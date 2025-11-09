Fashion Days Black Friday 2025 – ultimele ore de reduceri de până la 90%. Transformă-ți outfitul în cel mai spectaculos mod, cu opere de artă

Fashion Days a dat startul campaniei de Black Friday 2025 încă din 31 octombrie, iar aceasta se încheie astăzi, 9 noiembrie, la ora 23:59. Cu reduceri de până la 90%, stocurile celor mai căutate produse se epuizează rapid, așa că este momentul perfect să profiți de ofertele disponibile.

Platforma, lansată în 2009 și parte din grupul eMAG din 2015, oferă branduri premium, produse din mall, livrare rapidă și retur gratuit timp de 30 de zile.

Pentru shopping online prin Ghidul cumpărătorului informat, toate selecțiile de produse din acest articol au fost gândite special pentru sărbătorile de iarnă, pentru a completa ținutele tale în cel mai spectaculos și memorabil mod posibil – de la UGG-uri confortabile, la botine elegante și cizme statement, toate alese pentru a adăuga rafinament și efect WOW fiecărui outfit. Pentru un look complet, am inclus ca bonus și paltoane și genți elegante, care adaugă un plus de stil și rafinament fiecărei ținute.

Produsele au fost alese pe baza raportului calitate-preț, spectaculozității designului și reducerilor disponibile. Fiecare casetă de produs include o scurtă prezentare și un link afiliat către pagina oficială, unde poți verifica prețul actual, atât pe durata campaniei Black Friday, cât și ulterior, deoarece Fashion Days oferă reduceri permanente pe tot parcursul anului.

Top UGG – Cele mai căutate cizme de iarnă pentru confort și stil, de Black Friday 2025

Dacă sunteți fan UGG, această selecție este gândită pentru a acoperi toate preferințele: de la modelele clasice din piele întoarsă, la ghete cu toc sau cizme cu blană generoasă, perfecte pentru zilele geroase de iarnă sau pentru escapade la munte. Am ales produsele atât după topul căutărilor de încălțăminte de iarnă, cât și după cele mai mari reduceri, dar și stil, pentru a vă oferi combinația ideală între confort, funcționalitate și spectaculozitate. Indiferent dacă preferați platformele casual, talpa joasă sau toc masiv, în această selecție găsiți modele UGG care să se potrivească fiecărui look și ocazie.

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW UGG – Ghete Classic Ultra, piele întoarsă, maro-camel (61% reducere) Ghete casual cu vârf rotund și toc masiv de 7 cm, confecționate din piele întoarsă de calitate, cu interior textil moale pentru confort. Fără sistem de închidere, perfecte pentru un look elegant și comod de zi cu zi. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW UGG – Ghete Classic Mini Dipper, piele întoarsă și textil, maro nisip (39% reducere) Ghete casual cu platformă flatform de 5,5 cm, vârf rotund și talpă confortabilă. Confecționate din piele întoarsă și material textil, cu interior moale uggplush™ (60% lână reciclată, 40% lyocell) pentru căldură și confort. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW UGG – Cizme mid-calf Chalet, piele întoarsă și blană, gri (35% reducere) Cizme casual cu talpă joasă și vârf rotund, confecționate din piele de oaie și blăniță, cu interior moale uggplush™ (60% lână reciclată, 40% tencel™ lyocell) pentru confort și căldură. Talpă plată, tehnologie EVA pentru stabilitate și confort sporit. Vezi prețul și alte detalii

Cele mai chic cizme cu toc din piele naturală, de Black Friday – elegante sau WOW

Am selectat pentru tine cizmele cu toc din piele naturală care fac diferența în sezonul rece: modele elegante, versatile pentru birou sau ieșiri de zi cu zi, dar și modele statement, spectaculoase, cu efect WOW pentru petreceri și ocazii speciale.

Fiecare pereche este aleasă cu atenție atât pentru design și confort, cât și pentru reducerile avantajoase de Black Friday, astfel încât să merite achiziția – fie ca investiție personală, fie ca idee de cadou chic și rafinat de Moș Nicolae, Crăciun, sau Revelion.

