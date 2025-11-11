Angajații care nu vor fi niciodată înlocuiți de inteligența artificială. Jeff Bezos dezvăluie profesiile cele mai vulnerabile

Într-o lume în care tehnologia și inteligența artificială evoluează, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, avertizează că nu toți angajații vor fi înlocuiți de mașini. El a subliniat că singurii profesioniști care vor rămâne indispensabili sunt cei care pot inventa și genera soluții noi.

În cadrul Italian Tech Week 2025, Bezos a explicat că adevărata diferență dintre oameni și sistemele AI nu stă în cantitatea de informații pe care le dețin sau în viteza lor de procesare, ci în abilitatea de a imagina ceea ce încă nu există.

„Progresul tehnologic este posibil doar datorită celor care își asumă riscul inovării și nu se limitează la reproducerea unor cunoștințe deja existente”, a declarat el, potrivit El Confidencial.

Fondatorul Amazon a relatat o experiență din copilărie, petrecută la ferma bunicului său din Texas, care i-a modelat viziunea asupra creativității practice. Împreună, au reparat un buldozer fără ajutor extern și au construit chiar o macara improvizată pentru a scoate transmisia. Bezos afirmă că acel moment i-a conturat „definiția creativității practice” și i-a influențat modul de a aborda obstacolele.

Bezos se consideră „inventator prin natură” și subliniază că această mentalitate este criteriul principal pe care îl urmărește atunci când recrutează.

Studiile Microsoft și experții citați de Sky News arată că unele profesii pot fi înlocuite parțial sau complet de AI.

Printre cele mai vulnerabile se numără: interpreți și traducători (98%), istorici (91%), matematicieni (91%), corectori (91%), programatori automați (90%), scriitori și autori (85%), jurnaliști (81%), operatori telefonici (80%) sau profesori în anumite domenii.

Bezos consideră că piața muncii a intrat într-o etapă în care inventivitatea și adaptabilitatea vor conta mai mult decât CV-ul clasic. În opinia sa, doar cei care pot crea și inova în mod constant vor rămâne relevanți.

„Capacitatea de a crea va continua să fie spațiul în care omul nu va fi înlocuit de inteligența artificială”, afirmă Bezos.

În concluzie, spune Bezos, viitorul aparține angajaților care gândesc liber, care experimentează și care își asumă riscuri pentru a inova.