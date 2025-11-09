Black Friday 2025: Cele mai mari reduceri la jucării pe Noriel

Black Friday aduce bucurie nu doar celor mari, ci și celor mici. Iar anul acesta, Noriel transformă sezonul reducerilor într-o adevărată sărbătoare a copilăriei. De Black Friday 2025, prețurile sunt cu până la 70% mai mici.

Fiecare copil începe explorarea lumii prin joc. De la prima jucărie preferată până la primele încercări de desenat, construit sau cântat, curiozitatea lor se manifestă în moduri surprinzătoare. Dar cum puteți transforma aceste momente de joacă în pasiuni de durată, care să le dezvolte creativitatea și abilitățile?

Cultivarea unui hobby înseamnă mai mult decât a le oferi jucării și de a-i duce la activități. Este despre încurajare, răbdare și crearea unui mediu în care să descopere ce îi face fericiți.

Am selectat pentru tine Top 10 jucării cu cele mai mari reduceri, perfecte pentru a aduce zâmbete, joc și imaginație în viața celor mici – la prețuri cu până la 70% mai mici!

Fie că pregătești cadouri pentru sărbători sau vrei să completezi colecția de jucării, această selecție îți oferă inspirație și valoare.

Reduceri de preț de până la 71%

1 Jucărie de pluș Mickey Mouse – Singing Fun Un companion adorabil care cântă și aduce veselie în orice cameră de joacă. Vezi prețul și alte detalii

Apăsați mâna lui Mickey Mouse și cântați împreună cu el la The Wiggle Giggle! Mickey Mouse poartă o adorabilă ținută roșie și albastră, iar grafica cămășii sale se aprinde! Acest prieten plăcut și distractiv este fabricat din materiale moi, perfecte pentru orice fan Mickey Mouse.

2 Jucărie de pluș interactivă Blue – Blowing Kisses Blue trimite pupici și emoții – o jucărie interactivă care cucerește instant. Vezi prețul și alte detalii

Cei mici vor fi foarte fericiți când vor primi un pupic de la jucăria de plus Blowing Kisses Blue. Apasă-i burtica, iar urechile și brațele lui Blue se vor mișca în timp ce oferă pupici și scoate sunete drăguțe.

Jucăria de plus Blue are o înălțime de 30 cm și poartă un tricou roșu și alb cu o amprentă de lăbuță în formă de inimă.

3 Cub senzorial Clementoni Soft Clemmy Ideal pentru dezvoltarea simțurilor și coordonării – moale, sigur și educativ. Vezi prețul și alte detalii

Un cub ideal pentru a-i ajuta pe cei mici să-și descopere simțurile! Fiecare parte a acestuia oferă activități diferite: pop-it, switch, inserție moale și, în plus, include 4 cuburi moi Clemmy pentru a le stivui deasupra cubului.

Cu o varietate de texturi și culori, acest cub va stimula simțurile copiilor și îi va încurajă să exploreze și să descopere lumea înconjurătoare într-un mod interactiv și distractiv.

4 LEGO® Star Wars – Templul Jedi de pe Tenoo Pentru micii fani ai galaxiei îndepărtate – o aventură intergalactică în miniatură. Vezi prețul și alte detalii

Inițiază-i pe cei mici în construitul, joaca și antrenamentele Jedi din universul LEGO® Star Wars™ cu acest set pentru începători Templul Jedi de pe Tenoo, pentru copii de 4 ani și mai mari.

Un cavaler Jedi tu vei deveni, exact ca în Star Wars: Young Jedi Adventures! Condu speederul la Templul Jedi de pe Tenoo, alături de Lys Solay și Kai Brightstar, ca să înveți de la Maestrul Yoda. Odihnește-te într-un pat suprapus, bea niște lapte albastru și apoi începe-ți antrenamentul. Exersează cu droidul de antrenament, testează-ți echilibrul și folosește Forța pentru a face piatra din fața templului să plutească!

Oferă copiilor de 4 ani și mai mari o minunată primă experiență de construit și joacă în universul LEGO® Star Wars™ cu acest set pentru începători Templul Jedi de pe Tenoo (75358). Templul are o funcție de „levitație” a unei pietre și interior detaliat cu multe dotări jucăușe. Setul conține și un droid de antrenament și un test de echilibru pentru antrenamentul Jedi, plus o motocicletă rapidă. Un cadou grozav pentru fanii Star Wars: Young Jedi Adventures, setul include și minifigurinele LEGO Lys Solay și Kai Brightstar, nou lansate în iunie 2023, precum și o minifigurina Maestrul Yoda. Distractiv de construit Instrucțiunile ilustrate simple sunt perfecte pentru copiii care abia învață să citească. Pentru mai multa distracție digitală, aplicația LEGO Builder oferă instrumente intuitive de apropiere și rotire care le permit copiilor să-și vizualizeze modelul pe măsură ce-l construiesc. Experiența 4+ Jucăriile de construcție LEGO Star Wars 4+ sunt special concepute să includă o cărămidă pentru începători, astfel încât și constructorii debutanți să poată crea vehicule, clădiri și multe altele cu foarte puțin ajutor din partea unui adult sau frate mai mare.