Cizme casual-chic pentru doamne – confort și rafinament

Aceste cizme combină eleganța și confortul, oferind un look casual-chic perfect atât pentru birou, cât și pentru ieșiri de zi sau de seară, cu modele atent selectate din piele naturală și tocuri sofisticate care adaugă un plus de rafinament fiecărei ținute.

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Karl Lagerfeld – Cizme lungi cu toc kitten și logo, negru (57% reducere) Cizme elegante cu vârf ascuțit și toc kitten, confecționate din piele naturală neagră, cu fermoar lateral și logo discret. Interior textil și talpă rezistentă, perfecte pentru un look casual-chic sau office sofisticat. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Karl Lagerfeld – Cizme lungi din piele cu toc masiv, negru (50% reducere) Cizme elegante și moderne, confecționate din piele naturală neagră, cu toc masiv și fermoar lateral pentru fixare ușoară. Interior textil moale și talpă rezistentă, perfecte pentru un look casual-chic de zi sau seară. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Stuart Weitzman – Cizme Naomi, piele naturală, maro cognac (50% reducere) Cizme elegante cu toc kitten de 5 cm și vârf ascuțit, confecționate din piele naturală maro cognac, cu interior tot din piele. Design casual-chic, perfect pentru un look rafinat de zi sau seară. Vezi prețul și alte detalii

Cizme spectaculoase pentru serile speciale – statement de stil

Aceste cizme cu toc spectaculos și design rafinat transformă orice ținută într-un look de seară perfect, fie că alegi stiletto sau detalii sofisticate din piele naturală și materiale premium.

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Karl Lagerfeld – Cizme lungi din piele cu vârf pătrat și fermoar, negru (57% reducere) Cizme elegante cu toc de 9 cm și vârf pătrat, confecționate din piele naturală neagră, cu fermoar lateral și elemente metalice argintii. Interior textil și talpă rezistentă, ideale pentru un look casual-chic sau seară sofisticată. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Karl Lagerfeld – Cizme din piele și material textil cu toc stiletto, negru (46% reducere) Cizme elegante și moderne, cu vârf ascuțit și toc stiletto, confecționate din piele naturală și material textil, cu logo discret. Interior textil și talpă rezistentă, ideale pentru un look casual-chic sau de seară sofisticat. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Versace Jeans Couture – Cizme lungi cu fermoar și vârf ascuțit, negru (40% reducere) Cizme elegante cu toc clasic, confecționate din piele naturală neagră, cu fermoar lateral și elemente metalice negre și bronz. Interior textil și talpă rezistentă, ideale pentru un look casual-chic sau seară sofisticată. Vezi prețul și alte detalii

Botine pentru doamne – artă și confort la fiecare pas

Aceste botine sunt mai mult decât eleganță. Sunt un adevărat statement de stil, combinând confortul cu efectul WOW. Tocurile mai mici sau mai groase, greutatea redusă și designul versatil le fac ideale atât pentru blugi casual, cât și pentru ținute elegante de seară.

Modelele din piele naturală, cu reduceri generoase, inclusiv cele de la Laura Vita, vor atrage toate privirile în această iarnă. Descoperă operele de artă pe care ți le poartă picioarele: botinele Laura Vita, cu broderii și detalii care transformă fiecare pas într-o adevărată declarație de stil.

