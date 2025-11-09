Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Black Friday la Flanco: Top oferte la soundbar-uri, sisteme audio și boxe portabile

La Flanco, reducerile generoase aduc în prim-plan o selecție de sisteme audio performante, de la soundbar-uri cu Dolby Atmos, la boxe portabile cu autonomie extinsă și sisteme cu amplificator pentru un sunet profund și clar.

Dar ce alegem și de ce?

De ce să investești într-un sistem audio

Soundbar-ul este soluția ideală pentru cei care vor să îmbunătățească sunetul televizorului fără să ocupe mult spațiu. Oferă claritate, profunzime și efecte surround, fiind perfect pentru filme, muzică sau gaming.

Sistemele audio cu amplificator sunt potrivite pentru spații mai mari sau pentru pasionații de sunet puternic și fidel. Acestea oferă o experiență acustică completă, ideală pentru petreceri sau audiții muzicale.

Boxele portabile sunt alegerea perfectă pentru mobilitate. Le poți lua oriunde – în parc, la plajă sau în vacanță – și te bucuri de muzică fără compromisuri.

Top 10 oferte audio de Black Friday la Flanco

Soundbar-uri – pentru un sunet cinematografic acasă

1
image

Soundbar TCL S55HE, 2.1, 220W, Bluetooth, Dolby Atmos, Subwoofer Wireless, Negru

Sunet spațial și bass profund, ideal pentru filme și seriale.

Vezi prețul și alte detalii

Dolby Atmos captează în mod realist mișcarea fiecărui obiect și realizează un sunet surround la 360º. Împreună cu calitatea imaginii Dolby Vision™ de la un televizor TCL, creează o experiență cu adevărat cinematografică.

Pentru o experiență Dolby Atmos îmbunătățită, televizoarele TCL pot transmite efectul de sunet Dolby Atmos, prin HDMI, către acest Sound Bar Dolby Atmos TCL.

Dolby Atmos și simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

Sunt necesare resurse Dolby Atmos.

2
image

Soundbar TCL S45H, 2.0, 100W, Bluetooth 5.2, Dolby Atmos & DTS-Virtual:X, HDMI eARC, Negru

Compact, dar puternic – perfect pentru spații mici.

Vezi prețul și alte detalii

Obțineți mai mult de la divertismentul dvs. cu canalele 2.0 Dolby Atmos Bara de sunet nu a sunat niciodată atât de bine. Simțiți o conexiune mai profundă cu poveștile și muzica pe care le iubiți cu un sunet detaliat care se mișcă în jurul dvs.

3
image

Soundbar SONY BRAVIA Theatre Bar 6 HT-B600, 3.1, 350W, Dolby Atmos, Bluetooth, Negru

Experiență premium cu Dolby Atmos și design elegant.

Vezi prețul și alte detalii

Sunet direct de la cinema. Bucurați-vă de calitatea autentică a sunetului surround de cinema în sufrageria dumneavoastră. BRAVIA Theatre Bar.

Difuzoarele orientate în sus reflectă sunetul de pe tavan pentru a învălui în sunet de deasupra. Această dimensiune suplimentară îmbunătățește fiecare moment, transpunându-vă cu adevărat în centrul acțiunii.

4
image

Sony HTS400.CEL, 2.1, Subwoofer Wireless

Sunet echilibrat și conectivitate simplă – ideal pentru utilizare zilnică.

Vezi prețul și alte detalii

Sunet surround simplificat: Utilizând doar difuzoarele frontale, tehnologia unică de procesare digitală a câmpului acustic de la Sony reproduce virtual câmpul acustic surround, cu sunet care vine spre tine din ambele pârți. Vă puteți bucura de un sunet surround bogat, cinematografic.

Bucurați-vă de un dialog clar și de un sunet puternic: Difuzoarele puternice conlucrează pentru a oferi un sunet amplu în întreaga încăpere, cu tehnologii precum difuzorul X-Balanced Speaker Unit și suspensia cu crestături distincte a acestuia, care contribuie la îmbunătățirea clarității vocale. Astfel, indiferent dacă vă uitați la filme sau la emisiuni TV, nu veți pierde niciun cuvânt din dialog.

Sistem audio cu amplificator – pentru putere și profunzime

5
image

Akai Y5, 2.1, 480W RMS, Bluetooth

Un sistem robust, cu bass puternic și conectivitate wireless.

Vezi prețul și alte detalii

Dezlănțuie Experiența Supremă a Sunetului cu Dual Speaker System Y5

Intră într-o lume a sunetului captivant cu Dual Speaker System Y5, proiectat pentru cei care doresc putere, precizie și versatilitate. Fie că organizezi o petrecere, ții un discurs sau îți asculți playlist-ul preferat, Y5 este creat pentru a transforma fiecare sunet în ceva extraordinar.

Imaginează-ți cum umpli orice spațiu cu sunete clare și profunde, grație celor 4 woofere de 15” și celor 4 tweetere de 1.5”. Cu un răspuns în frecvența de 20Hz la 20KHz, vei auzi fiecare detaliu, de la basul cel mai profund la înaltele cele mai clare, oferind o experiență audio completă, de calitate profesională.

