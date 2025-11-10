Promoții de iarnă PetMax: Suplimente veterinare esențiale pentru câini și pisici cu reduceri de până la 69%

Îngrijirea unui câine sau a unei pisici nu se rezumă doar la hrană: sănătatea lor implică o atenție constantă la rinichi, ficat, articulații, piele și sistemul nervos. Alegerea produselor potrivite poate fi copleșitoare, mai ales când fiecare animal are nevoi diferite, în funcție de vârstă, talie sau afecțiuni specifice.

De aceea am selectat pentru tine în cadrul rubricii Ghidul cumpărătorului informat cele mai populare și eficiente suplimente nutritive, cu cele mai mari reduceri și recenzii clienți, disponibile pe PetMax.ro, cu reduceri de peste 50%. În acest ghid vei găsi atât produse versatile, potrivite pentru câini și pisici, cât și recomandări speciale pentru animale de companie în vârstă sau cu nevoi medicale specifice.

Fiecare casetă de produs include beneficii concrete, mod de administrare și link afiliat către pagina articolului recomandat, astfel încât să poți verifica prețul și promoția în siguranță.

Fie că ești iubitor de animale, îngrijitor în adăposturi sau doar vrei să profiți de reducerile de pe PetMax.ro și să faci un cadou unui om drag, acest ghid te ajută să iei decizia corectă pentru sănătatea și confortul patrupedului, cu informații concise și utile, testate de specialiști și organizate într-o manieră clară, pas cu pas.

Cele mai bune oferte pentru câini și pisici – suplimente veterinare esențiale la reducere

Selecția de mai jos reunește suplimente vet-testate, atent alese din promoțiile PetMax.ro — toate cu reduceri semnificative (peste 50%) și potrivite pentru cele mai frecvente probleme.

Pe pagina oficială a produsului recomandat, pe lângă preț, poți verifica stocul și poți afla informații suplimentare.

Notă: aceste suplimente completează tratamentul veterinar și nu îl înlocuiesc; consultă întotdeauna medicul veterinar înainte de utilizare.

PROMOȚII DE IARNĂ PETMAX Hepatiale Forte Small Breed & Cats – 170 mg, 40 de capsule twist-off (69% reducere) Un supliment nutritiv destinat câinilor de talie mică și pisicilor adulte sau senioare cu probleme hepatice, care sprijină regenerarea celulelor ficatului și funcțiile hepatice. Fosfolipidele și ornitina ajută la detoxifiere, digestia grăsimilor și reduc efectele toxice ale amoniacului, oferind suport complet ficatului și metabolismului. Capsule ușor de administrat, ideale pentru animale mici care au nevoie de îngrijire hepatică, constantă. Vezi prețul și alte detalii

PROMOȚII DE IARNĂ PETMAX RenalVet pentru câini și pisici – 60 de capsule Twist Off (57% reducere) Un supliment special creat pentru câinii și pisicile adulte sau senioare care suferă de insuficiență renală cronică, ajutând la reducerea absorbției fosforului din hrană și susținând funcția renală. Carbonatul de calciu și chitosanul sprijină echilibrul mineral, iar vitamina D contribuie la suplinirea deficitului cauzat de afectarea rinichilor. Capsule palatabile, ușor de administrat, ideale pentru menținerea sănătății renale zilnice. Vezi prețul și alte detalii

PROMOȚII DE IARNĂ PETMAX VetoSkin – 300 mg, 60 capsule Twist Off (53% reducere) Un supliment destinat câinilor și pisicilor cu probleme dermatologice, inclusiv piele uscată, descuamare și căderi excesive de păr. Formula combină acizi grași Omega‑3 și Omega‑6, zinc și vitamine B pentru hidratare, regenerarea pielii și reducerea secreției de sebum, sprijinind în același timp proprietățile anti-inflamatoare și anti-edemice ale pielii. Capsule palatabile și ușor de administrat, potrivite pentru menținerea sănătății dermice zilnice a animalelor. Vezi prețul și alte detalii

PROMOȚII DE IARNĂ PETMAX Neuro Support – 45 de capsule (52% reducere) Un supliment creat pentru câinii și pisicile adulte sau senioare, care sprijină funcționarea optimă a sistemului nervos și susține animalele în vârstă cu deficiențe cognitive sau alte probleme asociate îmbătrânirii. Formula combină ulei de pește, luteină, zeaxantină, vitamine și extracte naturale pentru protecția neuronilor și menținerea clarității mentale. Capsule ușor de administrat, ideale pentru îngrijirea zilnică a sănătății cognitive. Vezi prețul și alte detalii

PROMOȚII DE IARNĂ PETMAX ArthroVet Complex – 60 de tablete (52% reducere) Un supliment destinat câinilor și pisicilor de toate vârstele, ideal pentru susținerea sănătății articulațiilor și prevenirea problemelor de osteoartrită. Glucozamina, condroitina și acidul hialuronic protejează și hidratează cartilajele, iar extractele de harpagophytum, avocado și soia reduc inflamația și disconfortul. Vitamina C, manganul și carnitina sprijină refacerea țesutului cartilaginos și mențin mobilitatea optimă a animalului. Vezi prețul și alte detalii

