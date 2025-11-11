Oana Gheorghiu, prima reacție după declarațiile lui Carmen Uscatu: „Sunt surprinsă. Sper să nu fie o încercare de a mă înlătura din ONG”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o primă reacție după ce Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului. „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat aceasta.

„Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică”, a transmis Oana Gheorghiu pentru Digi24.

Vicepremierul a precizat că în prezent rămâne doar membru fondator al ONG-ului, statut care presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere.

„Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membri în organizații neguvernamentale. (...) Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată”, a mai precizat Oana Gheorghiu, pentru sursa citată.

Referitor la declarațiile lui Carmen Uscatu, Oana Gheorghiu a subliniat că „speră să nu fie o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației”.

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna”, a mai spus vicepremierul.

Carmen Uscatu consideră numirea colegei sale ca vicepremier o vulnerabilitate mare

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, spune că deși Oana Gheorghiu s-a suspendat din rolurile executive la Asociație, prezența sa în funcția de vicepremier este „o vulnerabilitate foarte mare”, pentru că Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului.

„Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în guvern”, susține Carmen Uscatu.

Ea spune că această situaţie îi face pe sponsorii internaţionali să pune întrebări cu privire un posibil conflict de interese.

„Ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment”, arată Carmen Uscatu.