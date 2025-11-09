Black Friday 2-25: Top 10 produse pentru îngrijirea unghiilor cu cele mai mari reduceri pe Kitunghii.ro

În această perioadă specială a anului, cu reducerile fabuloase de Black Friday care oferă oportunitatea de a alege cadourile perfecte de Crăciun, am ales cu grijă cele mai rafinate și eficiente produse pentru îngrijirea unghiilor, disponibile pe Kitunghii.ro.

Fie că ești profesionistă în domeniu sau pasionată de frumusețea unghiilor, această selecție îți oferă acces la reduceri spectaculoase pentru ustensile și articole pentru îngrijirea unghiilor. Este momentul ideal să-ți completezi trusa cu produse premium, care îmbină eleganța cu performanța.

Descoperă vedetele reducerilor:

1 Kit Unghii Gel LUXORISE Prestige Nails + Lampa UV / LED - reducere 75% Acest kit complet îți oferă tot ce ai nevoie pentru o manichiură de salon, chiar la tine acasă Vezi prețul și alte detalii

Kitul de Unghii Gel LUXORISE Prestige Nails + Lampă UV / LED conține următoarele articole:

1 x Gel Colorat UV PigmentPro LUXORISE, 5ml - nuanță în funcție de stoc

1 x Gel Construcție Unghii JellyFlex LUXORISE, Coral 15ml

1 x Lampă UV LED 86W Diamond PRO - LUXORISE

1 x Nail Prep LUXORISE, 10ml

1 x Șablon Construcție Unghii LUXORISE, 50 buc

1 x Șervetele Unghii Ultimate Touch LUXORISE, Strat Dublu, 200 buc

1 x Cleanser Unghii 60ml

2 x Buffer Unghii Fin LUXORISE (nuanțe în funcție de stoc)

1 x Pilă Metalică Profesională Manichiură & Pedichiură LUXORISE, Silver #03

1 x Chiuretă Profesională Manichiură & Pedichiură LUXORISE, Silver #02

1 x Pensulă Unghii Aplicare Gel UV Kolinsky Gel Brush - LUXORISE

1 x Evolution Top Coat LUXORISE, 10ml

1 x Ulei Cuticule cu Pensulă - LUXORISE Germania, 15 ml

2 Lampa UV LED 48W SUNONE SensoPRO Milano, Pink - reducere 63% Putere, eleganță și eficiență într-un singur produs. Ideală pentru uscarea rapidă și uniformă a gelului Vezi prețul și alte detalii

Lampa UV LED 48W SUNONE SensoPRO Milano, culoare Pink este o lampă cu 30 LED-uri dotate cu tehnologia Double Light Source și polimerizează manichiuri și pedichiuri realizate cu gel UV, polygel sau ojă semipermanentă.

Aparatul este dotat cu senzor de prezență astfel că atunci când introduci mâna în lampă ea pornește automat și funcționează timp de 60 secunde. O altă modalitate de pornire a lămpii este prin apăsarea butonului On/Off.

Apăsați butonul On/Off timp de 2 secunde pentru a comuta între 24W și 48W (LED-ul de power stă aprins când este selectat 24W).

3 Trusa Manichiura SensoPRO Milano 12 piese - Powder Pink - reducere 46% Un must-have pentru orice iubitoare de unghii perfecte. Design rafinat și funcționalitate maximă Vezi prețul și alte detalii

Trusa Manichiură SensoPRO Milano 12 piese - Powder Pink conține 12 instrumente esențiale pentru îngrijirea unghiilor și îngrijire personală. Aceste accesorii sunt disponibile în diverse forme și dimensiuni.

Trusa Manichiura SensoPRO Milano 12 piese - Powder Pink are un design compact și practic. Trusa este ușor de transportat și perfectă pentru călătorii.

Trusa conține:

- 1 x Clește cuticule & tăiere unghii subțiri

- 1 x Unghieră oblică

- 1 x Unghieră mare

- 1 x Unghieră mică

- 1 x Forfecuță

- 1 x Pensetă

- 1 x Instrument cuticule

- 1 x Ac curățare puncte negre

- 1 x Instrument curățare ureche

- 2 x Instrument curățare unghii

- 1 x Pilă metalică

4 Cleste Cuticule Manichiura si Pedichiura LUXORISE, Rainbow - reducere 68% Pentru o manichiură impecabilă, ai nevoie de instrumente de top. Acest clește combină eficiența cu un design vibrant. Vezi prețul și alte detalii

Clește Cuticule Manichiură și Pedichiură LUXORISE, Rainbow din oțel inoxidabil este un instrument profesional, potrivit pentru tăierea cu precizie și îndepărtarea cuticulelor dar și a colțurilor.

Acest model de clește este ușor de curățat și dezinfectat. De asemenea, cleștele este util și practic, lamele fiind perfect curbate pentru tăierea corectă a cuticulelor în jurul unghiilor.

