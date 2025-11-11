Tudorel Toader explică plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Nu este de natură penală, ci conflict constituțional”

Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, consideră că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu nu reprezintă o faptă penală, dar „ a pus gaz pe foc” și „a instigat”.

Fostul ministru al Justiției consideră că declarația vicepremierului reprezintă un conflict juridic de natură constituțională. Toader apreciază însă că declarația a fost „total neadecvată” și a pus „gaz pe foc” într-o societate deja polarizată împotriva magistraților.

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă declarația făcută de Oana Gheorghiu reprezintă o faptă penală, Tudorel Toader a răspuns că mai întâi de toate, vicepremierul a vorbit în calitate oficială, nu ca persoană particulară. „Singurul care stabilește dacă o faptă este infracțiune sau nu e procurorul și după aceea judecătorul. Oamenii politici își pot da cu părerea. Aici intră în discuție mai multe instituții: prezumție de nevinovăție, libertate de exprimare, opinii politice”, a explicat Toader, scrie Mediafax.

Referitor la natura declarației, fostul ministru a precizat că a fost „total neadecvată”. „Societatea oricum este polarizată împotriva magistraților și asta este o treabă foarte rea. Declarația vicepremierului n-a făcut decât să pună gaz pe foc”, a spus Toader la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă declarația se înscrie în categoria acuzațiilor de natură penală, Tudorel Toader a răspuns: „Eu mai degrabă aș duce-o în categoria conflictelor juridice de natură constituțională. Când o putere, puterea executivă, printr-un reprezentant vicepremier intră în zona celeilalte puteri…”.

Referitor la posibilitatea sesizării Curții Constituționale pentru un conflict între puterea judecătorească și puterea executivă, Toader a precizat: „Nu zic că trebuie, dar poate să o facă”.

Întrebat dacă ar fi semnat o astfel de plângere împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu dacă ar fi fost astăzi ministru al Justiției, Toader a răspuns: „N-aș fi semnat-o din aceleași rațiuni pe care le-a avut și ministrul. Că nu face parte din puterea judecătorească, face parte din puterea executivă și nu poate să acuze dintr-o parte în puterea din care se află”.

Întrebat dacă declarația vicepremierului a instigat la ură și la discriminare în sens penal, Tudorel Toader a spus: „A instigat destul de mult și lumea este îndreptată împotriva magistraților. Dar va stabili procurorul, eu nu cred în această dezlegare. Eu cred în conflictul juridic”.

Oana Gheorghiu a declarat, la emisiunea „În Fața Ta” de la Digi24, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a spus vicepremierul.