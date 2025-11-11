search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Oana Țoiu avertizează Rusia, după ce o dronă s-a prăbușit în România: „Nu vom ezita să creștem prețul pe care îl plătește pentru astfel de acțiuni”

0
0
Publicat:

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce fragmente de drone, rezultate în urma atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au căzut pe teritoriul României.

Oana Țoiu FOTO: FB
Oana Țoiu FOTO: FB

„Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României. Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României. Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia. Acesta se reflectă și în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO”, a transmis Oana Țoiu, pe X. 

Ministrul a subliniat că România, împreună cu partenerii internaționali, nu va ezita să reacționeze.

„Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale. România, UE și SUA au adoptat sancțiuni care au avut deja un impact important. Pregătim noi sancțiuni și măsuri concrete care să impună un cost substanțial agresorului”, a a avertiza Țoiu. 

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Grupuri de drone au fost semnalate în zona adiacentă spațiului aerian al României. MApN a fost informat cu privire la „impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu”.

„Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană”, a transmis, luni dimineață, Ministerul Apărării Naționale.  

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
digi24.ro
image
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
gandul.ro
image
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
mediafax.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
antena3.ro
image
Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
observatornews.ro
image
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă primești salariul în mână sau ți-i virează patronul din contul personal. Sancțiunile ANAF, inevitabile
playtech.ro
image
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Schimbări la vânzarea de mașini second hand în România! Pot fi vândute doar după ce au primit Cartea de Identitate a Vehiculului, eliberată de RAR
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Djokovic, imaginea zilei! Cum a sărbătorit titlul cu numărul 101: „Nu se putea fără dalmațieni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul William cu copiii George, Charlotte și Louis foto Instagram 5 jpg
Problema tensionată pe care o are Prințul William cu fiul George, care are deja 12 ani. Situația devine apăsătoare
okmagazine.ro
Pierce Brosnan foto Profimedia jpg
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el
clickpentrufemei.ro
Intrarea Armatei Sovietice în București, la 30 august 1944 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 56/1944)
Când Eroii devin Călăi. Și invers
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Djokovic, imaginea zilei! Cum a sărbătorit titlul cu numărul 101: „Nu se putea fără dalmațieni”

OK! Magazine

image
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!