Oana Țoiu avertizează Rusia, după ce o dronă s-a prăbușit în România: „Nu vom ezita să creștem prețul pe care îl plătește pentru astfel de acțiuni”

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce fragmente de drone, rezultate în urma atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au căzut pe teritoriul României.

„Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României. Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României. Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia. Acesta se reflectă și în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO”, a transmis Oana Țoiu, pe X.

Ministrul a subliniat că România, împreună cu partenerii internaționali, nu va ezita să reacționeze.

„Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale. România, UE și SUA au adoptat sancțiuni care au avut deja un impact important. Pregătim noi sancțiuni și măsuri concrete care să impună un cost substanțial agresorului”, a a avertiza Țoiu.

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Grupuri de drone au fost semnalate în zona adiacentă spațiului aerian al României. MApN a fost informat cu privire la „impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu”.

„Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană”, a transmis, luni dimineață, Ministerul Apărării Naționale.