Echipat cu tehnologia Bluetooth V5.0, Y5 oferă o conexiune stabilă și rapidă, astfel încât să poți reda muzica fără întreruperi de pe orice dispozitiv. Cu două porturi USB, sloturi SD și intrări AUX, sistemul se integrează ușor cu toate sursele tale audio, fie că este telefonul, televizorul sau PC-ul tău. Este creat pentru a fi centrul distracției tale, conectându-se fără efort la tot ce iubești.

Boxe portabile – muzică oriunde, oricând

6
image

JBL Stage 320, 240W, AI Sound Boost, IPX4

Rezistentă la stropi, cu sunet inteligent și autonomie generoasă.

Vezi prețul și alte detalii

Adu petrecerea cu tine oriunde mergi Cu JBL PartyBox Stage 320, poți da startul petrecerii oricând și oriunde.

Sunet JBL Pro puternic: Ieșiți în evidență cu sunetul JBL Pro puternic de la două woofer-uri de 6,5 inchi care oferă un bas curat, precis și profund chiar și la volum maxim și o pereche de tweetere cu dom de 25 mm care produc înalte clare de cristal. În interior sau în exterior, puteți umple un spațiu de dimensiunea unui teren de tenis cu muzică.

7
image

Boxa portabila JBL Xtreme 3, Bluetooth, IP67, Pro Sound, Powerbank, 15H, Negru

Pentru aventuri în aer liber – sunet puternic și baterie de lungă durată.

Vezi prețul și alte detalii

La plajă, la munte sau la picnic boxa JBL Xtreme 3 face toată petrecerea să prindă viață cu sunetul JBL Pro Sound. Cu 4 drivere și 2 membrane JBL Bass, sunetul său puternic aduce mulțimea la tine. Funcția PartyBoost permite conectarea mai multor boxe simultan pentru o experiență amplificată. JBL Xtreme 3 este rezistentă la apă și praf, iar cureaua de umăr echipată cu un desfăcător de bere face transportul mult mai ușor.

8
image

Boxa portabila JBL Flip 7, Bluetooth, Auracast, IP68, 16h, Roșu

Compactă, rezistentă și cu sunet clar – ideală pentru orice escapadă.

Vezi prețul și alte detalii

Bass puternic și mai clar chiar și la volum maxim și frecvențe înalte clare datorită unui design inteligent al noului dom al tweeter-ului, adăugând mai multă profunzime sunetului difuzorului. De asemenea, AI Sound Boos analizează muzica în timp real pentru a oferi performanțe acustice maxime cu mai putină distorsiune. Este ca un mic geniu audio în fiecare Flip 7. Deci, un sunet mai bun, fără kilograme în plus. Aceeași dimensiune, putere mai mare.

9
image

Boxa portabilă JBL Clip 5, Bluetooth 5.3, IP67, Auracast, Negru

Mică, dar eficientă – se prinde ușor și oferă sunet de calitate.

Vezi prețul și alte detalii

Boxa ultraportabilă JBL Clip 5 este suficient de mică pentru a fi ținută într-o singură mână, dar nu vă lăsați păcălit de dimensiuni - este puternică acolo unde contează. Un cârlig larg, complet integrat, este suficient de mare pentru a se prinde de aproape orice. Driverul puternic și radiatorul pasiv oferă un sunet JBL Pro Sound mai mare și mai puternic și un bas puternic. O singură încărcare vă oferă până la 12 ore de redare - și chiar mai mult dacă Playtime Boost este activat. Apropo de exterior, este rezistent la apă și praf, certificat IP67, astfel încât este normal să o luați în următoarea drumeție sau excursie cu cortul. Asociați două Clip 5 împreună pentru sunet stereo sau conectați-l instantaneu cu mai multe boxe compatibile JBL Auracast pentru un sunet și mai puternic pe mai mult spațiu. În plus, este disponibil într-o varietate de culori, așa că vei găsi cu siguranță una care să se potrivească cu atmosfera ta. Fiecare zi este o aventură cu JBL Clip 5.

10
image

Boxa portabila E-Boda The Vibe 310, 14 W, USB, Bluetooth 4.2, Radio FM, Negru

Accesibilă și versatilă – perfectă pentru uz zilnic.

Vezi prețul și alte detalii

Design modern, ușor de transportat, a fost creată pentru a fi sufletul petrecerii oriunde te-ai afla, în interior sau în aer liber.

Rezistentă la stropi IPX6 vă permite să luați boxa The Vibe 310 oriunde – petrecere la piscină sau o zi petrecută pe plajă.

Pentru o senzație și mai intensă, tehnologia TWS True Wireless Stereo permite conectarea a două boxe portabile E-Boda The Vibe 310.

Boxa portabilă E-Boda The Vibe 310 este compatibila cu majoritatea dispozitivelor. Posibilități de redare: Bluetooth V4.2, Stick USB, AUX ÎN, Radio FM.

Curea de transport dedicată inclusă.

  • Indiferent de preferințe – sunet cinematic, muzică în mișcare sau petreceri acasă – Black Friday la Flanco este ocazia perfectă să investești într-un sistem audio care îți transformă complet experiența auditivă. Reducerile sunt generoase, iar stocurile limitate – așa că nu lăsa sunetul perfect să-ți scape!

