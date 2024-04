„Uită-mă“, drogul violului: greu de depistat din cauza amneziei pe care o provoacă victimelor. Ce măsuri ia Occidentul

Drogul violului este foarte periculos deoarece nu are nici gust, nici miros, nici culoare. De asemenea, este un drog foarte uşor de procurat, atrag atenția experții, care completează că victimele suferă de amnezie după ce înghit „pastila uită-mă“, astfel că a doua zi nu știu nimic din ce li s-a întâmplat.

GHB (acid Gama HidroxiButiric) sau „drogul violului” este utilizat în special de către bărbați pentru a determina femeile să întrețină relații sexuale, împotriva voinței lor. GHB, care mai este cunoscut sub denumirea de „pastila uită-mă”, se vinde sub formă de lichid, praf, capsule sau granule, ce se dizolvă în apă sau alcool și, pentru că nu are nici miros sau gust, nu poate fi depistat la prima vedere. GHB își face efectul în circa 5-10 minute, consumatorul simțindu-se la fel ca după un pahar sau două de alcool: relaxat, ușor amețit, destins, dezinhibat.

Efectul stupefiantului poate dura până la șase ore, iar medicii spun spun că, în combinație cu alcool, drogul violului poate cauza moartea.

De aceea, experții le sfătuiesc pe femei să își păstreze băuturile sub supraveghere atunci când participă la petreceri. Concret, drogul violului este un medicament benzodiazepinic cu proprietăți sedative, anxiolitice, anticonvulsive și relaxante musculare. În unele țări este aprobat pentru tratamentul insomniei severe și folosit înainte de anestezie. Acesta nu este aprobat pentru uz medical în România și nu se găsește în mod legal în farmacii, însă este disponibil pe piața neagră.

„Este foarte uşor de procurat, există piaţă pentru aceste droguri şi dealeri din ce în ce mai versaţi”, a spus psihologul Eduard Bondoc, specialist în medicină la Clinica de Psihiatrie din Craiova.

Și pentru că dă amnezie, autoritățile nu știu exact cât este folosit acest drog în România. „Nu avem o imagine reală a fenomenului. Pe de altă parte, tinerele sau tinerii care pot fi sub influența lui pot să creadă că e din cauza alcoolului și să nu conștientizeze că de fapt a fost vorba de expunere la o substanță psihoactivă”, a explicat medicul toxicolog Radu Țincu, șeful disciplinei de toxicologie din cadrul Universității de Medicină „Carol Davila“.

Amnezie și dezinhibiție

„Această substanță are două atribute care o fac folosită. O dată că dă dezinhibiție, ba chiar crește dorința sexuală și, în al doilea rând, că dă amnezie retrogradă”, accentuează la rândul lui dr. Cristian Paparău, medic psihiatru și expert medico-legal. Acestea sunt chiar atributele unui drog pentru viol, spune medicul legist.

„Să dea dezinhibiție, adică victima să arate oarecum disponibilitatea, dacă nu chiar dorința unui act sexual. Și, în al doilea rând, trebuie să dea amnezie. Oarecum să nu țină minte tot ceea ce a făcut. De ce amnezie? În primul rând pentru că persoana are dubii dacă a fost așa sau nu și uneori nu recurge la plângere pentru că nu știe ce este și partea ei de vină”, mai spune dr. Cristian Paparău.

O altă problemă este că drogul este metabolizat rapid de organism. „Astfel de substanțe pot fi puse în evidență dacă victima se prezintă rapid la Poliție și este supusă un examen toxicologic. Adică în una, două zile. Imediat după ce i s-a întâmplat ar fi bine să se adreseze unui organ judiciar care să dispună efectuarea unui astfel de test toxicologic”, adaugă medicul.

Potrivit Departamentului de Sănătate din SUA, drogurile folosite pentru comiterea de agresiuni sexuale dispar din corp între 12 și 72 de ore, fără a lăsa urme.

„Drogul se instalează la câteva minute după ingestie. Deci efectele apar în câteva minute. Și persistă 2-3 ore după ingerare. Metabolizarea este la un interval scurt de timp, doar că foarte puține persoane conștientizează, iar contextul este destul de greu de stabilit. Te duci în club, bei și alcool, întreții un raport sexual, e greu să te gândești că de fapt totul e de la un dorg al violului și că nu a fost de a alcool prea mult. Sau poate la un moment dat nici nu-ți mai amintești cu exactitate dacă s-a întâmplat ceva. Adică aici e greu, de foarte multe ori, faptul că persoanele au această amnezie, nu vin către un consult toxicologic să le punem în evidență prezența sau nu a acestei substanțe. Alcoolul potențează efectele drogului pentru că sunt amândouă substanțe deprimante ale sistemului nervos”, subliniază dr. Radu Țincu.

Drogul poate fi utilizat și pentru femei și pentru bărbați, iar efectele sunt similare, indiferent de sex, spun medicii.

Alcoolul – modul în care drogul intră în organism

Alcoolul este principalul vehicul al intrării în organism al acestor substanțe, folosite în scopul violării. „De obicei nu se pune în suc, nu se pune în apă, nu se pune în mâncare neapărat, se pune în alcool, acesta potențând efectul pentru că are efecte similare. Dă amnezie și uneori dă și dezinhibiție sexuală. Cum să zic, probabil fenomenul e amplu și la noi, dar nu sunt date. În general, se întâmplă astfel de intoxicații la petreceri, în cluburi și așa mai departe. Să se respecte niște măsuri minime de siguranță, în sensul că nu aibă încredere în nimeni care-i oferă o băutură, să nu-și lase paharele cu băutură nesupravegheate atunci când merge la toaletă și așa mai departe. Să nu primească pahare de băutură de la necunoscuți. Să fie foarte atenți atunci când se prepară ceva la bar. Astfel de substanțe scapă foarte ușor din mâinile barmanilor. Nu trebuie neapărat să le pună substanța persoana interesată. Poate să fie în combinație cu barmanul”, completează medicul Cristian Paparău.

Efectele secundare pot include confuzie, amețeală, slăbiciune musculară, probleme de coordonare și probleme de vorbire. Supradozarea poate duce la comă sau chiar la deces.

Truse de testare

În unele state din America, cum este și California, de la mijlocul acestei veri, barurile sunt obligate să ofere teste de băutură pentru detectarea drogurilor comune folosite în agresiunile sexuale. Legea intră în vigoare de la 1 iulie, iar neconformarea atrage sancțiuni și riscul de pierdere a licenței. Și în Quebec, Canada, sunt disponibile truse de testare pentru drogurile violului în toate spitalele, de la sfârșitul anului trecut. Însă, bunul simț și precauția rămân esențiale.