5 Set de asamblare Hot Wheels – Racing Box, 15 piese Construcție, viteză și distracție – totul într-un singur set. Vezi prețul și alte detalii

Micuțul tău poate deveni un adevărat mecanic, cu setul Racing Box de la Hot Wheels. În cutie va putea găsi toate uneltele și piesele de care are nevoie pentru a-și construi propria mașinuță de curse.

Acest set dezvoltă dexteritatea și capacitățile de asamblare ale copiilor, toate acestea, în timp ce se distrează cu mașinuța preferată. Descoperă cum cel mic poate deveni un mecanic veritabil, cu setul Hot Wheels Racing Box!

Reduceri de preț de până la 43%

6 Păpușă LOL Surprise OMG – Speedster, Seria 3 Stil, atitudine și surprize – o păpușă care face spectacol. Vezi prețul și alte detalii

Păpușa fashion LOL OMG Speedster, pilot de curse talentată și elegantă cu trăsături uimitoare!

Îi place să conducă cu viteză mare, dar, în același timp, rămâne cea mai la modă! Imaginea ei este întotdeauna strălucitoare și interesantă! Păpușa are o înălțime de 27 cm, haine la modă, păr cochet și accesorii fabuloase. Păpușa are brațe articulate, ceea ce face posibil să se vină cu scenarii și mai interesante pentru joc. Suportul pentru păpușă poate fi atât un suport, cât și un scaun

O mulțime de surprize la despachetarea LOL Surprise OMG.

7 Păpușa Maia blondă – Are o surpriză O păpușă delicată, cu mister și farmec – perfectă pentru joacă creativă. Vezi prețul și alte detalii

Petrece o zi la cumpărături alături de Maia!

Maia s-a îmbrăcat foarte drăguț și vine la tine să petreceți o zi de shopping! Ea vrea să vă distrați, să probați haine, dar cel mai mult, să vă împărtășiți pasiunile! În plus, vine cu o surpriză: o punguță de cumpărături și accesorii minunate! Bucurați-vă împreună de o zi minunată și află ce și-a luat Maia!

8 Păpușa Maia brunetă – Are o surpriză Eleganță și expresivitate – o păpușă care inspiră povești. Vezi prețul și alte detalii

Petrece o zi la cumpărături alături de Maia!

Maia s-a îmbrăcat foarte drăguț și vine la tine să petreceți o zi de shopping! Ea vrea să vă distrați, să probați haine, dar cel mai mult, să vă împărtășiți pasiunile! În plus, vine cu o surpriză: o punguță de cumpărături și accesorii minunate! Bucurați-vă împreună de o zi minunată și află ce și-a luat Maia!

Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani. Jucăria poate conține piese mici, care pot fi înghițite. A se folosi numai sub supravegherea unui adult.

9 Păpușa bebeluș Ada – La masă, 23 cm Un moment de joacă tandru, cu o păpușă adorabilă și realistă. Vezi prețul și alte detalii

Momentele de hrănire vor fi mult mai distractive cu bebelușul Ada !

Este timpul să o hrănim! Pune mai întâi bavețică, apoi pregătește farfuria cu mâncare și lingura! Verifică biberonul!

Datorită dimensiunii sale de 23 cm, puteți merge oriunde doriți cu bebelușul Ada. Acest bebeluș simpatic care te va însoți în toate jocurile tale și va fi cel mai bun prieten al tău!

10 Set de joacă LOL Surprise – Squish Sand Magic House Texturi, culori și magie – un univers de joacă creativă într-un singur set. Vezi prețul și alte detalii

LOL Surprise Squish Sand Magic House, o casă nouă perfectă pentru păpușile LOL Tots!

Descoperă peste 50 de surprize, printre care o păpușă LOL preferată, zone de joacă, un lift funcțional, 5 culori Squish Sand și 15 matrițe de nisip cu surprize în interior! În fiecare cameră a căsuței tale de păpuși, există matrițe secrete cu nisip Squish Sand în care să sapi și să descoperi surprize noi!

Amestecă mai multe culori Squish Sand pentru a obține o culoare cu totul nouă sau folosește mobilierul pentru a transforma nisipul în diferite forme.

Grăbește-te! Stocurile sunt limitate, iar reducerile sunt valabile doar în perioada Black Friday.