PROMOȚII DE IARNĂ PETMAX ArthroVet Collagen II – 2.5 g, 60 de plicuri (51% reducere) Un supliment pentru câinii și pisicile adulte sau senioare, care sprijină sănătatea cartilajelor și mobilitatea articulațiilor. Colagenul hidrolizat stimulează metabolismul cartilagiului, reduce enzimele implicate în degradarea articulațiilor și poate ameliora simptomele osteoartritei cu până la 70%. Administrarea este simplă, fie ca atare, fie amestecat cu hrana, pentru o protecție zilnică eficientă a sistemului osteo-articular. Vezi prețul și alte detalii

BONUS: Supliment complet pentru câini seniori – vitalitate și mobilitate

Îngrijirea câinilor seniori necesită atenție specială și constanță. Geriativet Dog Small S se integrează ușor în rutina zilnică, oferind un mod simplu și eficient de a susține sănătatea generală a câinelui tău. Este soluția ideală pentru stăpânii care vor să prevină disconfortul și să mențină activitatea și bunăstarea animalului în fiecare zi.

PROMOȚII DE IARNĂ PETMAX Geriativet Dog Small S – 350 mg (54% reducere) Un supliment nutrițional special creat pentru câinii seniori, care sprijină imunitatea, sănătatea articulațiilor și funcțiile cardiace, ajutând la menținerea masei musculare și a vitalității. Conține L-Carnitină, Glucozamină, HMB și Omega-3 pentru protecția articulațiilor, a tractului urinar și a neuronilor. Ideal pentru câinii în vârstă care au nevoie de un aport nutritiv complet pentru confort și mobilitate. Vezi prețul și alte detalii

BONUS: Supliment urinar pentru pisici – prevenire și suport zilnic

Pisicile sunt predispuse la probleme urinare și infecții, mai ales pe măsură ce îmbătrânesc sau după anumite intervenții. Urinovet Cat Twist Off se integrează ușor în rutina zilnică, oferind un mod simplu și eficient de a susține sănătatea tractului urinar. Este alegerea ideală pentru stăpânii care vor să prevină disconfortul și să mențină confortul și bunăstarea pisicii lor în fiecare zi.

PROMOȚII DE IARNĂ PETMAX Urinovet Cat Twist Off – 770 mg, 45 de capsule (55% reducere) Un supliment destinat pisicilor care suferă sau sunt predispuse la afecțiuni urinare și infecții ale tractului urinar, inclusiv urolitiază sau după intervenții chirurgicale. Extractul de merișor previne aderarea bacteriilor la peretele vezicii urinare, iar glucozamina și extractele de pătrunjel și valeriană sprijină protecția și eliminarea toxinelor. Capsule Twist Off palatabile și ușor de administrat, ideale pentru menținerea sănătății urinare zilnice a pisicii. Vezi prețul și alte detalii

De ce să alegi PetMax.ro

PetMax.ro este unul dintre cele mai cunoscute pet shop-uri și farmacii veterinare online din România, dedicat atât animalelor de companie, cât și celor din adăposturi. Platforma oferă o gamă variată de suplimente, medicamente și hrană premium, accesorii și articole de îngrijire, recomandate de medici veterinari și adaptate fiecărei etape de viață. Produsele sunt 100% originale, livrate rapid din stoc propriu, iar reducerile sezoniere – precum cele de iarnă – includ mărci de top la prețuri semnificativ reduse.

În plus, PetMax pune accent pe transparență și consiliere: fiecare produs are o fișă completă, cu detalii despre administrare, ingrediente și indicații medicale. Astfel, poți alege informat și în siguranță suplimentele potrivite pentru câinele sau pisica ta, beneficiind de o experiență de cumpărare rapidă și sigură, direct de la specialiști în îngrijirea animalelor.

Concluzie – Profită de promoțiile de iarnă pentru sănătatea câinelui sau pisicii tale

Perioada promoțiilor de iarnă de pe PetMax.ro este momentul ideal să investești în sănătatea și confortul companionului tău. Reducerile de până la 69% la suplimentele veterinare esențiale fac posibilă o îngrijire completă – de la protecția hepatică și renală, până la articulații, piele și sistem nervos.

Alege inteligent și profită de ofertele limitate pentru a asigura o viață activă și echilibrată câinelui sau pisicii tale, indiferent de vârstă. Toate produsele recomandate sunt realizate de branduri veterinare de încredere și disponibile în secțiunea „Promoții PetMax”, unde găsești prețurile actualizate și detaliile fiecărui supliment.

Descoperă întreaga selecție de suplimente pentru câini și pisici pe PetMax.ro și bucură-te de reduceri exclusive în această iarnă — pentru un animal sănătos, energic și fericit.