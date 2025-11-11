Video Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii munților dă fiori turiștilor

Cea mai stranie pistă de biciclete din România a fost construită în Vadu Dobrii, un sat cu zece locuitori, ascuns în Munții Poiana Ruscă, fără drumuri asfaltate, care rămâne adesea izolat iarna. Pista coboară în inima pădurii, unde trăiesc lupi și urși.

Mai puțin de zece oameni locuiesc permanent în satul Vadu Dobrii din Munții Poiana Ruscă, una dintre cele mai izolate localități din România.

Așezarea, aflată la peste 1.100 de metri altitudine, a fost înființată în secolul al XIX-lea pentru exploatarea pădurilor seculare din Ținutul Pădurenilor și, mai târziu, s-a dezvoltat în jurul minelor de fier deschise aici. Vreme îndelungată, în afara potecilor de munte, legătura dintre Vadu Dobrii și Hunedoara era făcută printr-un funicular, ale cărui instalații se întindeau pe o distanță de peste 40 de kilometri.

Funicularul construit la sfârșitul secolului al XIX-lea era folosit la transportul mangalului (cărbunelui de lemn) de la Vadu Dobrii la mina de fier Ghelari și continua apoi spre Hunedoara, încărcat cu mangal și minereu.

O rețea de drumuri forestiere a fost înființată apoi pentru a lega Vadu Dobrii de satele din împrejurimi, aflate la 5–10 kilometri de localitate, și de Hunedoara. Din anii ’50, o unitate militară antiaeriană a fost înființată la marginea satului, iar în anii ’70 și ’80 minele de fier și exploatările forestiere asigurau locuri de muncă puținilor localnici rămași în Vadu Dobrii. Mina a fost închisă în anii ’80, funicularul a dispărut și el, iar unitatea militară a fost desființată la mijlocul anilor 2000.

Satul din munți, fără drumuri, dar cu pistă de biciclete

Drumurile locale au devenit apoi tot mai puțin umblate și s-au degradat cu trecerea timpului și sub greutatea utilajelor forestiere. În timpul iernii, noroaiele, pantele abrupte, zăpada viscolită și înghețul au făcut din parcurgerea traseului spre Vadu Dobrii o aventură cu final imprevizibil. Totuși, iernile au devenit mai blânde, iar unele porțiuni ale drumurilor de pământ spre satul de lângă Vârful Munelu (1.140 metri) au fost reparate, devenind accesibile autoturismelor. Așezarea s-a depopulat însă, chiar dacă, de câțiva ani, s-au stabilit aici câteva familii din alte zone ale României.

Deși niciun drum asfaltat nu a urcat până acum pantele abrupte spre Vadu Dobrii, puținii locuitori ai satului de munte au acum o pistă de biciclete modernă.

Pista a fost construită recent, la marginea localității, cu fonduri accesate de Primăria comunei Bunila, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Coboară din Vadu Dobrii, face o buclă urcând în pădure, prin lunca plină de mici meandre de la izvoarele râului Dobra, și continuă spre valea Dobrei. De la capătul pistei, călătorii coboară pe un drum forestier de peste 30 de kilometri până la următorul sat, Roșcani, de unde reîncepe asfaltul.

→ Imaginea 1/12: Pista de biciclete de la Vadu Dobrii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) JPG

„Azi am auzit prima dată despre această pistă. Nici nu am văzut-o până acum. Au trecut câțiva turiști, cu mașina, prin sat și m-au întrebat de ea. Eu locuiesc la celălalt capăt al satului, așa că nu am apucat să merg să o văd”, a relatat un vârstnic, mutat recent în Vadu Dobrii.

Alți localnici spun că pista de biciclete este binevenită pentru a atrage turiști, însă pentru ei mai important ar fi fost ca drumurile spre satele apropiate (Meria, Lunca Cernii de Sus, Poiana Răchițelii, Runcu Mare, Bunila, Cernișoara Florese) să fi fost menținute într-o stare bună, chiar dacă nu sunt asfaltate.

„Am venit din satul Bătrâna până la Vadu Dobrii, pentru a vedea această pistă. Pe drumul până aici, pe Valea Runcului, era să rămânem în pădure, după ce ne-am împotmolit. Mulțumim Domnului că am reușit să scăpăm din noroaiele alea, nici nu știu cum am putut să trecem de ele”, spune un pădurar venit, împreună cu prietenii, la Vadu Dobrii.

Pista de biciclete din sălbăticie, „pârtie” în timpul iernii

Potrivit Primăriei Bunila, construcția pistei de biciclete din satul Vadu Dobrii a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), printr-o componentă care are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii cicloturistice în România.

„Implementarea proiectului presupune realizarea unui traseu pentru bicicliști, care să asigure conexiunea între satul Vadu Dobrii și punctul de recreere amenajat de UAT Bunila. În acest mod se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent de CO2 în comuna Bunila. Pe pistă vor putea circula și trotinetele electrice”, se arată în proiect.

Construită recent, pista de biciclete ar putea fi cu greu folosită în timpul iernii, unul dintre motive fiind accesul dificil în această perioadă în sat. În plus, spun unii săteni, turiștii ar putea avea parte de întâlniri neprevăzute cu sălbăticiunile.

„Urși nu am văzut, doar urmele lor, în schimb ciobanii mi-au mai povestit că lupii le mai dau târcoale stânelor”, povestește un localnic.

→ Imaginea 1/12: Pista de biciclete de la Vadu Dobrii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) JPG

Unii localnici sunt însă de părere că pista ar putea deveni o pârtie de săniuș pe timp de iarnă, în amintirea planurilor din anii 2000, care vizau transformarea satului într-o mică stațiune montană.

În munții Poiana Ruscă, o altă pistă de biciclete a fost construită între satele Cerbăl și Ulm, unde mai locuiesc permanent câteva zeci de oameni.

Tot în Ținutul Pădurenilor, o investiție asemănătoare este așteptată în comuna Bunila, și ea la fel de izolată ca Vadu Dobrii, cu aproximativ 80 de locuitori.