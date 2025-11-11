Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moartea marelui om politic. „Exemplu de curaj, decenţă şi loialitate”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după ce a depus o coroană de flori la Monumentul Corneliu Coposu, la trei decenii de la moartea marelui om politic, că moştenirea Seniorului „este, astăzi, mai actuală decât oricând”.

Președintele Nicusor Dan a depus marți dimineață o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu, la trei decenii de la moartea omului politic țărănist.

„În urmă cu trei decenii, trecea la cele veşnice marele om politic Corneliu Coposu. În semn de omagiu, am depus astăzi o coroană de flori la Monumentul care păstrează vie amintirea Seniorului. Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democraţiei şi a luptat pentru libertate şi dreptate, într-o perioadă sumbră a istoriei noastre, când cei care rosteau adevărul erau pedepsiţi, încarceraţi, torturaţi şi condamnaţi la moarte”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în „cei 17 ani petrecuţi în temniţele comuniste, Seniorul şi-a păstrat valorile şi a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate şi moralitate politică”.

„Prin exemplul personal, Corneliu Coposu a demonstrat că demnitatea şi credinţa în democraţie pot supravieţui chiar şi celor mai întunecate regimuri”, punctează Nicuşor Dan.

Preşedintele aminteşte că, după căderea comunismului, Corneliu Coposu a reintrat în viaţa publică, devenind „simbolul unei alternative autentic democratice şi al unui mod etic de a face politică, cu profund respect faţă de oameni”.

„Corneliu Coposu rămâne una dintre cele mai luminoase şi puternice figuri ale istoriei noastre recente, un exemplu de curaj, decenţă şi loialitate faţă de România. Moştenirea Seniorului este, astăzi, mai actuală decât oricând. Principiile nu sunt negociabile, iar libertatea şi democraţia nu pot fi considerate drept câştigate pentru totdeauna. Avem datoria să le apărăm în fiecare zi, cu hotărâre şi responsabilitate”, a mai afirmat preşedintele Nicuşor Dan.