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Geox – Botine de piele cu vârf ascuțit, bronz (48% reducere) Botine elegante cu toc stiletto de 7 cm, confecționate din piele naturală bronz, cu fermoar lateral și elemente metalice maro. Interior din piele și materiale textile, cu tehnologie Geox Respira® pentru confort și respirabilitate, ideale pentru un look casual-chic sau seară sofisticată. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Laura Vita – Ghete damă, piele naturală, roșu (46% reducere) Ghete elegante de zi cu zi, confecționate din piele naturală și material textil, cu vârf rotund și toc gros de 8 cm, platformă de 1 cm și fermoar lateral pentru fixare ușoară. Interior din material textil și branț din piele, ideale pentru confort și stil casual-chic. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Laura Vita – Ghete damă Hicao 32, piele naturală, verde (45% reducere) Ghete de zi cu zi, confecționate din piele naturală cu vârf rotund și toc geometric de 8,5 cm, cu fermoar lateral pentru fixare ușoară. Fiecare pereche este o operă de artă, cu broderii complicate, podoabe ornamentate și modele unice. Vezi prețul și alte detalii

BONUS: Completează-ți ținuta de iarnă cu paltoane și genți elegante – stil și funcționalitate

Pentru un look de iarnă complet și rafinat, aceste piese bonus adaugă eleganță și funcționalitate ținutelor tale. Paltonul Yes London asigură căldură și stil atemporal, în timp ce gențile Pinko și Anna Fellini îmbină practicitatea cu designul sofisticat, adaptându-se perfect atât ținutelor casual de zi, cât și aparițiilor elegante de seară. Împreună cu cizmele și botinele selectate, creează un outfit complet de iarnă, chic și gata să facă senzație în sezonul rece și de Black Friday.

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Yes London – Palton damă iarnă, poliester, maro (36% reducere) Palton elegant de iarnă, maro-camel, cu croială regular fit și mânecă lungă. Are guler detașabil și închidere cu nasturi, finisaj neted, confecționat în Italia pentru un look rafinat și atemporal. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Pinko – Geantă crossbody de piele cu logo (47% reducere) Geantă elegantă și practică, din piele naturală bej, perfectă pentru ținute casual de zi. Are clapetă cu elemente aurii distinctive, un compartiment interior și barete detașabile pentru versatilitate. Dimensiuni compacte 15x22x6 cm, ideală pentru a purta esențialul cu stil. Vezi prețul și alte detalii

BLACK FRIDAY PENTRU ȚINUTE WOW Anna Fellini – Geantă damă Plic Adriana, piele, coniac (39% reducere) Geantă elegantă de umăr, din piele naturală maro, cu design minimalist și fermoar practic. Dimensiuni 26x6x18 cm, perfectă pentru ținute rafinate de zi sau seară. Vezi prețul și alte detalii

Ce articole s-au căutat cel mai bine de Black Friday 2025 la Fashion Days

În 2025, Black Friday a început mai devreme decât în anii anteriori, oferind mai mult timp pentru a profita de reduceri la paltoane, ghete, genți și accesorii, perfecte pentru completarea ținutelor de sezon. Pe baza vânzărilor și a căutărilor, s-au conturat câteva trenduri clare – iată ce a fost „mai spectaculos” și cele mai căutate produse pe care le poți urmări.

Conform datelor:

Ghete & cizme — foarte căutate (aproximativ 72.000 de bucăți vândute în primele 3 zile);

Sneakers & pantofi sport — aproximativ 84.000 de bucăți în primele zile;

Geci & jachete — aproximativ 37.000 de bucăți;

Genți — aproximativ 21.000 de bucăți.

Brandurile cele mai căutate: UGG, Nike, Puma, Karl Lagerfeld, Columbia, Guess, Tommy Hilfiger, Adidas (Adidas Performance & Adidas Originals), Skechers, Geox.

Concluzie: Dacă vrei ceva „spectaculos”, cele mai mari șanse să găsești oferte bune rămân la încălțări de sezon, jachete/geci, genți și branduri premium cunoscute. Grăbește-te – mai ai doar câteva ore să profiți de reducerile de Black Friday 2025, valabile până astăzi, 9 noiembrie, ora 23:59! Și chiar dacă ratezi campania, nu-ți face griji: Fashion Days menține reduceri atractive pe tot parcursul anului, astfel că vânătoarea de oferte poate continua.

Nu lăsa să-ți scape ocazia pentru cadouri sau ținute de iarnă spectaculoase!