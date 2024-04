Motivul pentru care tinerii doctori evită medicina de familie: „Există 1.529 de locuri de medic de familie neocupate”

Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a afirmat că sunt peste 1.500 de posturi de medic de familie neocupate și 190 de localități fără medic de familie. Birocrația și controlul îi îndepărtează pe tineri de această specialitate.

Președintele CNAS, Valeria Herdea a expus situația actuală a personalului medical și distribuția bugetului în sistemul de sănătate, subliniind lipsa de medici de familie și importanța alocării de fonduri suplimentare pentru servicii medicale adecvate.

„Haideţi să vă spun cum stăm. Avem la acest moment 10.070 de medici aflaţi în contract, medici de familie aflaţi în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în asistenţa medicală de ambulatoriu 3.473 de contracte avem, în asistenţă de paraclinic 1.059, spitale civile 372, spitale private 342 (...). La capitolul în care lucrăm noi, cei mai mulţi, prezenţa medicului de familie, arată aşa: există 1.529 de locuri de medic de familie neocupate, 190 de localităţi fără puncte de lucru, fără medic de familie, deci total lipsit de asistenţă medicală - 1.043 de localităţi cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie. Cifrele sigur că pot continua şi am să vă mai spun ceva. La acest moment am cerut 90 de miliarde de lei, am obţinut 62 (miliarde, n.r.), la bunuri şi servicii avem 44,5 miliarde, 30% la spital, 8% la medicina de familie, 6% la ambulator, 1% la stomatologie. Avem în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 17 programe curative. Programele de prevenţie sunt la Ministerul Sănătăţii", a transmis Valeria Herdea, potrivit Agerpres.

Lipsa medicilor de familie este evidentă, iar situația va deveni critică, având în vedere că în următorii ani se vor pensiona 40% din doctorii de familie din sistem.

„Se vor pensiona majoritatea medicilior de familie care au trecut de 65 de ani, în jur de 40% după raportul CMR-ului, și atunci vom rămâne cu un deficit major al medicilor de familie în România. Nu am văzut o politică sanitară coerentă care să stimuleze absolvenții să meargă spre medicina de familie ca rezidențiat. Numai locuri limitate, nu s-a făcut un necesar real al medicilor de familie. Sunt cu caravana în mediul rural, găsesc localități întregi fără medici de familie. Am tras semnale de alarmă în acest sens. Noi luăm bani pentru a asigura accesul celor neasigurați, dar cine îi descoperă, cine îi ia în evidență, dacă nu sunt medici de familie?”, a transmis Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, pentru „Adevărul”.

Prea multă birocrație

La rândul ei, Daciana Toma, secretar al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), este de părere că birocrația inutilă, dar și controlul îi îndepărtează pe tineri de medicina de familie.

„Din perspectiva numărului medicilor de familie, avem o situație îngrijorătoare, ar trebui văzut cum putem să menținem medicii de familie în sistem. Medicii intrați în sistem nu prea pleacă, problema e cu cei care fac rezidențiat de medicină de familie și nu rămân. Nu partea financiară este cea care îi îndepărtează de medicina de familie, ci partea de birocrație inutilă și foarte multe verigi de control, care nu neapărat au legătură cu practica medicală. Trebuie să fii foarte atent, pentru că vin să te controloze. Nu întotdeauna intrarea medicilor tineri în sistem este ușoară, deși în acest moment, dacă îți faci treaba cum trebuie, poate să-ți aducă satisfații financiare indiferent de zona în care practici.”, spune aceasta.

De altfel, reprezentantul SNMF atrage atenția că medicii de familie lipsesc și din orașe sau din comunele din jurul Capitalei.

„Paradoxal este că lipsa medicilor de familie nu este doar în rural sau în ruralul îndepărtat, știm primării care caută medicii de familie la 20-30 de km de București, sunt orașe care au deficit. Vorbim și de orașe și de zone ușor accesibile. Această problemă nu poate fi rezolvată doar de Casa de Asigurări, și nu de pe-o zi pe alta. Trebuie schimbate multe lucruri pentru a se acoperi deficitul.”, adaugă Daciana Toma.

Medicina de familie este una din cele mai puțin atractive specialități medicale printre rezidenți, iar, în ultimii ani, mii de medici de familie au părăsit România.