulației sângelui;

- relaxant, liniștitor, indicat pentru calmarea durerilor musculare, de spate și de picioare.

9
Propolis Glicolic – Quantum Pharm

Un remediu natural pentru imunitate, gât iritat și răceli, cu efect antibacterian și antiviral.

Propolisul serveşte ca apărare împotriva dăunătorilor stupului (microbi şi mucegai) şi căptuşeşte pereţii cu un strat etanş care nu permite formarea curenţilor de aer. Acţiunea propolisului este antibacteriană şi antimicotică, fapt ce împiedică îmbolnăvirea albinelor.

Efecte adjuvante:

- antibacterian, antiviral şi antimicotic, remarcându-se prin proprietatea de a nu da fenomene de rezistenţă, crescând totodată sensibilitatea microbilor la medicamente;

- stimulează sistemul imunitar;

- cicatrizant, antiseptic pentru mucoase şi piele;

- revitalizant.

10
Balsam cu Extract de Gălbenele – Quantum Pharm

Pentru piele sensibilă, iritații sau arsuri minore – un balsam calmant și regenerant.

Conţine extract din flori de gălbenele (Calendula officinalis), un component recunoscut pentru efectul său benefic asupra pielii aspre, crăpate sau rănite.

  • Remediile naturale nu sunt doar o tendință, ci o alegere conștientă pentru echilibrul și sănătatea noastră. Pe Vegis.ro găsești o gamă variată de produse care îmbină tradiția cu inovația, pentru ca tu să te simți bine în mod natural.

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

Despre linkurile din acest articol
Unele linkuri din acest articol sunt afiliate. Asta înseamnă că primim un mic comision dacă cumperi prin ele, fără niciun cost suplimentar pentru tine. Aceste venituri ne ajută să menținem site-ul activ și să creăm conținut de calitate. Încercăm să recomandăm doar produse pe care le considerăm utile.