5 Gel Constructie Unghii Expert Line SensoPRO Milano - Holographic Lilac 15ml - reducere 60% Creează unghii spectaculoase cu efect holografic – un must-have pentru un look wow Vezi prețul și alte detalii

Gel Construcție Unghii Expert Line SensoPRO Milano - Holographic Lilac 15ml este un gel UV de calitate superioară cu rezultate profesionale, potrivit pentru construcția pe șablon, întărirea plăcii unghiale,bază pentru aplicarea ojei semipermanente sau realizarea apexului. Gelul, cu o adaptabilitate crescută, extrem de flexibil și versatil, este perfect pentru diverse tehnici de construcție a unghiilor.

Cu o formulă cremoasă și autonivelanta gelul SensoPRO Milano Expert Line optimizează la maxim timpul pentru realizarea oricărei manichiuri, indiferent de tipologia unghiei. Totodată este ușor de finisat și rezistă timp îndelungat pe unghie.

6 Oja Semipermanenta Hema Free LUXORISE ELITE PURE- Elite Black, 15ml - reducere 61% Eleganță pură într-o sticluță – negrul perfect pentru orice ocazie Vezi prețul și alte detalii

Oja Semipermanenta Hema Free LUXORISE ELITE PURE- Elite Black, 15ml are o formulă revoluționară, delicată, fără hema special concepută pentru a redefini performanța manichiurilor și pedichiurilor semipermanente. Te cucerește cu o vâscozitate perfectă ce asigură o aplicare uniformă și o rezistență îndelungată. Formula Elite Pure este pe scurt armonia perfectă între eleganță, versatilitate și inovație.

Colecția Elite Pure are proprietăți excelente de autonivelare și o gamă de culori vibrante, oferind o experiență superioară de lucru. Este o colecție premium special realizată pentru tehnicienii orientați către o performanță delicată cu rezultate de excepție.

7 Oja Semipermanenta One Step SensoPRO Milano, CIAO Collection - Royal Lips 7ml - reducere 61% Culoare intensă, aplicare rapidă – pentru femeia modernă, mereu în mișcare Vezi prețul și alte detalii

Descoperă-ți pasiunea, găsește inspirația și realizează manichiuri ultra rapide! Alege Oja Semipermanentă One Step SensoPRO Milano CIAO Collection - Royal Lips 7ml pentru manichiuri ce îți pun în valoare stilul dinamic, creativitatea și personalitatea unică.

CIAO Collection - are o formulă 3 în 1 cu aplicare rapidă, fără bază și top coat. Nuanțele vibrante ale acestei colecții vin în sticle colorate în ton cu oja.

8 Rubber Base Hema Free LUXORISE ELITE CHARM - Blush Shine 15ml - reducere 61% Bază perfectă pentru unghii rezistente și strălucitoare Vezi prețul și alte detalii

Rubber Base Hema Free LUXORISE ELITE CHARM - Blush Shine 15ml - este baza semitransparentă fără hema cu o formulă avansată și exclusivă. Elite Charm are o aderență impecabilă și o vâscozitate perfectă pentru orice manichiură delicată, realizată cu ojă semipermanenta, gel, polygel.

Colecția Elite Charm aduce profesioniștilor nuanțe rafinate, pigmentate și încântătoare ce se aplică uniform indiferent de tehnica folosită. Elite Charm are o formulă revoluționară Hema Free ce își propune să ofere tehnicienilor rezultate profesionale prin optimizarea eficientă a procesului de realizare a manichiurilor.

Acest rubber base se distinge nu doar prin ușurință de modelare, rezistență crescută și aderență, ci și prin faptul că este soluția perfectă pentru persoanele care manifestă sensibilitate la compușii chimici din formule clasice de rubber base.

9 Rubber Base Hema Free LUXORISE Harmony - Almond Dream 10ml - reducere 63% Textură cremoasă și nuanță delicată – pentru unghii de vis Vezi prețul și alte detalii

Rubber Base Hema Free LUXORISE Harmony - Almond Dream 10ml are o formulă inovativă și delicată, fără hema, o armonie perfectă între flexibilitate, rafinament și subtilitate. Baza semitransparentă Rubber Base Harmony este un mix de ingrediente premium, ce își propune să ofere profesioniștilor și amatorilor rezultate excepționale indiferent de tipul de manichiura ales - oja semipermanenta, gel, polygel.

Colecția Rubber Base Harmony dezvăluie cele mai fine, delicate și impresionante nuanțe pentru manichiuri nude și french. Totodată, are o vâscozitate și aderență excelentă în procesul de realizare a manichiurilor.

10 Rubber Base LUXORISE - Iris Fairy 10ml - reducere 60% Magie în fiecare aplicare – unghii fermecătoare, cu un finish perfect Vezi prețul și alte detalii

Rubber Base LUXORISE - Iris Fairy 10ml este baza semitransparentă colorată, ultra-flexibilă, delicată și autonivelantă potrivită pentru manichiuri cu ojă, gel uv sau polygel. Formula sa premium are o vâscozitate potrivită și o aderență excelentă. Este ideala pentru unghiile subțiri, fragile și denivelate.

Poate fi folosită ca bază în realizarea manichiurilor cu oja semipermanentă, gel și polygel. De asemenea, este perfectă ca și produs principal pentru manichiurile semitransparente.

Intră acum pe Kitunghii.ro și transformă-ți colecția de produse pentru unghii într-un adevărat arsenal de frumusețe!

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.