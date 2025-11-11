Fritz, hărțuit de un angajat al ISC: „Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi”. Primarul Timișoarei denunță controale absurde

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, acuză un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) că îl hărțuiește atât online, pe Facebook, cât și în timpul controalelor oficiale, aplicând amenzi „absurde” la Primărie.

Într-o postare publică pe Facebook, Fritz a relatat modul în care angajatul ISC îl jignește constant:

„Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi. Javra. Infect. Necuratule. Dute (!) la pădurea neagră. Doar câteva din înjurăturile lăsate de-a lungul timpului pe pagina mea de Facebook de un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții”, a scris Fritz, pe FB

Edilul subliniază că problema nu este una personală, ci o politizare a instituțiilor publice:

„Povestea aceasta putea să fie despre un om cu ușoare probleme de comportament. Dar aici nu e vorba de o răfuială personală. Este de fapt despre politizarea unor instituții de stat, care folosesc astfel de angajați pentru hărțuire oficială”, susține primarul Timișoarei.

Fritz susține că a sesizat cazul ISC încă de anul trecut, fără niciun răspuns.

„Am sesizat cazul la ISC încă de anul trecut. Nicio reacție. Nicio anchetă. Nicio asumare. Dimpotrivă: angajatul este trimis în continuare să-mi controleze activitatea. ISC m-a amendat pentru că am pus coșuri de gunoi fără autorizație de construcție. M-a amendat pentru că am plantat copaci fără să am dosar cu șină. Ultimul control la Primărie al domnului cu ură de Fritz a mers și mai departe: acum vor să anuleze autorizația de construire pentru o grădiniță nouă a Arhiepiscopiei Ortodoxe. Pentru aspecte minore sau formale fără nicio bază reală, gen că lipsește o ștampilă pe o pagină. O clădire pentru copii, blocată”, a relatat Fritz.

Edilul atrage atenția asupra modului în care unele instituții publice sunt folosite în scopuri politice și de răzbunare. „Asta e fața politizării instituțiilor din România. Când în loc să verifice legalitatea, unii se folosesc de funcție ca să se răzbune. Când hărțuiesc proiecte publice doar pentru că nu suportă un primar care nu răspunde la comenzi. Vestea proastă este că nu le este rușine, se laudă chiar și public cu ura lor. Vestea bună este că o puteți vedea și voi. Iar împreună vom rezista”, a concluzionat primarul Timișoarei.