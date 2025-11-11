search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Carmen Uscatu, lovitură pentru partenera ei Oana Gheorghiu, de la Asociația „Dăruiește Viață”: de ce spune că este incompatibilă

Carmen Uscatu susține că unii sponsori și donatori au început să se retragă din Asociație și consideră numirea colegei sale ca vicepremier o vulnerabilitate mare.

Carmen Uscatui și Oana Gherghiu FOTO: Facebook
Carmen Uscatui și Oana Gherghiu FOTO: Facebook

Într-un interviu pentru Hotnews, Carmen Uscatu, copreşedintă şi cofondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, vorbește despre numirea colegei sale Oanei Gheorghiu într-un post de conducere în Guvernul României.

Uscatu spune că deși Oana Gheorghiu s-a suspendat din rolurile executive la Asociație, prezența sa în funcția de vicepremier este ”o vulnerabilitate foarte mare”, pentru că Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului.

 „Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în guvern”, susține Carmen Uscatu. 

Ea spune că această situaţie îi face pe sponsorii internaţionali să pune întrebări cu privire un posibil conflict de interese. 

 „Ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment”, arată Carmen Uscatu.

Cofondatoarea Asociației mai susține că până acum a existat transparență şi problema ivită trebuie gestionată astfel încât oamenii să nu-și piardă încrederea.

”Sigur că oamenii ne-au dat și foarte mulți bani – aşa am reușit să investim 53 de milioane de euro în spitalul pe care l-am construit. O parte din bani, în acest moment, sunt sub semnul întrebării. Noi am semnat în trecut contracte în care am spus că nu avem membrii în guvern; sunt niște declarații pe propria răspundere și e vorba în special de companii americane, listate la bursă, și care au acest program de compliance în care nu pot să finanţeze organizații pe care le consideră incompatibile”, mai precizează Uscatu.

Aceasta mai susține că atunci când devii ministru, nu mai poți fi și într-o organizație non-guvernamentală.

”Eu nu o să discut decizia Oanei Gheorghiu, pentru că a fost o decizie personală. E doar regretabil că nu s-a discutat înainte în Asociația „Dăruiește Viață” acest lucru. Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare țării decât binele pe care „Dăruiește Viață” a reușit și reușește să-l facă societății”.

