Reacția ministrei Afacerilor Externe la atacurile la adresa Oanei Gheorghiu: „Hărțuiesc pentru ca vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a reacționat marți,11 noiembrie, la atacurile din ultimele zile la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu și spune că scopul acestora este „să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator”.

„Putem vorbi onest despre ce se întâmplă în aceste zile? Când vedeți atacuri în rafală asupra unui om care se implică în reforma unei instituții, a statului sau care doar reclamă o nedreptate întrebați-vă de ce se consumă atâtea resurse, bani și nervi?”, a scris, într-o postare pe Facebook, Oana Țoiu.

„Intimidează ca să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator”

Ministrul de Externe acuză o hărțuire mediatică pentru ca „vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice”.

„Intimidează ca să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator. Atacă pentru a speria oamenii onești și liberi, dar și pentru a-i timora pe alții care le seamănă și au un gând de implicare publică în guvernarea națională sau locală. Hărțuiesc mediatic pentru ca vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice la care s-au mufat, cu rândul, nederanjați”.

„Nu au spus o șoaptă despre rețelele de corupție”

Oana Țoiu spune că „oamenii care nu au spus o șoaptă despre rețelele de corupție, care au închis ochii la ingerințele Rusiei prin campanie de dezinformare, aruncă acum cu zoaie și minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-și construiască cariere independente de rețelele lor”:

„Pentru că rețelele funcționează cu oameni slabi, dependenți și șantajabili, nu cu cei care au credibilitate, independență și pot oricând să spună NU unei șpăgi sau unei presiuni de altă natură. Azi, la 30 de ani de la dispariția lui Corneliu Coposu, există o generație care a înțeles că pentru libertate trebuie să lupți zilnic, iar sacrificiul este infinit mai mic decât cel îndurat de generația sa. Dar este nevoie ca oamenii cu mintea limpede să nu lase aceste campanii de denigrare să aibă efecte, denunțându-le exact ca ceea ce sunt, un atac la ambiția de schimbare”.

„A fost un fel de Caritas”

Amintim că Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, comparând sistemul cu „un fel de Caritas”.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente", a spus vicepremierul.

CSM: „Atacuri la adresa unei puteri constituționale”

Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului, condamnând respectivele declarații.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive. Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, a transmis CSM.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a acuzat de „populism grețos” pe unii reprezentanți ai guvernului în privința pensiilor speciale ale magistraților, cu referire tot la Oana Gheorghiu.

Și procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, a reacționat la afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a spus că s-a simțit jignit de declarațiile vicepremierului și a subliniat că își face meseria cu pasiune și dedicație, fără beneficii suplimentare.

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți dimineață că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților a fost „nefericită”, dar că nu va semna umărirea penală a vicepremierului.